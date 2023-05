L’oroscopo del 31 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 31 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Venere è una giornata in cui potreste sentirvi sotto pressione. Per quanto vi impegnerete a rispettare le scadenze avrete la sensazione di trovarvi di fronte a mille piccoli ostacoli. Ma non abbasserete le braccia scoraggiati e con determinazione raggiungerete il vostro obbiettivo a tutti i costi. Amore: in coppia, piccoli battibecchi ma non permetterete che l’incomprensione e la sfiducia abbiano la meglio. Minimizzerete la situazione, dicendo al partner che c’è di meglio da fare anziché litigare per delle sciocchezze. Soli: non avete intenzione di cercare l’amore. Per il momento un’affettuosa amicizia vi soddisferà. Vi troverete tra le braccia dell’altro/a senza chiudervi in una relazione.

Oroscopo 31 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Pur avendo il desiderio di fare passi avanti riguardo a un progetto o un obbiettivo, i dubbi potrebbero minare la vostra concentrazione e la motivazione. Cercate di guardare la situazione in modo diverso, ovvero fate un passo dopo l’altro con perseveranza poiché è così che, all’occorrenza, potrete correggere la rotta e raggiungere il traguardo. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica e il dialogo non è al top: non è la giornata ideale per risolvere eventuali problemi. Soli: con le persone che vi corteggiano oggi avrete un atteggiamento distaccato ed è ovvio che avranno difficoltà a rompere il ghiaccio.

Oroscopo 31 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete ben chiare le decisioni che dovete prendere riguardo al vostro futuro e ora è il momento di stabilire le priorità. Volete fare passi avanti nelle carriera o cambiare lavoro? Siete soddisfatti della vostra vita personale e dei rapporti con i familiari? È possibile che un grande cambiamento in uno di questi settori abbia un forte impatto sugli altri. Amore: in coppia, fate di testa vostra ed è difficile dunque trovare un accordo con il partner. In ogni caso, sembra che il desiderio sia latitante… Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Vedete le relazioni romantiche come una seccatura. Direte no agli inviti.

Oroscopo 31 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Sole in Gemelli avrete delle preziose intuizioni su una situazione che da tempo vi assilla. Anche se vi sentite pronti a fare di tutto per lasciarla alle spalle, riflettere attentamente sarà d’aiuto a vedere una via d’uscita. Su un altro piano: se provate delle tensioni interiori con qualche pausa di relax tornerete in forma. Amore: in coppia, prenderete un po’ in giro il partner seppure in modo affettuoso, riderete perché si arrabbierà per cose di poco conto. Ma non la prenderà molto bene. Soli: darete un’occhiata ai siti di incontri, ci sarà chi vi corteggerà ma nessuno vi piacerà. A quel punto deciderete di uscire con gli amici.

Oroscopo 31 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Anche se vorreste stare per conto vostro così da concentrarvi e portare a termine velocemente gli impegni, probabilmente non sarà possibile. Le cose non andranno per il verso giusto. Potrebbero nascere delle incomprensioni con i colleghi o il boss, esserci dei ritardi o chiedervi di schierarvi in un conflitto. Cercate di rimanere neutrali. Amore: in coppia, la presenza di Marte nel vostro segno vi più passionali, prenderete delle iniziative che delizieranno il partner. Avvertite il bisogno di migliorare la comunicazione, la dolce metà di passare più tempo insieme. Soli: bellissimo incontro passionale, al punto che fin dal primo sguardo intorno a voi non esisterà nulla. Sentirete che con questa persona vorreste avere una relazione importante.

Oroscopo 31 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Gli amici cari sono sempre pronti a dare il loro sostegno, anche attraverso dei consigli ma possono comunque commettere degli errori. Cosa che oggi potrebbe accadere, per cui prima di accettare un consiglio a occhi chiusi, assicuratevi che qualcuno abbia le informazioni giuste. Fate delle ricerche e ponete alcune domande pertinenti. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner sia un po’ freddo, distaccato. Probabilmente non è così e parlando chiarirete la situazione, ritroverete l’intesa. Soli: oggi sarete meno razionali e punterete su incontri originali, con persone che solitamente non vi attraggono.

Oroscopo 31 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui vi sforzerete di mantenere un approccio diplomatico a determinate questioni o persone. Anche se sapete bene cosa dire, il tatto potrebbe impedire di essere sinceri come vorreste. Ma ci sono dei momenti in cui per quanto sia spiacevole, non si può evitare e farlo ora vi permetterà di chiarire. Amore: in coppia, una discussione con il partner potrebbe lasciare l’amaro in bocca, avrete la sensazione che non riconosca quanto fate per lui/lei. Soli: avete capito che trovare l’amore e creare una relazione solida dipende soltanto da voi. Muovetevi di conseguenza.

Oroscopo 31 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Leone sosta nel vostro settore della carriera e oggi nel lavoro potreste pensare di non essere esattamente nel posto giusto. Con il boss non c’è l’intesa che vorreste, sembra non apprezzi le vostre idee e in questo caso dovreste parlarne. Non è escluso che un collega invidioso tenti di farvi le scarpe e dovrete reagire con fermezza. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner non vi capisca e sarete sulla difensiva È un peccato. Sarebbe importante comunicare meglio: a parole o con i gesti. Soli: prenderete definitivamente le distanze da un flirt che ristagna, non fa passi avanti…

Oroscopo 31 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I pianeti in Toro rappresentano un invito a seguire una dieta sana così da mantenervi in buona salute psicofisica. Prendere più cura di voi stessi farà una grande differenza, vi sentirete in splendida forma! Il vostro è un segno sempre generoso con tutti e oggi questa è un’opportunità per esserlo anche con voi stessi. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere tesa e la minima scintilla causare un’esplosione. Cercate di essere più dolci e gentili. Soli: gli incontri non sono favoriti. La dissonanza Luna-Venere al vostro segno consiglia di riflettere sulle aspettative amorose.

Oroscopo 31 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avvertire stanchezza, forse gli impegni e le responsabilità personali e professionali ultimamente hanno richiesto un notevole dispendio di energie. Per oggi pensate soltanto a voi, fate qualcosa che vi faccia provare benessere e armonia, anche se ciò dovesse deludere, seppure temporaneamente, chi vi circonda. Amore: in coppia, volendo siete in grado di comunicare le emozioni e i sentimenti con sensibilità. Organizzate una cenetta romantica e fate sentire il vostro attaccamento! Soli: se una persona vi attrae è il momento di scrivere o parlare di ciò che provate. Troverete le parole giuste,

Oroscopo 31 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Gli amici più stretti vi vogliono bene, si preoccupano per voi più di quanto pensiate. Se in questo momento avete dei problemi a causa di una situazione complicata tutto ciò che dovete fare è chiedere una mano. Potreste rimanere sorpresi dalle manifestazioni di affetto e dall’aiuto anche concreto che vi offriranno. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Venere a voi ricorda un fatto importante. La relazione affettiva non è d’acciaio inossidabile e una messa a punto a volte è d’obbligo. Soli: il buonumore è latitante e la cosa migliore è fare una lunga passeggiata così da smaltire ansia e un eventuale senso di frustrazione.

Oroscopo 31 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il lavoro è motivo di stress dunque è probabile che la minima parola sbagliata di un collega vi offenda e reagirete impulsivamente, in modo decisamente esagerato. Per evitare di cadere in questa trappola la cosa migliore è fare ciò che dovete, concentrarvi sugli impegni con attenzione evitando conversazioni importanti. Amore: in coppia, con il partner avete le stesse ambizioni, gli stessi desideri e oltre all’amore è ciò che vi unisce. Soli: una persona vi intriga ma non osate fare il primo passo? Oggi scoprirete come farlo nel modo più discreto possibile.