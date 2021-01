Oroscopo 31 gennaio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 31 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 31 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (distinguere il vero dal falso) e Pesci (difficoltà a esprimervi).

Oroscopo del 31 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione di distinguere il vero dal falso e al Pesci che ha difficoltà a esprimersi con gli amici.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 31 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di accettare un consiglio

Oroscopo Cancro 31 gennaio: umore

Se qualcuno dovesse darvi un consiglio prendetene nota, ma sarebbe saggio chiedere una seconda o forse anche una terza opinione. Potreste essere convinti di poter riporre fiducia in un persona ma sarebbe un errore. Informatevi dunque, fate delle ricerche e avrete meno probabilità di imboccare la strada sbagliata.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, con la Luna in Vergine, concentratevi su quelle questioni che richiedono attenzione, soprattutto se riguardano cifre o altri dettagli minori ma non meno importanti.

Oroscopo Cancro 31 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: passione in programma, soprattutto se il partner ha lo stesso vostro stato d’animo…

Soli: attrazione forte, desiderio al top e reciproco con una persona. E’ probabile che perdiate la testa.

Oroscopo 31 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): distinguere il vero dal falso

Oroscopo Scorpione 31 gennaio: umore

Avere una sana ambizione è positivo ma solo perché spinti verso il successo non vuol dire che sapete quale direzione imboccare. Se dovesse presentarsi un’opportunità, assicuratevi che sia buona, non lanciatevi immediatamente. Prima di firmare qualsiasi cosa entusiasti, valutate e pretendete i fatti.

Con un esame più attento potreste scoprire che le cose sono diverse da quanto immaginato. Potrebbe farvi prendere la direzione indesiderata. Più in generale, annuncia l’oroscopo, cercate di distinguere il vero dal falso, anche quando si tratta di informazioni.

Oroscopo Scorpione 31 gennaio: amore

In coppia: siete impazienti ma non potete pretendere che il partner segua il vostro stesso ritmo.

Soli: se una persona vi attrae, è la giornata giusta per lanciare chiari segnali d’interesse!

Oroscopo 31 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): difficoltà a esprimervi con gli amici

Oroscopo Pesci 31 gennaio: umore

Il desiderio di fare qualcosa che vi piace può essere contrastato dal pensiero se ve lo possiate permettere o meno. Tuttavia, se lo desiderate davvero tanto, questa urgenza potrebbe spingervi a riflettere a come aumentare le entrate. La risposta potrebbe essere in una direzione che non avevate ma preso in considerazione.

Al contempo l’oroscopo annuncia che la vostra cerchia di amicizie non sembra soddisfare le vostre aspettative. Con la Luna in Vergine odierna avete difficoltà a esprimervi pienamente.

Oroscopo Pesci 31 gennaio: amore

In coppia: non è una domenica top, la comunicazione è latitante e dovreste porre rimedio.

Soli: una persona potrebbe deludervi ma può essere che l’abbiate idealizzata. Non scoraggiatevi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.