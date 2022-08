Oroscopo 31 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 31 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 31 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La giornata si annuncia molto movimentata: dovete correre, portare a termine parecchi compiti. Cercate di concentrarvi e fate in modo che un temporaneo caos non interferisca con la produttività. Affinché un piano o un progetto funzioni potrebbe essere necessario semplificarlo o rivederlo oppure apportare dei miglioramenti. Le esperienze che state vivendo in questo momento vi spingono inoltre a fare delle scelte per sapere quale direzione imboccare. Amore: in coppia anche se le cose oggi non vanno come vorreste, rilassatevi. Vi eviterete un bel po’ di stress e qualche discussione. Soli: se una persona vi attrae, che aspettate a conquistarla? Non perdete tempo, è la giornata giusta.

Oroscopo 31 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Nelle prima parte della giornata sarete esitanti: anziché scegliere tra una cosa o un’altra vi preoccuperete eccessivamente e non porterete a termine niente. Le responsabilità o la paura per ciò che potrebbe accadere in futuro incidono sul vostro stato d’animo: tiratevi su. Risolvere un piccolo problema sarà d’aiuto ad alleviare le preoccupazioni. Amore: in coppia sintonia perfetta. Sfruttate dunque questa bella atmosfera romantica per fare dei progetti per il futuro. Soli: avete la possibilità di esprimere ciò che provate alla persona che vi attrae. Non riceverete un rifiuto.

Oroscopo 31 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La tendenza odierna probabilmente è quella di parlare a ruota libera: il che potrebbe portare a conversazioni sia interessanti o imbarazzanti. Se non siete sicuri di cosa state parlando, la cosa migliore è tacere: potreste dire la cosa sbagliata e scatenare un po’ di caos. Più in generale, per fortuna sarà facile uscire da qualsiasi intoppo ma il consiglio è quello comunque di svolgere tutto con la massima attenzione. Amore: in coppia parlate d’amore al partner. Non è mai troppo esprimere l’amore che si prova. Soli: colpi di fulmine, ritorno di un/a ex o un’amicizia amorosa, la vita affettiva segna un nuova tappa.

Oroscopo 31 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se qualcosa vi preoccupa la guarderete in una prospettiva diversa, sarete meno agitati. E in questo modo, troverete una brillante soluzione. Nel lavoro, oggi la comunicazione potrebbe rappresentare un problema. Solitamente sapete istintivamente come dire la cosa giusta in un ambiente professionale. Ma in questo momento nei confronti di voi stessi siete ipercritici. Amore: in coppia siete lunatici, mantenere la calma oggi vi sarà difficile.

Soli: se in programma c’è un appuntamento romantico, per oggi è meglio rimandare.

Oroscopo 31 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

C’è il desiderio di concedervi un look nuovo, di essere trendy e sarete spinti a spendere. Visto che il vostro è un segno creativo invece di lanciarvi in acquisti costosi, potreste cercare di apportare delle modifiche oppure cercare posti alternativi dove poter risparmiare. Su un altro piano: nel corso della giornata arriverete a una maggiore comprensione di una persona cara. Amore: in coppia le dissonanze incidono sul vostro ottimismo, distraetevi, smettete di avere paure che non hanno ragione di esistere. Soli: la cosa migliore è rimandare incontri, appuntamenti… eviterete di mostrare lo stato d’animo negativo.

Oroscopo 31 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se sentite che la determinazione e il coraggio stanno svanendo, tenete duro. I prossimi giorni potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza e se doveste incontrare degli ostacoli, essere tentati di arrendervi. Non permettete ai dubbi – vostri o di chi vi circonda – di fermarvi. Entro la fine della settimana tornerà la fiducia, la sicurezza e anche se i progressi non saranno eclatanti saranno sufficienti a rafforzare la determinazione. Amore: in coppia evitate di scatenare tensioni per piccoli dettagli riguardanti il quotidiano su cui non riuscite a trovare un’intesa. Soli: cercate di dare fiducia a voi stessi e concederla a chi vi corteggia.

Oroscopo 31 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avere delle difficoltà a risolvere un problema importante ma potreste trovare la soluzione adottando una prospettiva diversa. Scoprirete che cambiando punto di vista, pensare fuori dai soliti schemi la soluzione salterà agli occhi, sarà ovvia. Su un altro piano: è una giornata in cui le relazioni in generale e in particolare con i colleghi saranno eccellenti. Amore: in coppia sensualità, desiderio, passione… Oggi corteggerete la persona amata come il primo giorno. Soli: una storia diventa ogni giorno più importante. Tuttavia, non commettete l’errore di pensare che siete già coppia.

Oroscopo 31 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel caso siate alle prese con un problema parlarne vi sarà difficile, soprattutto se si tratta di una questione che vi preoccupa parecchio. Dovete fare uno sforzo e confidarvi con una persona che sceglierete in base all’istinto e che sentite saprà comprendervi a livello profondo. Su un altro piano: potrebbe esserci un conflitto nel lavoro o nella vita privata: affrontatelo immediatamente. Amore: in coppia il dialogo è teso, rischiate di parlare e agire sull’onda dell’impulsività. Soli: ipersensibili, avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni.

Oroscopo 31 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non c’è alcun bisogno di sembrare ottimisti a tutti i costi, capitano quelle giornate in cui è difficile essere allegri. E oggi non siete particolarmente socievoli, preferirete rilassarvi e ricaricare le batterie. Fate bene, concedetevi una tregua mentale. Siate dunque gentili con voi stessi: diminuite gli impegni e dite “no” a chi vi chiede troppo. In famiglia, l’atmosfera è tesa. Amore: in coppia il partner non dice quanto vi ama più volte al giorno? Non ne fate un dramma e parlate di ciò che provate. Soli: sospetti e diffidenza non portano nulla di buono. Anche se una persona è sfuggente non rimanete sulla difensiva.

Oroscopo 31 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe arrivare del tutto inaspettata una bella opportunità. Per coglierla sarà indispensabile un po’ di coraggio. Ma il vostro segno di coraggio ne ha a volontà, insieme a grinta e determinazione. Se capite che è l’opportunità che sognavate da tempo, lasciate alle spalle il passato e osate. Su un altro piano: se riguardo a una questione urgente da risolvere – o qualsiasi altra cosa – siete incerti, anziché seguire il consiglio di un amico fidatevi dell’istinto. Amore: in coppia sfrutterete al meglio l’atmosfera dolce e romantica. E’ il periodo giusto per rafforzare la relazione. Soli: sorpresa in programma, l’incontro con una persona che corrisponde al vostro ideale.

Oroscopo 31 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete carta bianca per realizzare un progetto che vi farà ottenere splendidi risultati. Al contempo, cercate di organizzare meglio l’impiego del tempo così da onorare gli impegni presi: in questo modo lo stress non sarà di casa. Grazie all’eloquio sciolto potete praticamente ottenere tutto ciò che volete. Esprimete dunque liberamente, il vostro punto di vista, i pensieri, i desideri: chi vi circonda vi ascolterà attentamente. Amore: in coppia il partner renderà l’atmosfera bollente ed è positivo: aggiungere un po’ di pepe è ideale per evitare la noia. Soli: radiosi, sexy, sicuramente siete in grado di conquistare e dare il via a una relazione.

Oroscopo 31 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Prima di impegnarvi in qualcosa d’importante sarà utile prendere accordi precisi, se dovete firmare leggete tutto con la massima attenzione. Anche nei prossimi giorni sarà bene essere consapevoli che potrebbero esserci delle insidie, delle trappole: sarete in grado di scovarle prima che si trasformino in un problema ingestibile. Non date nulla per scontato. Amore: in coppia in caso di disaccordo, cercate di trovare un compromesso. Anche se vi soddisferà solo a metà, dovete accettarlo. Soli: giornata in cui non ci saranno incontri ma sarete spinti a rivedere le vostre (alte) aspettative.