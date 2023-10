L’oroscopo del 31 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 31 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ un martedì in cui vi sentite in forma, più leggeri e liberi, la solita routine vi non entusiasma, avvertite il bisogno di cambiare il ritmo. Potreste avere delle Idee brillanti riguardanti le questioni pratiche, il lavoro o il denaro e fareste bene a concretizzarle! In ogni caso, sul fronte finanze è possibile che abbiate buone notizie, ovviamente non è garantito al 100%, ma potrebbe accadere qualcosa di piacevole. Potreste infine, lanciarvi in un acquisto a cui pensate da tempo o sentirvi pronti a riorganizzare il quotidiano. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi una bella sorpresa oppure sarete voi a proporre qualcosa di diverso dal solito. Di sicuro vi divertirete come ragazzini! Soli: qualcosa che non vi aspettate più – un sms o una telefonata da chi vi attrae – oggi potrebbe accadere. Oroscopo 31 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Con il buon aspetto Venere-Urano il desiderio è quello di ampliare i vostri orizzonti, seguire la voce del cuore, uscire dai soliti schemi anche se si tratterà di sperimentare e imboccare direzioni inedite. Eppure ciò potrebbe permettervi di portare alla luce un’abilità o un talento che non sapevate di possedere e che vi metteranno in grado di realizzare qualcosa di unico! Nel lavoro, siete ultra motivati, pronti a rimboccare le maniche soprattutto perché vorrete dimostrare di essere i migliori! Amore: in coppia, è una giornata piena d’amore, tenerezza e passione! Date voce al desiderio e godetevi ogni momento. Soli: qualcuno potrebbe farvi una dichiarazione d’amore appassionata! La vita affettiva riprende slancio, il cambiamento vi stupirà. Oroscopo 31 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Il buon aspetto Venere-Urano vi permette di guardare alcune questioni con distacco, quanto basta per vedere un altro lato della situazione. Di conseguenza, potreste ad esempio approfondire un argomento complicato. Il che vi farà sentire liberi, provare leggerezza! Nel lavoro impegnerete parecchie energie e non è escluso che arriveranno notizie piacevoli. Tornerete a casa con il sorriso sulle labbra! Potrebbe, inoltre, entrare una somma di denaro: il problema è che la spenderete subito! Amore: in coppia, è un ​​un periodo di profonda trasformazione, nella relazione c’è una maggiore consapevolezza. Forse è il momento di mollare alcune cose, non può che essere vantaggioso. Soli: vento di rinnovamento: l’opportunità d’amare ed essere amati si avvicina.

Oroscopo 31 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Venere-Urano rappresenta un invito ad aprirvi a nuove idee, argomenti e, forse, anche a nuove relazioni di amicizia. In qualsiasi circostanza, seguite l’intuito e non sbaglierete! La creatività è inoltre al top e se lavorate nel settore artistico potreste avere una splendida ispirazione. Dovete credere in voi stessi e avrete successo! Al contempo, con la Luna in Gemelli alle spalle del vostro segno, una parte di voi potrebbe spingervi a staccare la spina e rigenerare le energie. Amore: in coppia, potere di seduzione al top, il partner non sarà in grado di resistere al vostro fascino devastante, dunque la serata promette di essere bollente. Soli: attraenti, il vostro fascino vi permette di avere incontri interessanti. Passerete dei momenti piacevoli e divertenti. Oroscopo 31 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Sfruttate al massimo la vostra autorevolezza: lavoro o vita personale se sarete un po’ più esigenti, inizierete a capire che potete avere il controllo della situazione senza per questo diventare prepotenti. È gratificante sfidare le persone a soddisfare i vostri standard elevati. Apprezzano il fatto che voi crediate siano capaci di realizzare cose importanti. Se volete davvero essere d’ispirazione in cui vi circonda dovete essere disposti a essere considerati anche un po’ antipatici. Amore: in coppia, è il momento di ravvivare la routine. E se organizzaste un’uscita romantica? La serata potrebbe essere molto piacevole. Soli: occhi aperti poiché un incontro inaspettato potrebbe sfociare in una relazione sorprendente e piena di passione.

Oroscopo 31 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Al vostro segno piace svolgere il lavoro alla perfezione, la puntigliosità e l’attenzione al dettaglio sono tra i vostri punti di forza. Ma oggi evitate di esagerare e trovarvi di fronte a un programma in cui non avrete cinque minuti per respirare. Potreste avere la tentazione di accelerare il ritmo così da finire nel tempo da voi stabilito ma in questo caso, tenete presente che a fine giornata sarete distrutti! Se volete concludere presto e bene è meglio chiedere una mano. Amore: in coppia, con il partner guardate nella stessa direzione senza porvi troppe domande e senza affrontare i punti di vista diversi riguardo ai quali non sarebbe possibile trovare un compromesso. Soli: vedete il vostro futuro sentimentale in modo positivo. Avete le idee chiare, sapete bene cosa volete!

Oroscopo 31 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La Luna in Gemelli oggi rappresenta una boccata d’aria fresca: vi sentirete meno bloccati nella routine e sarete meno concentrati su un obbiettivo o su un progetto, meno coinvolti in ciò che farete. Il che significa che il lavoro, gli impegni, le responsabilità non prenderanno il sopravvento e avrete dunque la possibilità di rilassarvi, divertirvi di più con gli amici cari o fare una lunga passeggiata nel verde, assaporando i profumi e i colori dell’autunno. Rallentare il ritmo vi farà un gran bene! Amore: in coppia, attraverso nuovi progetti la relazione si rafforza. Siete sulla stessa lunghezza d’onda, ci sono le premesse per un rinnovamento. Soli: in programma c’è un’attrazione magnetica quanto emozionante. In ogni caso, piedi per terra, cercate di essere realistici.

Oroscopo 31 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui la famiglia deve essere in cima alla vostra lista delle priorità. Se sono presenti delle tensioni con le persone care e capite che è necessario ristabilire l’armonia, non dovrete sforzarvi più di tanto. Dovrete solo dare il via a una conversazione mirata a chiarire la situazione e a quel punto troverete sicuramente una soluzione che vada bene per tutti. L’importante è che teniate sotto controllo la tentazione di provocare, tipica del vostro segno, poiché in questo caso non risolverete nulla. Amore: in coppia, desiderate parlare di qualcosa che rappresenta un cruccio. Ed è il momento di farlo. E’ rimandando le conversazioni che vi siete messi da soli in questa situazione emotivamente pesante. Soli: uscite, l’atmosfera è favorevole agli incontri potreste conquistare la persona giusta.

Oroscopo 31 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Venere-Urano annuncia ottime notizie nelle finanze: un bonus inaspettato? Un aumento di stipendio? Una causa legale in cui uscirete vincenti? Se deciderete di tentare la fortuna al gioco, potrebbe essere la giornata giusta! Al contempo, vale la pena dedicare del tempo a una relazione che potrebbe essere d’aiuto a fare progressi nel lavoro, nella carriera o negli affari. Se pensate che sia un contatto utile, sfruttate questa opportunità per stringere un sodalizio più forte. Amore: in coppia, la passione c’è tutta ma ricordate di rispettare i sentimenti del partner. Non lasciate che il desiderio di cose nuove e originali destabilizzi la dolce metà. Soli: uscite, muovetevi, lanciate inviti! Non è escluso, tuttavia, che arrivi un colpo di fulmine.

Oroscopo 31 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste prendere una decisione improvvisa e prenotare un viaggio, concedervi una vacanza più o meno lunga. Il buon aspetto Venere-Urano accende il desiderio di esplorare paesi lontani, conoscere la loro cultura. In generale, uscite dalla vostra zona di comfort, permettete alla curiosità di prendere il sopravvento e andate a vedere dove vi porta! Ciò potrebbe riguardare anche il percorso professionale: sentite da tempo che dovete imboccare una direzione nuova e oggi darete il via. Amore: in coppia, se vi accorgete di dedicare poco tempo alla relazione, dovrete trovare delle soluzioni. Ricordate che il partner è pronto ad aiutarvi. Soli: sul posto di lavoro potrebbe nascere un’attrazione. Per evitare pettegolezzi, cercate di essere discreti.

Oroscopo 31 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

A volte vi capita di giudicare velocemente una persona o una situazione e inoltre avete difficoltà a tollerare chi non reagisce in tutta fretta quanto voi. Cercate di essere più cauti, di conoscere meglio le persone e di essere un po’ più indulgenti. Al contempo potreste essere impazienti di concludere un accordo al punto da essere pronti a prendere delle scorciatoie. La cosa migliore è procedere con calma e mettere i puntini sulle “i”. Se volete che tutto vada bene dovete porre attenzione ai dettagli. Amore: in coppia, se state cercando il modo per mantenere viva la fiamma della passione, siate creativi ma ascoltate anche il partner tanto più che ha la stessa esigenza. Evitate di imporre le vostre idee, trovate un terreno d’intesa. Soli: potreste avere incontri interessanti e non sapere quale persona scegliere. Seguite la voce del cuore e prendere la decisione giusta.

Oroscopo 31 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Venere-Urano, le amicizie e i contatti oggi potrebbero rivelarsi preziosi: vi indicheranno la strada per ottenere informazioni o conoscere persone d’aiuto in qualcosa, probabilmente un progetto, di importante. E’ un’opportunità per ottenere consigli e opinioni che vi permetteranno di fare rapidi progressi. E visto che oggi siete dotati di grande fascino, sfruttatelo se avete in corso delle trattative o dovete concludere un affare. Sarete vincenti! Amore: in coppia, non è un’atmosfera favorevole alla passione ma alle confidenze, alle conversazioni costruttive. Rimandate a domani la voglia di carezze… Soli: un complimento ben formulato avrà più effetto di sguardi languidi o intriganti. Mostrate la vostra bellezza interiore.