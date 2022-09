Oroscopo 30 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 30 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario vi rende ottimisti, curiosi e desiderosi di godere delle cose belle e buone della vita. Potreste aver voglia di fare qualcosa di diverso, ad esempio andare in un nuovo ristorante per provare una pietanza etnica oppure partecipare a un evento sociale diverso dal solito. L’importante è fare qualcosa che vi piace e sfruttare al massimo le opportunità sociali. Amore: in coppia, amate il partner ma avete difficoltà a sopportare alcune sue piccole manie. Ma lui/lei sopporta le vostre dunque non siate categorici! Soli: un incontro è del tutto casuale, quando meno ve l’aspettate. Tornerete a credere in una vera storia d’amore.

Oroscopo 30 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I pianeti in Bilancia sostano nel vostro settore dello stile di vita: è una giornata perfetta per rilassarvi, trovare il tempo per prendere cura di voi stessi e coccolarvi. Potreste ad esempio concedervi un trattamento termale, un massaggio che vi faccia provare un senso di benessere. E’ un’opportunità per eliminare lo stress e le emozioni negative. Amore: in coppia, la complicità non è al top e siete a corto di idee per ravvivare la fiamma della passione. Vi sentite un po’ abbandonati dalla dolce metà. Soli: occhio a mettere su un piedistallo una persona che conoscete ‘poco. Potrebbe deludervi.

Oroscopo 30 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un venerdì in cui dovete accettare qualsiasi invito, soprattutto se vi offre la possibilità di entrare in nuove cerchie. Più uscirete e più avrete l’opportunità di trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Fate leva sulla curiosità e le cose andranno meglio del previsto. In ogni caso, anche se uscirete con gli amici di sempre, vi distrarrete e vi divertirete! Amore: in coppia, eliminate tutto ciò che riguarda le cattive abitudini: pantofole, divano, televisione! Contribuiscono gradualmente a soffocare l’amore. Soli: le possibilità di trovare l’anima gemella sono concrete. Le conversazioni andranno bene, voi farete il primo passo e l’altro/a farà volentieri il secondo…

Oroscopo 30 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una bella giornata, vi sentite in forma, pieni di energie. Alla base di questo stato d’animo positivo potrebbe essere l’arrivo di una notizia riguardante il denaro, l’entrata di una somma. Il passaggio di Mercurio in Vergine – domenica torna in moto diretto – vi permette di saldare qualche debito e inoltre di guadagnare di più. Amore: in coppia, cercate di non arrabbiarvi o tirare fuori vecchi rancori, poiché non servono a nulla solo a creare un’atmosfera tesa. Soli: direte basta alla monotonia e chiamerete in soccorso gli amici. La serata sarà divertente.

Oroscopo 29 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Oggi e nel fine settimana avete via libera per godervi la vita! E per divertirvi non sarà necessario spendere molti soldi. Un incontro con gli amici o la decisione di fare qualcosa di inedito, aumenterà i livelli di energia. Dopo un periodo impegnativo, anche sul fronte lavoro, avete bisogno di leggerezza, di fare ciò che vi piace di più! Amore: in coppia, sintonia perfetta con il partner e non avrete bisogno di parlare per capire i suoi desideri! Soli: idealizzerete l’amore con la A maiuscola e la sensibilità sarà decuplicata al punto che potreste innamorarvi in un nanosecondo.

Oroscopo 30 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non permettete a nessuno di manipolarvi, ci sarà chi con toni lacrimevoli chiederà il vostro aiuto: stabilite dei confini netti. Sapete bene quali sono gli amici sempre presenti, che vi sostengono e quali invece prosciugano solo il vostro tempo e le energie a suon di richieste. Provate a dire di no senza per questo sentirvi in colpa. Amore: in coppia, unirete le forze per realizzare un progetto che vi sta a cuore. Raggiungerete il vostro obbiettivo. Soli: prenderete delle iniziative per cambiare la situazione. L’audacia vi rende attraenti e conquisterete un cuore.

Oroscopo 30 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Sagittario è in buon aspetto con il Sole e Venere: mettete in mostra il vostro lato brillante, il vostro sorriso e la gentilezza saranno contagiosi! L’atmosfera è all’insegna della leggerezza ed è un’ottima giornata per rafforzare le relazioni con amici e colleghi, socializzare e stringere nuovi contatti. Divertitevi e distaccatevi un po’ dai problemi di lavoro. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia, nessuno dei due dovrebbe mettere in ombra l’altro/a. Soli: se non volete farvi scappare una bella storia, fate il primo passo e parlate. Non aspettate che la persona indovini ciò che provate…

Oroscopo 30 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sole e Venere in Bilancia sostano alle spalle del vostro segno: rappresentano un invito a non mettervi sotto pressione e concedervi invece un po’ di relax, prendere cura di voi stessi. Tutti hanno bisogno di ricaricare le batterie ma spesso il tempo è poco. Ora è arrivato il vostro turno, siate dunque gentili con voi stessi. Amore: in coppia: il partner si fida di voi ma occhio a fare promesse che non potete mantenere. Sarebbe motivo di delusione. La fiducia vale oro. Soli: una nuova conoscenza oggi è possibile, scatterà un’attrazione reciproca. Il problema sarà la distanza geografica.

Oroscopo 30 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna sosta nel vostro segno ed è in buon aspetto con Sole e Venere: il fascino è al top, ne siete consapevoli e ne farete ovunque ampio uso per fare in modo che una persona vi dia un mano a realizzare un progetto. Più in generale avrete voglia di ampliare i contatti, circondarvi degli amici leali, solidali e divertirvi, godere dei bei momenti che offre la vita. Amore: in coppia, la tenerezza può far sciogliere il cuore del partner. Per riaccendere la magia, organizzate un’uscita! Soli: siete affascinanti, l’atmosfera è romantica. E’ probabile che oggi direte addio alla solitudine!

Oroscopo 30 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario è in buon aspetto con Sole e Venere: sarete spinti a trovare un sano equilibrio tra lo stabilire dei confini con chi vi circonda e al contempo quando mostrare le vostre emozioni. Seguite l’intuito: aprite il cuore quando siete sicuri della lealtà dell’altro/a e mantenete le distanze se sentite che l’atmosfera non è quella giusta. Amore: in coppia, vi sentite rassicurati, il partner vi dedica molte attenzioni. Se avete avuto dei problemi, svaniranno! Soli: alcune conversazioni con una persona iniziano a prendere una piega molto interessante.

Oroscopo 30 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario in buon aspetto con Sole e Venere indica una splendida giornata. Se avete fatto un programma per oggi o il fine settimana sarà gioioso, divertente e vi distrarrete. Potrebbe anche arrivare un invito per un’uscita con gli amici e sarà un’opportunità per stringere nuove conoscenze. Su un altro piano: potreste ricevere buone notizie sul fronte finanze. Amore: in coppia, la dolce metà farà di tutto per dimostrare l’amore che prova nei vostri confronti. Ma d’altra parte voi non sarete da meno… Soli: è un venerdì favorevole alla ricerca dell’anima gemella. Uscite, ad attendervi c’è una romantica sorpresa!

Oroscopo 30 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Sagittario oggi probabilmente sarete molto impegnati, dovrete occuparvi di questioni che non potete rimandare. Non abbattetevi e dite a voi stessi che quando avrete terminato sarete tranquilli poiché avete compiuto il vostro dovere. E la tranquillità, lo sapete bene, è qualcosa che non ha prezzo. E stasera concedetevi il permesso di coccolarvi. Amore: in coppia, il legame si rafforza sempre di più. Con il partner oggi farete progetti riguardanti la famiglia. Soli: anche se non ne avete voglia, accettate gli inviti e uscite: non è escluso un incontro importante.