Oroscopo del 4 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (non dovete tacere) e Scorpione (eccesso di fermezza).

Oroscopo 4 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): non dovete tacere

Oroscopo cancro umore

Potreste avere la sensazione che sia più facile dire ciò che gli altri vogliono sentire ma oltre ad evitare il confronto, in che modo sarebbe d’aiuto? Tacendo, la situazione potrebbe diventare ancor più complicata. La cosa migliore è avere polso e affrontare la questione.

Nel primo pomeriggio, la Luna entrerà in Leone e accentuerà la sicurezza in voi stessi ma non solo vedrete chiaramente quali obbiettivi volete raggiungere nel lavoro. E’ un ottimo momento, annuncia l’oroscopo, per comunicare con i colleghi o il boss.

Oroscopo cancro amore

In coppia: oggi potreste pensare che a fare degli sforzi nella relazione siete soltanto voi. Che il partner non alzi un dito.

Soli: sognate l’amore e potreste dare il via a un flirt. Resta solo da capire se andrà oltre il fine settimana.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): esaminare progetti e obbiettivi

Oroscopo scorpione umore

Se una persona non è d’accordo con le vostre opinioni, la tendenza sarà quella di non modificarle, mostrerete grande fermezza. Penserete che dopotutto a rimetterci sarà lui/lei. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, se volete aver ragione a tutti i costi, rischiate di indebolire il legame con un amico/a su cui poter contare.

Se sarete disposti ad ascoltare e ammettere che ci sono anche punti di vista diversi dal vostro, la relazione non subirà scossoni.. E’ un buon momento per verificare progetti e obbiettivi ed eventualmente apportare delle modifiche.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: il partner vi convincerà a prendere una decisione importante. Insieme, penserete a diverse soluzioni.

Soli: vivete il presente senza proiettarvi nel futuro. E un flirt avrà il potere di farvi dimenticare una deludente esperienza.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): l’amore è al top

Oroscopo pesci umore

Non dovete seguire necessariamente ciò che fanno gli amici, anche se potrebbero essere molto persuasivi. Fate ciò che più vi piace, scovate un nuovo hobby che vi regali soddisfazione, gratificazione o un modo per guadagnare di più.

L’oroscopo annuncia che se avete intenzione di realizzare qualcosa, far capire alle persone care che lavorare insieme dalla stessa parte è meglio per tutti. E’ inutile portare avanti una battaglia. Non serve a nessuno. E se nonostante ciò non avranno voglia di collaborare, non dovrete sentirvi in colpa.

Oroscopo pesci amore

In coppia: tenere e delicate attenzioni nei confronti del partner. E non passeranno inosservate!

Soli: avete la possibilità di incontrare l’anima gemella. Attraverso gli amici o i siti d’incontri è la giornata per scovare l’amore.

