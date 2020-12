Oroscopo del 4 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (covate rabbia) e Acquario (volete imporre il vostro punto di vista).

Oroscopo 4 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): covare rabbia in silenzio.



Potreste provare intense emozioni, negative, riguardo a una situazione ma non ne parlerete.. Oltre a chiudervi a riccio e provare rabbia in silenzio, c’è un’alternativa. Ovvero, annuncia l’oroscopo, sfogarvi con qualcuno, anche se è l’ultima cosa che vorreste fare.

Condividere le emozioni sarà d’aiuto ad alleviare la tensione e vedere la questione in una luce diversa. Vi metterà in grado di cambiare le cose. Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Leone e potreste ricevere una telefonata o una mail che comunicheranno una buona notizia.

In coppia: l’intesa è al top, il dialogo è dolce e c’è grande complicità. Non è escluso che parliate di un cambiamento di casa.

Soli: incontrare l’amore dipende da voi, da quanto avete realmente la voglia di impegnarvi. Riflettete su questo.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): relazioni affettuose e sincere.

A inizio giornata sarete molto emotivi e all’apparenza senza una vera ragione. Tuttavia, riflettendo con tranquillità riuscirete a capire il perché. Probabilmente riguardo a questione importante avete represso le emozioni poiché vi era troppo difficile riconoscere la verità. L’oroscopo annuncia che parlarne con una persona cara, sarà d’aiuto a trovare un po’ di sollievo.

Nel primo pomeriggio, l’arrivo della Luna in Leone stimolerà il desiderio di maggiore interazione, favorisce le relazioni affettuose e sincere con il mondo circostante. Potreste ricevere una buona notizia riguardante un obbiettivo che state per raggiungere.

In coppia: serata all’insegna della passione, di tenere attenzioni. Insieme al partner guardate nella stessa direzione.

Soli: siete un po’ troppo possessivi. Fate attenzione poiché potreste far scappare a gambe levate chi vi corteggia.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): imporre il vostro punto di vista.

Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Leone e potreste essere un po’ nervosi. Dovete assolutamente proiettarvi nel futuro e immaginarlo con più ottimismo. Anche perché non è escluso l’arrivo di una buona notizia – attraverso una telefonata o una mail – riguardante un progetto.

Improvvisamente il morale sarà al top e vi sentirete più liberi. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, con le persone care evitate d’imporre a tutti i costi la vostra visione delle cose. Siate elastici e aperti anche al loro punto di vista.

In coppia: con il partner potrebbe esserci in pausa di riflessione. Se è così, prendete entrambi tutto il tempo che vi occorre.

Soli: a parte un flirt o un’avventura, negli affari di cuore non regna la stabilità. Ma la cosa non sembra turbarvi più di tanto.

