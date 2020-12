Oroscopo del 4 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo del 4 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (nervosi e inquieti) e Sagittario (rimboccare le maniche).

Oroscopo del 4 dicembre, gli astri mettono in guardia Leone (pensieri cupi che turbano la serenità) e Sagittario (puntare in alto richiede il massimo impegno).

Oroscopo 4 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): l’incoraggiamento di un amico.

Umore

Se avete bisogno di un pizzico di po’ di motivazione in più per realizzare un’ambizione personale o raggiungere un obiettivo di lavoro, le parole di una persona potrebbero essere di grande incoraggiamento. Un amico che vi conosce bene saprà cosa dire per darvi la spinta che vi serve.

Procedere passo dopo passo vi consentirà di andare avanti e acquisire gradualmente sicurezza. L’oroscopo annuncia che avete, in generale, belle carte da giocare, oggi potreste ricevere una notizia interessante che farà bene al morale.

Amore

In coppia: a volte evitate di comunicare per non scatenare conflitti. Oggi, invece, con il partner dovrete parlare e trovare un punto d’intesa.

Soli: nascita di una storia intensa e passionale ma dovrete modificare un po’ il vostro atteggiamento indipendente.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): nervosi e inquieti.

Umore

Nel primo pomeriggio la Luna sbarcherà nel vostro segno e potrebbe scatenare un po’ di nervosismo o inquietudine e, forse, a causa di pensieri che turberanno la vostra tranquillità. Ed è pur vero che da tempo molti Leone stanno affrontando delle prove, volete liberarvi da alcuni limiti che impediscono il progresso.

L’oroscopo segnala, inoltre, che pur sentendovi responsabili delle persone non dovete andare in soccorso di tutti. Ma voi potreste pensare che sia vostro dovere dare una mano. E se invece se la sbrigassero da soli?

Amore

In coppia: mantenendo la calma potrete ottenere le risposte ad alcune questioni irrisolte. Le avrete e tornerà la serenità.

Soli: una persona incontrata da poco potrebbe rivelarsi una grande delusione, sentirvi traditi. Penserete che la vendetta è un piatto che va servito freddo.

Oroscopo 4 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una notizia vi darà speranza.

Umore

Fidatevi dell’istinto del tuo istinto perché farete centro, soprattutto se può contribuire alla vostra sicurezza e al benessere finanziario. Un potente aspetto lunare potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per focalizzare l’ attenzione su quei dettagli che potrebbero essere d’aiuto a progredire.

Mercurio e il Sole nel vostro segno vi spingono a puntare in alto, per cui dovrete rimboccare le maniche e svolgere un lavoro meticoloso. L’oroscopo annuncia che nel primo pomeriggio potrebbe arrivare una notizia che vi riempirà di speranza.

Amore

In coppia: è idillio a tutto campo, tra le braccia della persona amata vi sentite totalmente rassicurati.

Soli: la solitudine oggi non vi pesa anzi, ritroverete il piacere di fare delle cose per conto vostro. Sfruttate la serata per divertirvi con gli amici, anche online.

