Oroscopo 4 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 4 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non è un periodo facile per i nati sotto il segno dell’Ariete: sarà una giornata con un po’ di stress dovuto al lavoro. Avete voglia di raggiungere i vostri obiettivi e il non riuscirci vi porta allo sconforto. Ma la determinazione è un aspetto fondamentale del carattere degli Ariete, quindi prevarrà la voglia di non mollare. Non spaventatevi quindi se in questo periodo siete in preda allo stress. Cercate di evitare spese inutili. Amore: in coppia il vostro partner sarà in grado di farvi rasserenare dallo stress accumulato. Soli: non abbiate fretta di cominciare una nuova storia, lo stress non è di aiuto.

Oroscopo 4 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni spingono il vostro segno a desiderare una giornata tranquilla, prevedibile, in cui tutto scorre facilmente. Ma fatte molta attenzione alle sorprese e agli imprevisti che non sempre saranno piacevoli in quanto potrebbero essere male interpretati. Cercate di non pensare troppo e fate invece il punto su ciò che funziona nella vostra vita, parlate di eventuali problemi con persone di cui vi fidate. Amore: in coppia ci sarà qualche tensione dovuta a una differenza di vedute. Soli: tra le possibili sorprese un incontro speciale, ma attenzione a non correre troppo.

Oroscopo 4 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sarà una giornata, come del resto tutto questo periodo, in cui di idee ne avrete molte ma la forza di metterle in pratica scarseggia. Non sarebbe male staccare un po’ la spina dal lavoro per dedicarsi al recupero delle energie e soprattutto a qualche progetto rimasto in sospeso: come ad esempio l’arredamento e qualche lavoretto domestico in casa. Per la vacanze c’è ancora tempo e siete in attesa di ricevere una bella somma di denaro. Amore: in coppia siete in grado di dimenticare le delusioni lavorative. Soli: è arrivato il momento giusto per rimettersi in gioco senza i pensieri che vi anno turbato negli ultimi mesi.

Oroscopo 4 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ la giornata giusta per rilassarvi e tornare finalmente a prendere tutto e tutti con un po’ più di leggerezza. Nonostante la situazione lavorativa non sia delle migliori sarete come sempre in grado di compensare grazie alla vostra determinazione e al supporto dei vostri cari. Nella seconda metà di agosto sarete nel vostro periodo più fortunato quindi abbiate pazienza. Amore: in coppia non avrete problemi e la situazione in casa è delle più positive. Soli: mettete da parte la vostra diffidenza e lasciate che nuove conoscenze vi trasportino.

Oroscopo 4 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Sarà una giornata impegnativa in cui la vostra proverbiale forza potrebbe non bastare. Una serie di impegni lavorativi e in famiglia potrebbero mettervi a dura prova e difficilmente ne uscirete riposati. Pensate che la fortuna vi abbia girato le spalle e siete abbastanza delusi ma tra i tanti impegni la giornata vi riservirà una piacevole sorpresa che vi aiuterà a tirare su il morale. Amore: in coppia state alla grande ma qualche discussione vi farà innervosire con il vostro partner. Soli: la stanchezza accumulata non vi aiuterà nell’affrontare nuove conoscenze.

Oroscopo 4 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sarà una giornata, ma anche una settimana, in cui riceverete conforto da persone a voi vicine. Ci saranno però dei fraintendimenti con amici e colleghi che sommati agli impegni lavorativi vi faranno mancare un po’ di terra sotto i piedi. Mettete da parte la vostra sicurezza e la vostra razionalità. Aprirsi ai sogni e fantasticare vi sarà molto di aiuto. Amore: in coppia andrà tutto bene e nuovi progetti vi aiuteranno sotto molti punti di vista. Soli: siete alla continua ricerca dell’anima gemella ma il mese giusto sarà settembre.

Oroscopo 4 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il mese è cominciato come peggio non poteva e dopo un periodo fortunato sembra che la fortuna vi abbia girato le spalle. Ne uscirete stanchi e molto provati, anche se il lavoro non vi aiuterà. Dovete tenere a bada la vostra rabbia per quello che vi è successo e che vi sta succedendo. Evitate di discutere con amici e colleghi e cercate di lasciarvi andare tutto alle spalle. Amore: in coppia non sarete in grado di gestire eventuali tensioni, quindi meglio contare fino a 10. Soli: avete la testa completamente altrove in questo periodo.

Oroscopo 4 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La giornata del 4 agosto, così come praticamente tutto il mese, sarà molto impegnativa e non sempre verrete capiti o ripagati. Ascoltare meglio le persone che vi vogliono bene sarà molto utile per voi e anche per i rapporti con amici, colleghi e famiglia. Evitate di parlare a sproposito e soprattutto di concentrarvi troppo solo e sempre sugli stessi obiettivi. Amore: in coppia sembra andare tutto per il meglio ma la routine rischia di creare contrasti. Soli: un viaggio o qualche giorno di vacanza potrebbero essere l’occasione giusta per nuovi e inaspettati incontri.

Oroscopo 4 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Relax, relax e ancora relax. Questa la parola d’ordine per smaltire la stanchezza lavorativa accumulata finora. Ne avrete la possibilità di rilassarvi e saprete come sfruttarla al meglio. Concedetevi tempo per voi stessi anche a costo di sembrare egoisti. Vi aspetta un periodo intenso e quindi è arrivato il momento di ricaricare completamente le batterie. Sarà un mese fortunato per voi. Amore: anche in coppia avete bisogno di ricaricare ed è giusto farlo. Soli: siete in un periodo in cui risultate completamente aperti a nuovi incontri.

Oroscopo 4 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I transiti odierni annunciano che il lavoro, prendere cura della vostra forma fisica oggi vi regalerà un senso di benessere. Il che vuol dire che sarà una giornata piacevole e che gli impegni non vi risulteranno per nulla stancanti. Siete in una fase di benessere totale e avrete la possibilità di togliervi qualche sfizio anche economica, magari appagando un desiderio che avete in mente già da un po’. Amore: in coppia va tutto a gonfie vele e vi sentite completamente appagati. Soli: un flirt improvviso vi metterà un po’ in difficoltà ma lasciatevi andare.

Oroscopo 4 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Saranno una giornata e una settimana importante che saprete affrontare con la giusta determinazione che avete sempre avuto. Evitate di creare tensioni e provate a lasciar scorrere anche se qualcosa non vi dovesse andare a genio. Una vacanza, anche breve, potrebbe risultare molto utile nelle prossime settimane e vi preparerà ad affrontare al meglio il mese di settembre che sarà molto impegnativo. Amore: in coppia la stabilità comincia a scricchiolare e occorre qualche sorpresa, fatta o ricevuta, per alleggerire la relazione. Soli: non vi preoccupate se non incontrate nessuno, settembre sarà importante anche per quello.

Oroscopo 4 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una serie di cambiamenti all’orizzonte vi stanno spaventando e voi non sapete come gestirli. Non fatevi prendere dal panico e soprattutto dall’insicurezza. Ne uscirete bene con una grinta ritrovata che vi farà sentire come nuovi, soprattutto sul lavoro. Evitate di pesare ogni spesa e fate in modo che tutto trascorra senza troppe preoccupazioni. Amore: in coppia avete bisogno del supporto del vostro partner per affrontare momenti di paura. Soli: siete spaventati di affrontare una nuova eventuale storia e questo vi fa chiudere.