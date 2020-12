Oroscopo 31 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 31 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (sorridete ad amici e familiari) e Pesci (un po’ di stanchezza).

Oroscopo del 31 dicembre, gli astri dicono allo Scorpione di sorridere alle persone care e al Pesci che siete stanchi e lasciare che gli altri si prendano cura di voi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 31 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): momenti felici con le persone care

Oroscopo Cancro 31 dicembre: umore

E’ un San Silvestro diverso, le restrizioni sono ancora in atto ma non sarà per questo che eviterete di festeggiare. Nel rispetto, s’intende, delle regole e del coprifuoco. Condividerete momenti felici con le persone care e farete ciao ciao con la manina a questo pessimo 2020, accoglierete il nuovo anno cantando e ballando.

E sì perché vi siete ripromessi di essere sereni, tranquilli e nel 2021 manterrete a ogni costo la promessa. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che siete intenzionati a dar corpo alle ambizioni!

Oroscopo Cancro 31 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: con il partner è una serata all’insegna della passione! La fiamma si riaccende.

Soli: incontri entusiasmanti, all’altezza delle vostre aspettative. Chiudete l’anno alla grande.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sorridete ad amici e familiari

Oroscopo Scorpione 31 dicembre: umore

Sfoderate senso dell’umorismo e salutate senza il minimo rimpianto il 2020! Sorridete alle persone care, familiari e amici. E anche ai nemici: è un modo per fare capire che nel nuovo anno li metterete KO. anche se dovessero pensare che saranno loro a darvi filo da torcere.

Azionerete lo starter e darete il via ai progetti che da tempo aspettano di essere concretizzati. Avete buone sensazioni e pur seguendo l’istinto siete razionali. Un bel mix, annuncia l’oroscopo, che vi consentirà di ottenere ciò che volete senza alcune difficoltà.

Oroscopo Scorpione 31 dicembre: amore

In coppia: momenti di grande sensualità, l’amore vi esalta. E il partner, va da sé, ne sarà felice.

Soli: una persona, forse un/a amico/a, prenderà nel vostro cuore un posto che non avreste mai immaginato.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): lasciate che gli altri si prendano cura di voi

Oroscopo Pesci 31 dicembre: umore

Dopo un 2020 difficile e l’arrivo di Saturno in Acquario, avete le batterie scariche, siete affaticati. Il pianeta probabilmente ha scombussolato il vostro ritmo, forse causato un po’ d’instabilità. Allora, questo San Silvestro, prendete tutto con estrema calma e fate il meno possibile.

Il che significa, annuncia l’oroscopo, accettare inviti, scegliere dove andare e lasciare che, per una volta, siano gli altri a prendersi cura di voi. La carenza di energie, vi mostra i limiti che dovete rispettare. Il che, sia chiaro, non vuol dire che sarete di malumore!

Oroscopo Pesci 31 dicembre: amore

In coppia: atmosfera dolce, serena, quella giusta per fare una promessa al partner (che poi dovrete mantenere).

Soli: gli incontri che farete oggi hanno ampie possibilità di sfociare in una dolce storia d’amore.

Per tutti gli altri segni clicca qui.