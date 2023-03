L’oroscopo del 31 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 31 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

I transiti odierni vi dotano di belle energie, sicurezza in voi stessi ed è un’ottima giornata per praticare attività che vi entusiasmano, che vi permettono di dare una piacevole scossa al quotidiano. Nel corso della giornata, tuttavia potreste irritarvi per questioni relative alle finanze, alla famiglia o alla casa e dare il via ad alcune discussioni. Amore: in coppia, il partner appaga pienamente il bisogno di stabilità emotiva. Le vostre aspettative sono simili, siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: voglia di vivere una bella storia d’amore ma per incontrare l’anima gemella dovrete aspettare ancora un po’…

Oroscopo 31 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Alcuni cambiamenti vi spingeranno a riflettere su varie possibilità così da trasformare il quotidiano, Non dovete vederlo come un problema ma al contrario come un rinnovamento positivo! E se oggi volete concedervi un po’ di relax, una pausa, fate pure e senza sentirvi in colpa! Assecondate le vostre emozioni, i desideri. Amore: in coppia, avete difficoltà ad esprimere i sentimenti e le emozioni. Ma in questo modo rischiate di incrinare l’accordo con il partner. Soli: dovete mostrare quanto valete, non siate reticenti! In caso contrario perderete qualche bella opportunità.

Oroscopo 31 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avvertite il bisogno di uscire, di provare qualcosa di nuovo e grazie al vostro entusiasmo avete la possibilità di soddisfare tutte le vostre aspettative, stringere nuove conoscenze e, non ultimo, fare piacevoli sorprese alle persone care. Unica accortezza: prima di lanciarvi negli acquisti pensateci due volte, rischiate di agire impulsivamente. Amore: in coppia, giornata dinamica in cui potreste praticare qualche attività all’aperto con il partner. Siete convincenti, affascinanti e la dolce metà vi seguirà. Soli: con le vostre parole toccherete il cuore di chi vi attrae poiché vi esprimerete con grande dolcezza. Sarà una storia piena di tenerezza.

Oroscopo 31 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un venerdì in cui avrete la piacevole sensazione che nel lavoro il duro impegno sta dando i suoi frutti. Di solito, riguardo alle iniziative professionali e finanziarie siete cauti poiché la sicurezza è in assoluto la vostra priorità. Ma oggi sarete sicuri di voi stessi, dei vostri progressi e di essere sulla strada giusta! Amore: in coppia, ci sono tensioni, gelosia ma che a scatenarle siate voi o il partner, cercate di mantenere la calma. Rischiate di commettere errori di giudizio. Soli: sul fronte incontri, nulla da segnalare. Non è piacevole ma nel frattempo, perché non coccolare gli amici, i familiari?

Oroscopo 31 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno vi rende ottimisti, positivi e alcune idee che nasceranno all’improvviso vi permetteranno di risolvere eventuali problemi. La cosa importante è che di fronte a qualche incomprensione con chi vi circonda, eviterete di imporvi e sarete disposti ad accettare che gli altri la pensino in modo diverso. Amore: in coppia, volete scrivere un nuovo capitolo della relazione. La Con la dolce metà, ripartite su basi più solide. Nella storia d’amore c’è una nuova svolta. Soli: una persona farà battere forte il vostro cuore e darete il via a una relazione piena di passione.

Oroscopo 31 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata un po’ movimentata con imprevisti e cambiamenti – alcuni piacevoli, altri meno – sia nel lavoro che nella vita sociale. Con i transiti odierni potreste essere nervosi, agitati, voler risolvere alcune questioni immediatamente ma tenete presente che l’impazienza può comportare dei problemi. Amore: in coppia, perché non parlare con il partner delle vostre delle aspettative? Potrebbero essere uguali alle vostre. Esprimete dunque le emozioni, i desideri. Soli: l’amore può nascere in qualsiasi momento. Dovete soltanto essere pronti ad accoglierlo.

Oroscopo 31 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Leone nel vostro settore dell’amicizia, vi spinge a incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Al contempo sarete nel posto giusto al momento giusto per sfruttare un’opportunità senza perdere tempo. Potrebbe trattarsi di un affare o un’offerta che comporteranno un eccellente guadagno. Amore: in coppia, c’è una bella intesa e volendo è un venerdì in cui parlare di alcuni problemi. Troverete delle soluzioni soddisfacenti per entrambi. Soli: l’amore è sotto i riflettori e in programma c’è un incontro! E’ una giornata da mordere con gusto, senza pensarci due volte.

Oroscopo 31 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Leone siete molto motivati, più ambiziosi del solito e desiderosi di fare progressi nella carriera. Anche se volete raggiungere il successo, ed è comprensibile, è importante mantenere aspettative ragionevoli così da evitare di fare il passo più lungo della gamba e al contempo di stressarvi inutilmente! Amo re: in coppia, affrontate apertamente eventuali problemi presenti nella relazione. Negare l’evidenza è inutile anzi controproducente. Soli: prima di dare il via a una storia d’amore e innamorarvi è indispensabile amare voi stessi!

Oroscopo 31 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone vi regala buonumore, è ideale per trascorrere un’eccellente giornata in cui proverete un senso di benessere. Avete voglia di cambiare ambiente, vedere cose nuove! Il vostro ottimismo è inesauribile e va condiviso con gli amici e i familiari. Nel lavoro darete prova di grande creatività e sentite che siete apprezzati. Amore: in coppia, lascerete alle spalle i dubbi e le incertezze. Siete determinati ad andare avanti mano nella mano con il partner. Insieme, prendete nuove iniziative. Soli: a una relazione impegnativa, preferite vivere un flirt. Negli affari di cuore, oggi la vostra priorità è vivere il presente.

Oroscopo 31 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sarete intrigati da una nuova opportunità o forse da una nuova relazione ma al contempo diffidenti. Vorreste lanciarvi eppure a frenarvi potrebbero essere le paure o i dubbi. Fate bene a tener conto delle vostre emozioni ma siete entusiasti di quanto sta accadendo, potrebbe essere un segnale che non dovreste ignorare. Amore: in coppia, il desiderio è al top ma per vivere momenti piccantini dovete esprimere i desideri in modo chiaro. La dolce metà sarà pronta ad assecondarvi. Soli: è possibile un incontro con la persona giusta. Lasciatevi andare alle emozioni, abbiate fiducia nell’amore!

Oroscopo 31 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui che si tratti di esprimervi, negoziare e sfruttare qualche opportunità, sarete imbattibili. A rendervi molto convincenti sarà il vostro entusiasmo che trasmetterete a chi avrete di fronte. Non è esclusa la firma di un contratto che vi permetterà di aumentare le entrate! Infine, una visita a sorpresa vi renderà felici. Amore: in coppia, è passione totale oggi! Il partner vi trova irresistibili. Anche se state insieme da tanto tempo, vi amate come il primo giorno! Soli: fascino al top, oggi sarà molto difficile resistervi. Avete le carte in regola per fare uno splendido incontro d’amore.

Oroscopo 31 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Esaminerete alcune idee e opportunità e se qualcosa vi entusiasma sarete pronti a prendere l’iniziativa. Sentirete che siete sulla strada giusta. Ma non solo: con la Luna in Leone, avete tante energie. nel lavoro sarete super produttivi e dopo aver svolto i vostri compiti proverete un senso di grande soddisfazione. Amore: in coppia, niente è semplice! Dovete correggere il tiro così da ripartire su basi sane e sincere. Eventualmente chiedete consiglio a un amico. Soli: per attirare chi vi attrae evitate di fare troppo. Moltiplicare i tentativi per conquistare il suo cuore potrebbe essere inutile. Cercate di cambiare atteggiamento, siate pazienti.