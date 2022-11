L’oroscopo del 30 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Particolarmente ottimisti e determinati, oggi vorrete dare il massimo, superare voi stessi o gli altri. E’ noto che la competizione stimola ancor di più il vostro segno di Fuoco e in questo momento non è escluso che ci sia un concorrente da mettere fuori gioco. Tenete presente che tutto ciò che farete e perseguirete con grinta, nel lavoro avrà successo! Amore: in coppia, cercate di addolcire i piccoli problemi e tutto diventerà rapidamente più piacevole e soddisfacente. Soli: potreste essere tentati di ricontattare un/a ex. Meglio evitare, ricordate invece il motivo per cui la storia è finita.

Oroscopo 30 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Cercate di tenere sotto controllo le emozioni poiché in caso contrario rischiate di perdere il timone della situazioni. L’impulsività oggi è la vostra nemica Numero 1! Allora: se vi trovate davanti a un ostacolo o qualcuno vi fa innervosire, la cosa migliore è guardare le cose con distacco e mantenere la calma. Amore: in coppia, la vostra testardaggine potrebbe scatenare delle tensioni e sarebbe meglio evitare… Soli: se state vivendo un flirt, potreste avere la sensazione che l’altro/a vi stia nascondendo alcune informazioni. Sarete pronti a fare di tutto per scoprire la verità. Fai attenzione a giocare con il fuoco.

Oroscopo 30 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbe arrivare un complimento o un elogio e ciò rafforzare la sicurezza in voi stessi ma al contempo, con il primo quarto di Luna in Pesci, seppure necessarie avrete difficoltà a prendere alcune decisioni. Chiedere consiglio a un amico o a una persona che ha vissuto la stessa vostra situazione, potrebbe essere di grande aiuto a chiarire le idee. Amore: in coppia, evitate di contraddire sistematicamente il partner, non è da voi. In questo modo non ci saranno battibecchi. Soli: non sapete bene cosa volete e alla minima occasione vi tirate indietro. Errore: l’amore vi chiama!

Oroscopo 30 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il primo quarto di Luna in Pesci vi rende positivi e più calmi. Forse perché nel lavoro avrete ottimi risultati, farete dei passi avanti. In questo momento può intrigarvi l’idea di esplorare nuovi modi per migliorare la vostra vita, le attività quotidiane. Tuttavia prima di lanciarvi, riflettete con attenzione su cosa desiderate veramente. Amore: in coppia, occhio ai malintesi. Se state attraversando una piccola crisi, trovate delle soluzioni creative così da porre rimedio alla situazione. Soli: rimuginare è inutile! Uscite, ampliate i vostri orizzonti, cercate di stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 30 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I pianeti in Sagittario sono in buon aspetto con il vostro segno, eppure con il primo quarto di Luna in Pesci sotto sotto dubitate di qualche possibilità che potrebbe arrivare. Ed è un vero peccato! Accettate al volo ciò che si presenta! Dovete solo fare attenzione, tra oggi e domani, all’affidabilità delle persone e in questo sarà d’aiuto l’intuito. Amore: in coppia, farete del vostro meglio per essere un po’ più elastici poiché siete determinati a far evolvere la relazione! Soli: è il momento di lasciarvi sorprendere dal destino: potrebbe farvi incontrare la persona giusta. Non vi resta che uscire…

Oroscopo 30 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il primo quarto di Luna in Pesci nel vostro settore delle relazioni, un familiare toccherà qualche vostra corda sensibile per ottenere qualcosa. Prima di accettare riflettete attentamente e se lo ritenete opportuno – perché non avete tempo o semplicemente voglia – dite con fermezza un “no”. E’ una giornata in cui, anche nel lavoro, dovete rallentare il ritmo. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, circolano dubbi e reciproci rimproveri. Ce la fate ad avere un dialogo tranquillo e chiarificatore? Soli: un contrattempo potrebbe cambiare il programma della serata. Non è oggi che ci sarà l’incontro con il grande amore…

Oroscopo 30 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui rischiate di accollarvi parecchie responsabilità o promettere più di quanto siete in grado di gestire. Come sempre volete essere gentili ma se questo significa sacrificare tempo ed energie, pensateci due volte. Non dovete sentirvi in colpa: quando ve lo chiedono siete sempre pronti a dare una mano con generosità. Oggi, dovete pensare a voi! Amore: in coppia, evitate di tirare fuori vecchie liti peraltro mai risolte. Cercate di trovare finalmente un compromesso che accontenti entrambi. Soli: se una persona vi attrae non c’è bisogno di fare il diavolo a quattro per conquistarlo/a. Dovete solo mostrare il vostro interesse.

Oroscopo 30 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il primo quarto di Luna in Pesci vi rende più sicuri, tranquilli e rilassati. Non dovete permettere, dunque, che la gelosia o il malumore di chi vi circonda abbia un impatto sul vostro stato d’animo. State alla larga e sfruttate invece questa situazione per capire bene chi sono davvero i veri amici e chi, al contrario, non lo è affatto. Amore: in coppia, tornano la dolcezza e bei momenti di sensualità, l’eros ritrova slancio. Tuttavia, evitate di parlare di denaro… Soli: il pensiero di un/a ex non vi rende molto disponibili. In caso di incontro, potreste scappare! Non forzate il destino: è il momento di una riflessione costruttiva.

Oroscopo 30 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il primo quarto di Luna in Pesci vi rende molto emotivi, nervosi: anziché mostrare il solito sorriso per oggi sarà bene ridurre al minimo indispensabile le interazioni. Anche perché se vi sentite provocati, non esitate a partire in quarta. La cosa migliore, se qualcuno dovesse farlo, è riderci sopra: spiazzerete la persona in questione. Amore: in coppia, è del tutto possibile che il partner desideri un po’ più di fantasia nell’eros ma la giornata non si presta a questo, non siete in vena. Soli: È una giornata un po’ caotica, siete incerti, pieni di dubbi: meglio rimandare incontri e appuntamenti romantici.

Oroscopo 30 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il primo quarto di Luna in Pesci punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione. Se l’atteggiamento nei confronti di un amico o di un collega è un po’ distaccato, probabilmente avete un motivo. Ma con il transito odierno della Luna parlarne apertamente sarebbe la cosa migliore. Vi sentirete entrambi sollevati! Amore: in coppia, il partner per voi è un libro aperto: capite ogni suo desiderio, lo prevenite! In programma c’è una splendida serata. Soli: negli affari di cuore è una giornata effervescente, conquiste a gogo… Peraltro una situazione complessa si snoderà in modo completamente imprevedibile.

Oroscopo 30 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il primo quarto di Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe arrivare un’ottima offerta di lavoro oppure entrerà una somma di denaro. In questo secondo caso, potreste chiedervi se metterla da parte in vista delle feste natalizie oppure concedervi un acquisto sfizioso. Fate attenzione: fino a venerdì vi sarà difficile controllare le spese. Amore: in coppia, i pianeti parlano di un progetto a due all’insegna della stabilità e costruzione. Se non siete ancora sposati o volete un bebè è il momento giusto. Soli: gli affari di cuore oggi sono in secondo piano. Il che non esclude un flirt ma per l’incontro del secolo c’è ancora da aspettare.

Oroscopo 30 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il primo quarto di Luna nel vostro segno, se in programma oggi avete un incontro importante o dovete prendere una decisione, potreste essere ansiosi. E’ normale! Fate leva sulla determinazione e andate avanti. Non dovete aver timore, inoltre, di esprimere la vostra opinione anche se dovrete farlo con delicatezza, soprattutto con le persone care. Amore: in coppia, il partner cercherà di distrarvi e potrebbe fare delle proposte inaspettate. Lasciatevi andare! Soli: l’entusiasmo è latitante, avete bisogno di stare per conto vostro. La voglia di interagire è pari a zero.