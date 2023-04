L’oroscopo del 4 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni potreste sentirvi stanchi, disorganizzati, meno inclini del solito a lavorare sodo, a essere produttivi come sempre. Canalizzate le energie su ciò che dovete fare, non disperdetele: non dimenticate che sono le chiavi del successo! Fate leva sulla lucidità così da prendere decisioni sagge e positive. Amore: in coppia, volete imporvi un po’ troppo e, in amore, non è l’ideale. Evitate dunque di dirigere tutto, esprimetevi con più dolcezza, siate meno diretti! Soli: sognate una vita affettiva perfetta, ma per questo dovete darvi i mezzi. I pianeti vi ascoltano e fanno del loro meglio per soddisfare ciò che desiderate.

Oroscopo 4 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno siete poco concentrati su ciò che è veramente importante e rischiate di disperdere le energie in questioni inutili. Fortunatamente, nel corso della giornata tornerà la chiarezza e farete il punto sulle molte idee avute di recente, sarete molto realistici su quali vi sarà possibile concretizzare. Amore: in coppia, il partner ha fiducia in voi e nella vita. Mano nella mano andate verso il futuro con amore e sicurezza. Soli: un nuovo incontro risveglia la passione, la vostra immaginazione, ma soprattutto il vostro cuore. L’amore ha il potere di abbattere qualsiasi paura!

Oroscopo 4 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Nettuno è possibile che alcuni problemi riguardanti la casa, la famiglia potrebbero incidere sulla produttività nel lavoro. Rallentate pure il ritmo, concedetevi delle piccole pause così da poter allentare lo stress ma se svolgere le attività diventa un problema fate un elenco di cose così da non trascurare nulla. Amore: in coppia, esattamente come il partner oggi, desiderate dolcezza e tenerezza. Vi sentirete entrambi appagati ed è un’ulteriore prova che vi capite al volo. Soli: la vostra sensibilità è la carta vincente! Con una persona condividerete momenti di risate, gioia di vivere, conversazioni interessanti. Avrete la certezza di aver incontrato la persona giusta.

Oroscopo 4 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte nel vostro segno attualmente sollecita vari tipi di emozioni e voi potete scegliere come reagire alle circostanze e ciò fare la differenza per il risultato. Anziché mettervi in posizione di difesa mantenete la mente aperta. Sarà d’aiuto a vedere cosa sta realmente accadendo e non ciò che pensate stia accadendo. Amore: in coppia, avrete difficoltà a gestire alcuni dissapori con il partner, l’atmosfera è un po’ tesa. Alcuni interrogativi riportano in superficie un problema. Soli: con una persona ci sarà un gioco di sguardi che andrà oltre le parole. È tempo di superare tutte le vostre paure, andate alla riconquista dell’amore.

Oroscopo 4 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Nettuno è una giornata in cui nel lavoro non avete l’ambizione o lo slancio per entrare in azione e portare a termine impegni e responsabilità. Potete fare due cose: bere parecchi caffè così da darvi una scossa oppure al contrario prendervela comoda, fare tutto con calma. La decisione spetta a voi! Amore: in coppia, l’eros sembra addormentato e per evitare malintesi dovrete compensare con il dialogo. Il cielo sta mettendo alla prova la vostra relazione! Soli: potreste avere due atteggiamenti ben distinti: essere particolarmente saggi o, al contrario, avere comportamenti stravaganti! Tenete presente che le vostre scelte comporteranno conseguenze diverse!

Oroscopo 4 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno vi rende critici ed esigenti riguardo voi stessi, pensate di avere mille difetti! Il che non è d’aiuto a dare il meglio nel lavoro e negli affari. Cercate invece di essere più gentili con voi stessi poiché nessuno è perfetto! Se avete in mente un progetto pensarci troppo è inutile. Date il via senza esitare. Amore: in coppia, con il partner l’intesa è vicina alla perfezione, navigherete in un oceano di felicità! Soli: siete affascinanti, attraenti ed è un ottimo momento per incontrare l’anima gemella o per fare passi avanti in una relazione nata da poco.

Oroscopo 4 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se la vostra sensazione odierna è quella di essere sovraccarichi di impegni, ritagliate del tempo per organizzarvi ma ricordate di pensare in modo positivo! Tanto più che nel pomeriggio tornerà la chiarezza, la sicurezza, la motivazione e uscirete dal guscio. Sarete i socievoli Bilancia di sempre, anche con i contatti online! Amore: in coppia, create un’atmosfera accogliente, rassicurante e dolce. Il partner ammira il modo in cui vedi le cose e le anticipate. Siete pronti ad accogliere nuovi progetti a due, nuove proposte. Soli: la solitudine vi pesa ma non per questo perdete la speranza. Siete motivati a incontrare nuove persone, a mettere da parte il passato!

Oroscopo 4 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni potreste sentirvi responsabili di un problema presente in una relazione. E sarebbe un errore: sapete bene che quando si tratta di relazioni di lavoro o private, migliorare o peggiorare una situazione dipende dalle due persone. Non dovete dare, dunque, la colpa di tutto soltanto a voi stessi. Amore: in coppia, nei confronti della dolce metà provate sentimenti contrastanti, avete la sensazione che non sia sulla vostra lunghezza d’onda. E l’atteggiamento distanza non passerà inosservato. Soli: un po’ annoiati, stufi della vostra situazione, oggi non avrete voglia di andare alla ricerca dell’anima gemella. E’ una giornata no, domani andrà meglio!

Oroscopo 4 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Nettuno sollecita emozioni forti, vi sarà difficile agire senza che questo stato d’animo prenda il sopravvento. Fate dunque attenzione a parlare senza riflettere, quale impatto potrebbe avere sulle persone ciò che direte. Cercate inoltre di essere aperti alle opinioni di chi vi circonda: rischiate di essere un po’ aggressivi. Amore: in coppia, un niente rischia di farvi partire in quarta. Attenzione alla permalosità, evitate che prenda il sopravvento. Soli: siete i primi a volervi divertire e quando i pianeti lo permettono, ci provate! Ma Nettuno oggi vi rende ipersensibili: incontri o appuntamenti mantenete l’autoironia!

Oroscopo 4 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno qualsiasi informazione, notizia che riceverete fin quando non conoscerete i fatti, andrà presa con le pinze. Le parole di una persona potrebbero sembrare credibili, ma è meglio andarci con i piedi di piombo. Non volendo potrebbe farvi prendere una cantonata! Amore: in coppia, con il partner c’è grande amore, serenità, il piacere di essere insieme. In ogni caso non dormite sugli allori e mantenete la delicatezza che siete stati n grado di introdurre nella relazione. Soli: aver fatto il punto sulla situazione vi permette di non sabotare voi stessi stessi. C’è gioia di vivere, sicurezza: funzioneranno come una calamita e farete una strage di cuori.

Oroscopo 4 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie ai passaggi astrali odierni avete grande sicurezza in voi stessi, self control e trasformerete l’eventuale ansia in motivazione! Avrete dunque la reazione giusta per mettere a tacere chi vi provoca, cerca la lite oppure tenta di imporre le sue idee. In questo modo eviterete che le discussioni prendano una piega pericolosa. Amore: in coppia, con il partner scambierete parole dolci come il miele e il desiderio sarà al top! Tutto funziona: siete innamorati e insieme fate bei progetti. Soli: una persona non resisterà al vostro fascino e vi corteggerà con insistenza. E’ la sorpresa d’amore della giornata! Una splendida sorpresa…

Oroscopo 4 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se siete preoccupati per le vostre finanze, sarà d’aiuto vedere la situazione in una prospettiva diversa. Prendete in considerazione ciò che volete realizzare e mollate le vostre paure! La creatività, il pensiero positivo potrebbero far nascere splendide idee! All’occorrenza chiedete un consiglio a una persona di cui vi fidate. Amore: in coppia, gelosia, possessività, creano agitazione nella relazione. Il dialogo è teso. Se ci sono problemi parlatene senza accusare… Soli: per oggi la voglia di conquistare è pari a zero. Non avete lo slancio necessario per incontrare persone nuove. I flirt? Possono aspettare! Non siete dell’umore giusto.