L’oroscopo del 31 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 31 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nei giorni scorsi potreste aver perduto tempo a esaminare i dettagli di un progetto ma oggi riprenderete in mano la situazione. In generale, la motivazione a concludere qualcosa di significativo oggi è molto potente. Potreste divertirvi, inoltre, a imparare qualcosa di nuovo o sviluppare le vostre abilità o aumentare la conoscenza di un argomento. Ciò vi darà maggiore forza e sicurezza. Non è escluso che per la serata abbiate organizzato una riunione e tutto andrà alla grande. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della dolcezza, siete appagati entrambi delle reciproche attenzioni. Soli: giocate le vostre carte: se darete il via a una storia dite chiaramente ciò che volete senza girarci intorno.

Oroscopo 31 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Probabile che siate alle prese con un progetto che renderà la vita familiare più piacevole e oggi darete gli ultimi ritocchi. Se inoltre, in casa avete attraversato un periodo di alti e bassi, una decisione che prenderete porterà le cose a un nuovo, positivo livello. Potrebbe essere necessario discuterne e se eviterete di scatenare tensioni, andrà tutto a meraviglia. Tenete inoltre presente che se oggi dovessero offrirvi dei consigli riguardanti il denaro o gli affari, si riveleranno preziosi. Amore: in coppia, non permettete al malumore di prendere il sopravvento e gustate la dolce atmosfera che invita alla pace. Soli: si prospetta un incontro romantico. Dovete solo mettere da parte i dubbi e lasciarvi andare.

Oroscopo 31 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Emerge il bisogno naturale di rallentare, riposare o riflettere. Sfruttate al meglio questa giornata, senza sentirvi in colpa se lasciate indietro qualcosa,. Rallentare il ritmo e ricaricare le batterie vi farà un gran bene ed è la cosa più importante. Il vostro segno è curioso, a voi piace informarvi sui fatti e fare domande. Dati importanti e accrescono la comprensione della vita ma spesso ingombrano la mente. E’ la giornata ideale per mollare questo schema mentale. Amore: in coppia, dovreste cercare di gestire meglio le emozioni. Siete esigenti e il partner è al limite della sopportazione. Soli: le occasioni d’incontro sono numerose. A voi decidere quale cuore catturare!

Oroscopo 31 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ il momento ideale per rafforzare la vostra autostima, mostrare il vostro talento e le abilità. Se state pensando troppo in piccolo, cercate di eliminare quei blocchi emotivi che minano la sicurezza in voi stessi e iniziare a sviluppare, senza timore, una visione più ampia e più gratificante. Non è escluso, inoltre, che oggi approfondirete un’amicizia, grazie al fatto che condividete gli stessi interessi e che andrà avanti nel tempo. Amore: in coppia, nella relazione c’è leggerezza, senso dell’umorismo e grande desiderio. Soli: grande potere di seduzione, siete ben decisi a fare nuovi incontri e una conquista è assicurata.

Oroscopo 31 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se siete in attesa di ricevere un’offerta oggi potreste ricevere una piacevole sorpresa. In ogni caso, potrebbero esserci altri tipi di ritardi e cambiamenti e dovrete adattarvi, essere elastici. Le cose non andranno lisce come l’olio ma tenete presente che ciò potrebbe essere a vostro vantaggio. Scoprendo che l’offerta non è all’altezza delle vostre aspettative, c’è la possibilità che rifiuterete e punterete a qualcosa di più gratificante. Amore: in coppia, oggi più che mai capirete che la pace non è sinonimo di noia ma di serenità! Soli: vedrete chiaramente che dietro l’atteggiamento distaccato della persona che vi attrae, si nasconde un cuore tenero…

Oroscopo 31 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il vostro segno ha la tendenza a dire sempre “sì”. E dare una mano, offrire un aiuto è una cosa lodevole ma occhio perché qualcuno potrebbe approfittarne e tentare di mettervi i piedi in testa. Se una situazione non vi sembra giusta, avete la possibilità di prendere le distanze. Fate dunque una selezione tra le persone e vedrete che vi libererete di chi ormai è diventato un peso. E’ possibile, inoltre, che nel corso della prossima settimana facciate qualcosa di imprevisto, di inedito ma comunque positivo. Amore: in coppia, evitate provocazioni, cercate di comunicare con calma e con serenità, soprattutto se con il partner ci sono tensioni. Soli: da un incontro del tutto inatteso potrebbe prendere il via una storia d’amore.

Oroscopo 31 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ il periodo dell’anno in cui riflettere sulle vostre amicizie, definire la cerchia delle frequentazioni. State ricevendo il supporto di cui avete bisogno? In caso contrario ammettetelo e muovetevi di conseguenza. Voi siete sempre presenti quando si tratta di dare una mano ma non siete coscienti che gli altri per voi non fanno altrettanto. Amore: in coppia, il programma della giornata con il partner è all’insegna della tenerezza. Soli: potrebbe scattare un’attrazione, l’altro/a ricambierà, ma per il potreste essere solo voi a fare progetti futuri.

Oroscopo 31 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mostrando ciò che siete in grado di fare, quanto siete efficienti e brillanti, farete arrivare belle opportunità. Se fino a oggi siete rimasti dietro le quinte, sarete spinti ad essere orgogliosi di ciò che avete realizzato fino a oggi e di quanto potreste raggiungere in futuro. Fare un coraggioso passo avanti vi permetterà di dare inizio, alla grande, alle danze. Amore: in coppia, avrete la possibilità di far evolvere la relazione così da trovare un nuovo equilibrio. Soli: avete ragione a essere selettivi ma esagerando rischiate di farvi scappare qualche incontro d’amore…

Oroscopo 31 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nonostante alcuni ostacoli che potrebbero esserci, vi sentite sicuri del percorso da imboccare. Ed è un atteggiamento mentale favorevole poiché in effetti potreste ritrovarvi alle prese con qualche problema. Uno stato d’animo positivo, ottimista sarà d’aiuto a intraprendere le azioni giuste per risolverli. In ogni caso, non fate il passo più lungo della gamba. Per oggi, cercate di impegnarvi in un’attività creativa, che stimoli la vostra fantasia, così da vivere una sana fuga dalla routine. Amore: in coppia, cercate di accontentare il partner, evitate di dare il via a un dialogo che non porta a niente. Soli: una relazione a distanza potrebbe iniziare a pesarvi e decidere di prendere il primo treno per incontrare la persona…

Oroscopo 31 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Di buonumore, avete un entusiasmo contagioso e trascinerete amici o familiari in qualche attività divertente, non ultimo in una gita al mare o in campagna. Non è escluso vi dedicherete a un hobby che vi affascina. Non solo sarete soddisfatti ma potreste ispirare gli altri a seguirvi. L’importante, visto che raramente riuscite davvero a rilassarvi, è trascorrere la giornata in piena tranquillità. E’ una giornata ideale per liberarvi dello stress, pensare finalmente solo al vostro benessere. Amore: in coppia, nella relazione circola armonia e il desiderio erotico è al top. Serata bollente. Soli: la felicità bussa alla vostra porta e vi lascerete andare tra le braccia di una persone speciale.

Oroscopo 31 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se avete bisogno di una mano per concretizzare alcuni progetti importanti, oggi potrebbero arrivare in vostro soccorso e aiutare a progredire. State sostenendo spese estremamente elevate e dovreste assicurarvi di tenere tutto sotto controllo. Se state aspettando un pagamento consistente riguardante una negoziazione o un accordo, potrebbe essere vicino. Amore: in coppia, siete permalosi, non sopporterete che il partner, anche per piccole cose, prenda delle decisioni senza chiedere il vostro parere. Soli: sul fronte affari di cuore oggi è calma piatta e, forse, perché gli amori passeggeri ormai non vi interessano più.

Oroscopo 31 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ampliare la vostra visione rispetto a una situazione, vi permetterà di realizzare qualcosa che avete veramente a cuore. Nei prossimi giorni potreste dover prendere una decisione sull’opportunità o meno di portare avanti un progetto. Capire come e quanto potrebbe essere utile renderà più facile dire un sì. Potreste aver bisogno di tempo per decidere ma probabilmente la cosa migliore è quella di procedere verso la concretizzazione dell’obbiettivo. Amore: in coppia, bella intesa con il partner, più che mai siete certi di avere accanto la persona giusta. Giornata magica. Soli: incontri interessanti, c’è grande possibilità che uno si trasformi velocemente in una storia passionale.