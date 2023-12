L’oroscopo del 31 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 31 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Vergine oggi sosta nel vostro settore della forma fisica, del lavoro e del quotidiano. Se il benessere è una priorità, scrivete quali obbiettivi avete intenzione di raggiungere nel 2024, anche un passo alla volta. Per quanto riguarda la serata in cui dare il benvenuto al nuovo anno, con questi passaggi astrali forse non farete follie. Ma di certo non mancherà l’appetito, vi concederete dolci o bevande. Tuttavia se c’è una serata in cui potete farlo è proprio questa. Amore: in coppia, con il partner potreste aver deciso di passare un San Silvestro intimo e sensuale, voi due da soli, senza amici né parenti. Soli: la serata è promettente, andate incontro a una storia romantica che vi renderà felici.

Oroscopo 31 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Ad attendervi c’è una bella giornata e soprattutto la serata! Con la Luna in Vergine in armonia a Giove, trascorrerete un San Silvestro all’insegna del piacere, della gioia, vi sentirete al top e darete il meglio. Chi vi circonda mostrerà il suo affetto nei vostri confronti. Questa sera e in generale nel corso del nuovo anno preparatevi a tante belle sorprese ma soprattutto ricordate di credere in voi stessi e nei vostri obbiettivi! Amore: in coppia, che si tratti di una cenetta romantica con il partner o una serata con gli amici, renderete questa serata di fine anno un momento meraviglioso. Soli: avete un programma per Capodanno? E’ l’occasione giusta per fare un incontro romantico. Non è dato sapere a che ora tornerete a casa, ma il vostro desiderio sarà esaudito.

Oroscopo 31 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna sosta in Vergine, nel vostro settore della casa e della famiglia: potreste ripensare al passato, provare un po’ di nostalgia, potreste fare un bilancio di questo 2023 che forse non è stato proprio positivo, ma leggete le previsioni per il 2024 su blitzquotidiano.it, la situazione sarà decisamente migliore! E’ probabile che preferirete trascorrere una serata intima, in compagnia degli amici più cari, i familiari, vi rilasserete. Amore: in coppia, l’umore non è top e proprio l’ultimo giorno dell’anno! Il partner avrà difficoltà a starvi accanto. Rilassatevi, fate un riposino prima del veglione! Soli: placate il malumore o rischiate di non godervi la serata. Sorridete! Non vorrete salutare il 2024 con questo muso lungo?

Oroscopo 31 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una splendida giornata e come già detto, chiuderete l’anno in bellezza. Con Giove in Toro, per voi transito positivo, trascorrerete bei momenti, vi divertirete, i sentimenti reciproci saranno autentici e in tavola ci saranno tante pietanze golose. Altra buona notizia: la fine di una preoccupazione e ciò vi metterà le ali! Che abbiate lanciato o ricevuto un invito, sfruttate il momento presente, l’atmosfera sarà allegra e amichevole. Amore: in coppia, se stavate aspettando un cambiamento nel comportamento del partner, ci sarà. Il messaggio è arrivato, avete ottenuto ciò che speravate. In programma c’è una bellissima evoluzione. Soli: stasera mostrate il lato sexy, il fascino e sfruttate il potere di seduzione!

Oroscopo 31 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Giove in Toro in moto diretto annuncia che potrebbe tornare alla ribalta un’offerta che sembrava chiusa. Se avete lavorato duramente su un progetto o un obiettivo, preparatevi a essere ricompensati. Per oggi, con la Luna in Vergine forse alcune cose non andranno per il verso giusto e dovrete trovare delle soluzioni: ci riuscirete in modo brillante. E stasera, lasciate eventuali preoccupazioni alle spalle, brindate al nuovo anno! Amore: in coppia, avete bisogno di certezze ma almeno per oggi smettete di chiedere prove d’amore al partner. Ma non capite che vi ama? Soli: è l’ultimo giorno dell’anno: aprite la porta all’inedito, fate entrare il cambiamento! Non resterete delusi da ciò che arriverà.

Oroscopo 31 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La giornata si apre con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno a Venere e Saturno: le relazioni con chi vi circonda potrebbero essere motivo di irritazione, non saranno comprensivi né disposti a dare una mano. Con il passare delle ore, lo stato d’animo migliorerà, avrete voglia di divertirvi. E intorno alla mezzanotte, con il buon aspetto Luna-Giove, un’atmosfera gioiosa vi farà superare eventuali – piccole – discussioni con senso dell’umorismo. Amore: in coppia, chiudete l’anno tra le braccia della dolce metà con reciproche dichiarazioni d’amore e tenere promesse. Preparate insieme bellissimi propositi per il 2024! Soli: trascorrerete il Capodanno in piacevole compagnia. Il vostro fascino fa effetto su chi vi attrae. E’ una splendida fine del 2023 e buon inizio del 2024

Oroscopo 31 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Oltre a dire addio al 2023 + una giornata in cui mollare persone che vi hanno ferito. Perdonare e dimenticare non è facile ma quale vantaggio traete dal provare rancore? La rabbia impedisce di andare avanti, tenetelo a mente anche se sicuramente ne siete consapevoli. Per cui, prima di dare il via ai festeggiamenti di San Silvestro, riflettete cos’è che volete eliminare così da iniziare il 2024 con un bagaglio più leggero. Amore: in coppia, il partner stasera si aspetta molte attenzioni. Aprite il cuore e mostrate l’amore che provate. Soli: atmosfera romantica, ideale per conquistare ma voi dovete darvi una mossa. Lanciatevi!.

Oroscopo 31 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Vergine al vostro segno oggi parla di amicizia e l’atmosfera di questo San Silvestro sarà all’insegna dell’armonia. Ad attendervi c’è una bella serata, non ci saranno complicazioni di alcun tipo. In particolare proprio intorno a mezzanotte con il buon aspetto Luna-Giove, proverete leggerezza, ottimismo. Sorridete, dunque, siate disponibili, aperti agli altri e sarà un Capodanno fantastico, ricco di divertimento. Festeggiate il 2024! Amore: in coppia, si apre un nuovo ciclo romantico e pieno di passione. Serata piccantina, all’insegna dell’eros! Soli: serata romantica, una persona potrebbe conquistare il vostro cuore, ci sarà il risveglio della passione!

Oroscopo 31 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sarete molto concentrati su come ottenere il successo nel nuove anno ma evitate che questo sia al centro dei vostri pensieri. Tra l’altro, tutti vi vogliono, tutti vi cercano! Con la Luna in Vergine è probabile abbiate ricevuto molti inviti e vorreste partecipare a tutte le feste per divertirvi, distrarvi. Evitate di accettare più di uno o due inviti, fate una selezione o a furia di correre da una parte all’altra, darete il via al 2024 già stressati… Amore: in coppia, passione al top! E’ probabile che concluderete la serata risvegliando i cinque sensi…Soli: in programma c’è un incontro intenso: il semaforo è verde, potete dire ciao ciao alla solitudine!

Oroscopo 31 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Sole-Giove per il vostro segno è una garanzia che trascorrerete un’ottima fine dell’anno. Per oggi, accantonate il lavoro, le ambizioni e pensate anche a divertirvi. Accoglierete il 2024 con la Luna in Vergine ed è una serata in cui distrarvi piacevolmente con i familiari e gli amici! Tuttavia è probabile che le conversazioni saranno profonde e non vuote chiacchiere. In ogni caso, intorno a mezzanotte, penserete positivo, sarete ottimisti! Amore: in coppia, momenti di tenerezza e dolcezza. La serata si concluderà all’insegna della sensualità. Soli: ad attendervi ci sono belle emozioni! Potreste vivere un’avventura passeggera: sfruttatela al meglio senza pensare al domani!

Oroscopo 31 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un Capodanno in cui privilegerete i piaceri semplici, ad esempio rimanere in casa in compagnia delle persone care gustando una buona cena. Accogliete il 2024 pensando che sarà un anno positivo, in particolare a primavera con l’arrivo di Giove e Venere nel segno per voi amico dei Gemelli: un aspetto che non accadeva da decenni. I due pianeti saranno in armonia con Plutone nel vostro segno: lavoro o affari, il successo è assicurato! Amore: in coppia, una serata piena d’amore! Con il partner la sintonia è perfetta, la passione è al top! Le eventuali incomprensioni sono svanite. Soli: gli affari di cuore prendono una nuova direzione: incontri o buone notizie, avrete la sensazione che stia arrivando l’amore.

Oroscopo 31 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Belle energie, entusiasmo, che si tratti di una riunione con gli amici improvvisata, in un locale o a casa in compagnia delle persone care, Ciò che conta è che sarete circondati da persone che vi vogliono bene! Dite addio al 2023 ricordando che nel 2024 la vostra vita cambierà in meglio! In ogni caso, evitate, oggi, di voler controllare tutto e tutti e lasciare che a prendere qualche decisioni siano gli altri. Rilassatevi! Amore: in coppia, gli aspetti odierni sono d’aiuto ad approfondire e a far evolvere la relazione. Soli: obbligatorio uscire e festeggiare: fatevi belli, sfoggiate il sex appeal e potreste finire per baciarvi con qualcuno che vi riscalderà durante il freddo invernale.