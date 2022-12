L’oroscopo del 31 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 31 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i pianeti in Capricorno potreste sentirvi sotto pressione, ma placando l’agitazione interiore, le cose saranno meno complicate di quello che sembrano. Affrontate le sfide quando si presentano e sappiate che siete più che in grado di gestirle. Sicurezza in voi stessi e ve la caverete benissimo. E stasera, pensate a divertirvi! Amore: in coppia, con il partner potreste aver deciso di passare un San Silvestro intimo e sensuale, voi due da soli, senza amici né parenti. Soli: la serata è promettente, andate incontro a una storia romantica che vi renderà felici.

Oroscopo 31 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Stanno arrivando splendide opportunità e una splendida Venere vi spinge a credere che potete avere ciò che desiderate. Il che è vero ma dovrete lavorare sodo… Man mano che il vecchio anno lascia il posto al nuovo, punterete ancora più in alto. Pronti a festeggiare il Capodanno? Una serata con gli amici cari farà iniziare il 2023 alla grande! Amore: in coppia, chiudete l’anno tra le braccia della dolce metà con reciproche dichiarazioni d’amore e tenere promesse. Preparate insieme bellissimi propositi per il 2023! Soli: trascorrerete il Capodanno in piacevole compagnia. Il vostro fascino fa effetto su chi vi attrae. E’ una splendida fine del 2022 e buon inizio del 2023…

Oroscopo 31 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un momento importante: le decisioni che prendete potrebbero avere un impatto sulle prossime settimane e mesi. Probabilmente vi sentite pronti a farvi carico di maggiori responsabilità, migliorare il lavoro, la vita in generale e con l’arrivo del 2023, rimboccherete le maniche e farete di tutto per ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, l’umore non è top e proprio l’ultimo giorno dell’anno! Il partner avrà difficoltà a starvi accanto. Rilassatevi, fate un riposino prima del veglione! Soli: placate il malumore o rischiate di non godervi la serata. Sorridete! Non vorrete salutare il 2023 con questo muso lungo?

Oroscopo 31 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Darete il benvenuto al nuovo anno in compagnia dei familiari, degli amici e anche se a volte amate stare per conto vostro, la Luna in Toro vi ricorda l’importante ruolo svolto dalle persone care nel rafforzare la vostra stabilità emotiva. E prima della fine del 2022, non dimenticate di fare gli auguri ai colleghi e al boss! Amore: in coppia, scriverete un nuovo capitolo della vita a due, rafforzerete la relazione. Con il partner farete progetti per il 2023! Soli: è la giornata perfetta per iniziare una nuova storia d’amore. Più ispirati che mai, cederete al piacere, alla seduzione e alla tentazione.

Oroscopo 31 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Forse dopo aver riflettuto su quanto realizzato quest’anno, non siete soddisfatti dei progressi compiuti ma già all’inizio del 2023 farete vedere di cosa siete capaci. Ovvero, molto! Nonostante a voi piaccia festeggiare, il Capodanno compreso, ora siete più che pronti a prendere sul serio i vostri obiettivi e le vostre ambizioni. Amore: in coppia, che si tratti di una cenetta romantica con il partner o una serata con gli amici, renderete questa serata di fine anno un momento meraviglioso. Soli: se avete un programma per Capodanno sarà l’occasione giusta per fare un incontro romantico. Non è dato sapere a che ora tornerete a casa, ma il vostro desiderio sarà esaudito.

Oroscopo 31 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Venere e Plutone in Capricorno, mettete in conto un San Silvestro all’insegna del divertimento! Il passaggio al 2023 promette di farvi vivere una grande serata e soprattutto un grande anno. Stasera la Luna del Toro vi permette di godere delle cose belle della vita e da maggio, Giove nello stesso segno, farà arrivare splendide opportunità. Amore: in coppia, sarà una serata piena d’amore! Con il partner la sintonia è perfetta, la passione è al top! Le incomprensioni sono svanite. Soli: gli affari di cuore prendono una nuova direzione: incontri o buone notizie, avrete la sensazione che di andare incontro all’amore.

Oroscopo 31 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Saturno in Acquario vi rende più consapevoli di cosa è possibile e cosa no. Il pianeta ha messo in luce le vostre doti naturali e dove affinare il vostro talento e, al contempo cosa lasciar perdere. Con questa comprensione, presto volerete in alto e il successo sarà vostro! Il 2023 per molti Bilancia sarà l’anno di un sodalizio che si rivelerà redditizio. Amore: in coppia, se stavate aspettando un cambiamento nel comportamento del partner, ci sarà. Il messaggio è arrivato, avete ottenuto ciò che speravate. In programma c’è una bellissima evoluzione. Soli: stasera mostrate il lato sexy, il fascino e sfruttate il potere di seduzione!

Oroscopo 31 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Toro, l’atmosfera di San Silvestro sarà leggera, dolce e armoniosa. Sarà una bella serata, i rapporti con chi vi circonda saranno distesi, non ci saranno complicazioni, soprattutto se ci metterete del vostro. Sorridete, siate disponibili, aperti agli altri e sarà un Capodanno fantastico! E il 2023 non sarà affatto male… Amore: in coppia, si apre un nuovo ciclo romantico e pieno di passione. Serata piccantina, all’insegna dell’eros! Soli: serata romantica, una persona potrebbe conquistare il vostro cuore, ci sarà il risveglio della passione!

Oroscopo 31 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un San Silvestro che promette una serata divertente anche se forse avrete bisogno di essere un po’ più diplomatici, anche astuti, ma ci siete abituati. Con la Luna in Toro, probabilmente affinché tutto vada per il verso giusto dovrete impegnarvi. Forse una persona sarà di malumore oppure limiterà la vostra personalità estroversa… Amore: in coppia, avete bisogno di certezze ma almeno per oggi smettete di chiedere prove d’amore al partner. Ma non capite che vi ama? Soli: è l’ultimo giorno dell’anno: aprite la porta all’inedito, fate entrare il cambiamento! Non resterete delusi da ciò che arriverà.

Oroscopo 31 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per oggi, mettete da parte il lavoro, le ambizioni e pensate anche a divertirvi. Accoglierete il 2023 con la Luna in Toro ed è una serata in cui distrarvi piacevolmente con i familiari e gli amici! Sarà un anno molto positivo in tutti i settori della vostra vita, soprattutto a partire da aprile-maggio, quando Giove sbarcherà in Toro. Amore: in coppia, il partner stasera si aspetta molte attenzioni. Aprite il cuore e mostrate l’amore che provate. Soli: atmosfera romantica, ideale per conquistare ma voi dovete darvi una mossa. Lanciatevi!

Oroscopo 31 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il 2022 è quasi finito e per molti Acquario non è stato un anno facile. Per oggi, rallentate il ritmo. Al lavoro, alle responsabilità personali ci penserete a partire dal 2 gennaio. E stasera, brindate al nuovo anno in compagnia delle persone care tenendo presente che nel 2023, nel lavoro avrete belle gratificazioni, realizzerete ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, avrete il forte desiderio di condividere grandi momenti di tenerezza con il partner, iniziare il nuovo anno all’insegna della dolcezza. Soli: affascinanti, non avrete alcun problema a conquistare chi vi attrae. Aprirete il 2023 in buona compagnia!

Oroscopo 31 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Di buonumore, socievoli, indipendentemente dal fatto che trascorrerete San Silvestro in un locale o a casa in compagnia della famiglia e degli amici. Ciò che conta è che sarete circondati da persone che vi vogliono bene! Date il benvenuto al 2023 ricordando che nel 2023 la vostra vita cambierà in meglio, soprattutto a partire da maggio. Amore: in coppia: atmosfera dolce, serena, quella ideale per fare una promessa al partner (che dovrete mantenere nel 2023). Soli: gli incontri che farete questo San Silvestro hanno ampie possibilità di sfociare in una dolce storia d’amore.