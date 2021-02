Oroscopo 4 febbraio 2021: previsioni oggi e domani e oroscopo del giorno 4 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 4 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (fare il punto della situazione) e Pesci (al centro della scena).

Oroscopo del 4 febbraio, gli astri dicono allo Scorpione di fare il punto della situazione e al Pesci che nel lavoro è al centro della scena.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 4 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): il costo di un progetto

Oroscopo Cancro 4 febbraio: umore

Un progetto di lavoro o personale oggi potrebbe arrivare a una fase critica e il costo potrebbe essere un fattore significativo. Attenzione, non significa che dovrete mollare tutto. Con un po’ di riflessione e di ricerca potreste essere in grado di trovare un modo più economico per andare avanti.

La Luna in Scorpione odierna, annuncia l’oroscopo, può essere d’aiuto a riorganizzare i vostri sforzi così da ottenere un risultato positivo. In generale, ricordate sempre, che davanti a voi c’è un anno positivo. Anche se i passaggi astrali al momento sono poco rassicuranti.

Oroscopo Cancro 4 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: comprensivi, generosi ed è un atteggiamento che il partner apprezzerà molto. La sintonia è perfetta.

Soli: occhio a idealizzare una persona. In caso d’incontro è meglio procedere passo dopo passo.

Oroscopo 4 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fare il punto della situazione

Oroscopo Scorpione 4 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno rappresenta un’opportunità per interrompere ciò che state facendo e orientarvi. E’ importante soprattutto se siete sul punto di portare a termine un progetto e volete assicurarvi che avrà successo. Concedervi una momentanea pausa, vi aiuterà a fare il punto e prima di esaminare i dettagli finali, assicurarvi che tutto sia a posto.

Al contempo, la Luna attiva la dissonanza Sole-Marte per cui è possibile, annuncia l’oroscopo, che siate agitati, arrabbiati. Potreste avere la sensazione , probabilmente infondata, che qualcuno ce l’abbia con voi.

Oroscopo Scorpione 4 febbraio: amore

In coppia: dite tutto e il contrario di tutto: il partner avrà difficoltà a seguirvi. Per oggi, parlate il meno possibile.

Soli: state per conto vostro. Non avete lo stato d’animo ideale per lanciarvi nella conquista amorosa.

Oroscopo 4 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): al centro della scena

Oroscopo Pesci 4 febbraio: umore

Non è la giornata giusta per esaminare, anche se vorreste, ogni minimo dettaglio di una problema. Ma potreste invece prendere coscienza di alcune questioni che avete eluso: occupandovene, le scelte, in generale, inizieranno a migliorare. La Luna in Scorpione, oggi vi rende dinamici, è un aspetto perfetto per mettervi al centro della scena nel lavoro, moltiplicare i contatti, lanciare un progetto, esprimere la creatività e rastrellare belle soddisfazioni.

Nel caso dovesse arrivare più proposte di lavoro, l’oroscopo annuncia di prestare attenzione all’intuito. Vi farà imboccare la direzione migliore..

Oroscopo Pesci 4 febbraio: amore

In coppia: ipersensibili, non volete affrontare nessuna discussione e oggi vi rifugiate nel mutismo.

Soli: la voglia di incontrare nuovi volti è pari a zero. Volete stare tranquilli e in santa pace.

Per tutti gli altri segni clicca qui.