Oroscopo del 4 dicembre, gli astri mettono in guardia il Toro (stress, avete parecchie responsabilità) e Vergine (la tentazione di gestire le situazioni).

Oroscopo 4 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): la Luna in Leone annuncia stress.



Oroscopo toro umore

In base alle circostanze e alle situazioni, ci sono modi per dire la verità che funzionano meglio di altri. Potreste essere tentati di aggirare un problema se ciò lo rende più accettabile agli occhi di un’altra persona ma potrebbe scoprirlo per cui chiedetevi se ne valga la pena.

L’oroscopo segnala che la sincerità è l’atteggiamento migliore. Usando evidentemente le parole giuste. Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Leone e annuncia stress, sulle spalle avrete parecchie responsabilità. Quando possibile concedetevi delle pause di relax.

Oroscopo toro amore

In coppia: l’umore non è al top, vedete tutto in negativo. Perché dovete complicare tutto, anche le piccole cose?

Soli: stanchi, insoddisfatti e un po’ pessimisti. Per oggi, è meglio evitare approcci con nuove persone.

Oroscopo 4 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): la tentazione di controllare tutto.

Oroscopo vergine umore

Lavoro o vita personale, non vi sfugge alcun dettaglio, al punto che potreste rischiare di essere invadenti. Evitate di voler sapere tutto, di voler capire tutto ma soprattutto, di gestire qualsiasi situazione. Le giornate sono fatte anche di imprevisti positivi e ciò dovrebbe essere sufficiente a rassicurarvi e a placare l’ansia.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, fate inoltre attenzione quando vi esprimete. Soprattutto se si tratta di persone che conoscete da poco tempo e che nel lavoro hanno potere. Potreste ritrovarvi in una situazione imbarazzante.

Oroscopo vergine amore

In coppia: tendenza a trasformare le piccole cose in un dramma. Dov’è finita la razionalità? Oggi siete un po’ confusi.

Soli: insicuri, un po’ pessimisti, nel vostro territorio circolano pensieri neri. Per oggi, meglio non pensare all’amore.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cercate di esprimere l’affetto.

Oroscopo capricorno umore

Il venerdì non si apre all’insegna dell’ottimismo ma per fortuna nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Leone e renderà l’atmosfera meno cupa. Anche se i problemi che vi preoccupano – che potrebbero riguarda gli affare, il denaro – non svaniranno con un colpo di bacchetta magica.

Ma a partire da metà dicembre, annuncia l’oroscopo, la musica cambierà. Per oggi, mettete da parte la corazza e cercate di essere più loquaci. Avete le carte in regola per esprimere le emozioni, l’affetto, rafforzare i legami.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: le conversazioni saranno un po’ agitate ma sincere e spontanee. Tornerà la calma.

Soli: se avete intenzione di conquistare, evitate che le emozioni prendano il sopravvento.

