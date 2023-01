L’oroscopo del 31 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 31 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui potreste provare indecisione, non avete il solito istinto: da un lato volete isolarvi e da un altro c’è la voglia di fare qualcosa di nuovo. Per garantirvi la chiarezza mentale, prima di recarvi al lavoro fate una camminata a passo veloce oppure un po’ di stretching. Per sicurezza, controllate due volte i compiti che avete portato a termine. Amore: in coppia, in caso di frustrazione o disaccordo, parlate subito, non rimandate! L’importante è fare leva sul senso dell’umorismo che permette di dire tutto…Soli: giornata piena di sorprese ed emozioni forti! Un incontro vi farà provare la felicità.

Oroscopo 31 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Non dovete permettere che situazioni o persone diminuiscano la sicurezza in voi stessi, soprattutto riguardo il denaro e la professione. I transiti odierni sono eccellenti per superare le vostre insicurezze. Riflettete sul percorso della carriera, sulla posizione di lavoro e vi accorgerete che dovete essere orgogliosi di ciò che avete realizzato! Amore: in coppia, voglia di organizzare qualcosa solo per voi due. In programma c’è una cenetta romantica? Soli: rispetto agli ultimi tempi siete più motivati, avete il desiderio di trovare una persona e oggi negli affari di cuore di sicuro non sarete timidi…

Oroscopo 31 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riflettere prima di parlare vi metterà in grado di trasmettere il vostro messaggio nel miglior modo possibile. Potrebbe essere facile dire la prima cosa che vi frulla nella mente ma chi vi ascolta offendersi. La diplomazia e la capacità di mettervi nei panni degli altri vi permetteranno di fare scelte sagge e rimanere in buoni rapporti. Amore: in coppia, i teneri gesti quotidiani del partner vi riempiranno d’amore. Proverete un’immensa reciproca gratitudine. Soli: diverse persone vi corteggiano ma una in particolare vi colpirà: saprà capirvi e affascinarvi. Conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 31 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: siete più riservati del solito e se avvertite il bisogno di rilassarvi, dedicare del tempo solo a voi stessi, fatelo senza sentirvi in colpa. Oltretutto siete spugne che assorbono l’umore di chi vi circonda per cui è importare stare alla larga da persone negative o pessimiste. Amore: in coppia, con il partner sarete più tolleranti, il che appianerà eventuali tensioni. Conviene a entrambi evitare dei conflitti spiacevoli quanto, forse, inutili. Soli: se volete che un flirt faccia un salto di qualità, cercate di aprire il vostro cuore…

Oroscopo 31 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Per portare a termine un lavoro nel tempo stabilito, potreste essere tentati di prendere una scorciatoia ma ciò potrebbe ritorcersi contro di voi. Date il meglio e non avrete problemi. Semmai concedetevi una piccola pausa, anche di pochi minuti: vi permetterà di essere molto più produttivi e migliorare notevolmente la creatività. Amore: in coppia, anche se vorreste non potete controllare tutto! Tutti, anche il partner hanno bisogno di un po’ di libertà. Semmai cercate di parlarne… Soli: una persona che vi attrae potrebbe avere un comportamento deludente. Probabilmente non è giusta per voi.

Oroscopo 31 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se un determinato problema si sta complicando la cosa migliore è affrontarlo, fare ciò che è necessario. Per quanto possa essere poco piacevole, inizierete a sentirvi meglio. Se capite di aver bisogno di consigli o del parere di un esperto, chiedete. Non dovete gestire tutto da soli: intorno a voi c’è chi è disposto a dare una mano. Amore: in coppia, attenzione ai conflitti o alle incomprensioni: oggi potreste avere delle reazioni imprevedibili, il che non giova all’armonia. Soli: negli affari di cuore è una giornata in cui non sapete bene cosa volete. Esitate tra la conquista e la solitudine…

Oroscopo 31 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sfruttate i passaggi odierni per risolvere un problema presente in una relazione. Se una persona nei vostri confronti si comporta male o in modo diverso dal solito, potrebbe essere semplicemente sotto pressione. Il che spiega il suo atteggiamento. Un approccio comprensivo, anziché aggressivo, darà una svolta positiva alla situazione. Amore: in coppia, siete infastiditi dalle numerose cose non dette, dalle incomprensioni. Mettere il muso non è la soluzione per cui parlate sinceramente con la dolce metà, Soli: potreste essere pentiti di aver detto un no a una persona che vi ha corteggiato. Probabilmente la contatterete e la sua risposta vi farà ben sperare.

Oroscopo 31 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con un amico forse è un momento in cui c’è poca comprensione e potreste essere tentati di prendere le distanze. Tutto dipende da quanto apprezzate la sua amicizia. Eppure avere un obbiettivo o un interesse in comune potrebbe essere utile a cementare la relazione. Se dunque ci tenete, allontanarvi sarebbe un errore. Amore: in coppia, c’è una bella complicità, con il partner parlerete apertamente di problemi importanti e insieme troverete le soluzioni. Soli: giornata di riflessione, metterete in discussione il vostro approccio di conquista. Probabilmente avete fatto tesoro di alcuni errori del recente passato.

Oroscopo 31 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Sole-Luna vi rende più socievoli ed estroversi del solito e colleghi, clienti o il boss nel corso della giornata lavorativa avranno voglia di ascoltare la vostra opinione! Potete utilizzare questo transito anche per avere una conversazione importante ma alla mano riguardante un obbligo di lavoro. Non abbiate timore di parlare! Amore: in coppia, se volete mantenere alta la fiamma dell’amore, un fuoco che non si spegne mai, dovete far leva sulla vostra creatività! Soli: gli incontri oggi sono favoriti! Avete le carte in regola per affascinare e conquistare chi volete.

Oroscopo 31 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete intenzione di cambiare la vostra vita, prendete il tempo necessario, tutto va fatto lentamente. Per oggi, prendete cura del vostro benessere della salute. Seguite una dieta sana, bevete molta acqua così da mantenere alte le energie e il livello di efficienza! Svolgere il lavoro per conto vostro, vi permetterà di tirare fuori il meglio! Amore: in coppia, se c’è un po’ di freddezza, avete avuto delle discussioni, è il momento di perdonare e dimenticare o per lo meno di chiarire. Soli: il vostro cuore non è un albergo in cui le persone entrano ed escono. Chiudete porte e finestre e fate il punto. Vi sentirete meglio.

Oroscopo 31 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La vostra tendenza odierna è quella di negoziare e trovare dei compromessi;: lavoro, affari o vita personale più del solito preferite raggiungere un accordo anziché intestardirvi su alcuni punti. Al contempo con la dissonanza Luna-Nettuno occhio allo shopping, anche online: rispettate il budget poiché rischiate di esagerare. Amore: in coppia, momenti piacevoli, di grande leggerezza ed è ciò di cui avete bisogno! Il dialogo è splendido, il che favorisce l’intesa e rafforza la relazione. Soli: un incontro sarà attrazione al primo sguardo e perderete entrambi la testa. Passione al top.

Oroscopo 31 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con gli aspetti odierni, in qualsiasi conversazione occhio a come parlate poiché potreste dar luogo a incomprensioni difficili da appianare. Esprimetevi con calma se avrete di fronte una persona che sapete tende a reagire in modo eccessivo ma soprattutto se la discussione ruota attorno a un argomento complicato. Amore: in coppia, chiedete e vi aspettate un po’ troppo dal partner. Non è da escludere qualche battibecco. Soli: se una persona vi attrae, oggi partirete in quarta. Non dovrete arrabbiarvi se non avrete una risposta immediata… Arriverà al momento giusto.