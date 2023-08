L’oroscopo del 4 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste pensare di fare delle scelte mirate, sagge ma è possibile che stiate sopravvalutando le vostro possibilità oppure siate precipitosi. Potreste essere tentati impulsivamente di entrare in azione per smuovere le acque quando invece la cosa migliore sarebbe quella di aspettare e capire bene quale direzione imboccare. Al contempo, oggi siete molto diplomatici e ciò vi permette di avere ottimi rapporti con chi vi circonda. Amore: in coppia, con il partner l’atmosfera è rilassata, approfittatene per divertirvi con un po’ di fantasia. Soli: a conquistare il cuore di una persona, oggi sarà il vostro lato “morbido”. A patto che lo mostrerete.

Oroscopo 4 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Non è una giornata tranquilla, anzi potrebbe essere anche un po’ frustrante. Una persona potrebbe dirvi qualcosa che avrà il potere di irritarvi e ciò comportare una frattura tra voi e l’altro/a seppure temporanea. Non è escluso che potreste essere voi a parlare con una persona in modo diretto, dire liberamente ciò che pensate e la farete arrabbiare. Tenete presente che anche domani la comunicazione non sarà chiara: potreste arrivare a delle conclusioni e poi scoprire che erano sbagliate. Amore: in coppia, evitate di complicare le cose, discussioni inutili: il partner si stuferà immediatamente di ascoltarvi… Soli: non indossate maschere, siate voi stessi così da attirare persone in sintonia con il vostro modo di essere.

Oroscopo 4 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere pensieri cupi, essere in ansia per il lavoro. Cercate di essere cauti in tutto ciò che scrivete, postate o discutete poiché potrebbe essere recepito nel modo sbagliato e in seguito ritorcersi contro di voi. Muovetevi con i piedi di piombo e sarete fuori pericolo. E’ una giornata, infine, per avere maggiore consapevolezza sul vostro benessere psicofisico, rispettare il corpo e la salute. Amore: in coppia, durerà un momento la voglia di occhieggiare altrove. Sapete bene che il partner vi offre l’amore vero a cui aspirate. Soli: sarete intrigati da una persona entrerà nella vostra vita in modo inconsueto. Farete in modo di conoscerla meglio.

Oroscopo 4 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Probabile abbiate intenzione di affrontare una persona, dire chiaramente ciò che pensate ma andare incontro sarebbe d’aiuto a evitare ulteriori complicazioni. Accusare non servirebbe a niente mentre a suon di tatto e sensibilità avrete la possibilità di rafforzare la relazione. Una piccola bugia bianca potrebbe essere necessaria per non ferire una persona. Certo, potreste anche essere molto sinceri, ma cosa otterreste? Comprensione e rispetto per fortuna fanno parte del vostro modo di essere. Amore: in coppia, fare castelli in aria vi permetterà di vivere momenti magici. Ma evitate che un mondo immaginario prenda il sopravvento. Vi pentireste di aver scambiato i desideri per realtà. Soli: avrete la sensazione che la persona che vi attrae non ricambi. Potreste sbagliare: forse è solo timida e non osa avvicinarsi.

Oroscopo 4 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Alcuni pensieri vi distraggono – forse sognate a occhi aperti qualcosa – e renderanno difficile concentrarvi sui compiti, le responsabilità odierne. Diciamo che oggi circola anche un pizzico di insicurezza ma dovrebbero arrivare delle notizie che chiedono di entrare in azione. Se arriva un invito o un’opportunità speciale, con l’atteggiamento di cui sopra rischiate di perderli a meno che non siate disposti a coglierli al volo. Tenete presente inoltre che la comunicazione è la soluzione per risolvere qualsiasi eventuale problema nelle relazioni. Amore: in coppia, pronti a dare il meglio di voi al partner, il che vi permetterà di fare enormi progressi. Soli: se accantonate un po’ di insicurezza, oggi avete la possibilità di trionfare negli affari di cuore. Potreste incontrare l’anima gemella…

Oroscopo 4 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Ad innervosirvi oggi potrebbe essere un malinteso, un equivoco, una notizia che sembra spuntare dal nulla e che non vi aspettavate. Forse eravate pronti a entrare in azione e sarete costretti a cambiare direzione. La questione potrebbe rivelarsi una gran perdita di tempo ma anziché lasciare che l’ansia e la frustrazione prendano il sopravvento, rallentate e riflettete. Arriverete comunque a ottenere ciò che avete in mente. Amore: in coppia, splendida intesa con il partner, insieme trovate la soluzione a eventuali problemi e un buon equilibrio. Soli: se state cercando la persona giusta, cercate di sfruttare fascino e sicurezza.

Oroscopo 4 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete desiderosi e pronti ad ampliare il raggio d’azione, a lanciarvi in nuove esperienze: se pensate in grande raggiungerete ciò che avete in mente. E’ la giornata ideale per dedicare energie a progetti che fanno brillare la vostra creatività e vi mettono sotto i riflettori. La nota meno lieta: un amico o un conoscente che vi aveva promesso qualcosa – forse presentarvi persone che contano? – potrebbe deludervi. Amore: in coppia, è una giornata speciale in cui sarete motivati a rinnovare la relazione, accoglierete a braccia aperte idee nuove e speziate. Soli: volete spezzare la routine, siete aperti e dinamici. Una persona aspetta solo un vostro segnale.

Oroscopo 4 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fate un respiro profondo e del vostro meglio per rimanere con i piedi per terra. Potrebbe esserci un disaccordo eclatante riguardante un progetto, con un socio, un collega o un collaboratore. La cosa vi ha stupito e al contempo parecchio offeso. Oggi, con calma, cercate di ascoltare la loro prospettiva ma se non riuscirete a trovare un compromesso, prendete in considerazione l’idea di proseguire nella vostra direzione. Amore: in coppia, giornata piena di passione, speziata, proprio come piace a voi. E potrebbe arrivare una bella notizia. Soli: sul fronte affari di cuore, potrebbero arrivare delle sorprese. Fatevi belli e uscite!

Oroscopo 4 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nei prossimi giorni potrebbe presentarsi un’ottima opportunità e dovrete essere pronti a coglierla al volo. Gli eventi sembrano incastrarsi positivamente, uno dopo l’altro, e sarà molto piacevole e gratificante. Avrete voglia di sfruttare a fondo i bei momenti che regala vita, avrete idee creative, in famiglia l’atmosfera sarà piacevole, potreste lanciarvi in qualche progetto: è la pausa fortunata che stavate aspettando. Su un altro piano: prima di parlare, oggi dovete riflettere. Inavvertitamente potreste dire qualcosa di spiacevole. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà un po’ troppo pignolo ma è sempre utile mettere i puntini sulle i prima di promettere o assumere delle responsabilità. Soli: con una persona potrebbe scattare un’attrazione ma rischiate di volere tutto e subito. Calma…

Oroscopo 4 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fraintendimenti, un po’ di confusione o qualche intoppo imprevisto oggi potrebbero scombussolare il programma della giornata. Eppure nonostante i problemi che potrebbero presentarsi la vostra leggendaria praticità indica che sarete in grado di cambiare facilmente e comunque arrivare all’obbiettivo che volete raggiungere o a portare a termine quanto dovete. Siete ben decisi, lavoro o vita personale, a far regnare l’ordine! E se non doveste riuscire, rilassatevi: avrete modo di recuperare. Amore: in coppia, una messa a punto, nulla di serio, ma se dovete sistemare una situazione lo farete senza perder tempo. Tutto andrà bene. Soli: le occasioni d’incontro non mancano ma sembra che oggi non vi interessino più di tanto.

Oroscopo 4 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La giornata non andrà proprio liscia come vorreste per cui cercate di semplificare le cose il più possibile. Un atteggiamento mentale rilassato e flessibile sarà quello migliore per gestire un intoppo imprevisto. Prendete ogni momento di questa giornata con filosofia, state per conto vostro ed eviterete ulteriori problemi. Non è escluso che nel lavoro potreste entrare in rotta di collisione con un collega o un collaboratore e il fatto innervosirvi parecchio. Amore: in coppia: difficoltà ad accettare la realtà del quotidiano, forse sognate altro. Ma voi fate qualcosa per movimentare piacevolmente la relazione? Soli: la solitudine potrebbe pesarvi più del solito, vedrete solo gli aspetti negativi. E’ solo una giornata “no” che passerà.

Oroscopo 4 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Pur di compiacere una persona che ritenete importante oggi potreste esagerare. Ma è davvero necessario? Probabilmente nemmeno se l’aspetta e il vostro atteggiamento è dovuto al desiderio di entrare nelle sue grazie. Eppure potreste scoprire che la disinvoltura, la naturalezza, l’indipendenza vi regaleranno maggiore sicurezza. La relazione sarà equilibrata. Farete progressi su questioni di vecchia data e vi sentirete più leggeri. Amore: in coppia, rimproveri, critiche al partner che ovviamente prenderà male. Occhio all’effetto boomerang. Soli: svolazzate di flirt in flirt, non avete intenzione di impegnarvi. E per oggi è meglio così.