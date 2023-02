L’oroscopo del 4 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di spendere per voi o per gli altri, la tendenza odierna è quella di non pensare alle conseguenze. Oggi avete le mani bucate e se proprio provate il desiderio di gratificarvi, coccolarvi, spendete per qualcosa riguardante il benessere: ad esempio un massaggio rilassante o un qualsiasi trattamento che vi permetta di allentare le tensioni. Amore: in coppia, potreste non rendervene conto ma oggi siete un po’ autoritari e volete imporre le vostre scelte. Avete ottime idee, si tratterà di proporle con tatto. Soli: il vostro fascino fa colpo e siete motivati a dare il via a una nuova storia d’amore. Cupido organizzerà un incontro.

Oroscopo 4 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Le energie mentali sono al top ma non dovete pensare e basta: è tempo di impegnarvi in modo fattivo così da raggiungere gli obbiettivi di lavoro che avete a cuore o cercare nuove opportunità. Fate attenzione a pensare che soddisfare un desiderio improvviso sia la risposta a tutti i vostri problemi: probabilmente si tratta solo di un diversivo. Amore: in coppia, a volte siete un po’ pesanti ma il partner chiude un occhio su questo vostro lato. Sa benissimo che siete perdutamente innamorati. Soli: avete difficoltà a lanciare segnali d’interesse a una persona, forse un collega. Probabilmente perché non sapete se è già impegnato/a… E faceste una domanda diretta?

Oroscopo 4 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La curiosità è accentuata e va assecondata così da vivere nuove esperienze, ampliare la cerchia delle conoscenze: vi sentirete pieni di belle energie. Tuttavia con Marte nel vostro segno, rischiate di essere un po’ aggressivi: placate l’impazienza, l’irritabilità: con le persone care rischiate qualche discussione accesa. Amore: in coppia, sognate in grande! Un bel viaggio con la dolce metà? Una nuova luna di miele? Un progetto importante? Sfruttate come si deve questi passaggi! Soli: incontro con una persona molto attraente e sarà amore a prima vista, un colpo di fulmine per entrambi!

Oroscopo 4 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui dovete fare un piccolo passo indietro: ovvero non decidere per gli altri e mettere un freno all’immaginazione che vi spingerà a pensare al peggio e che sicuramente invece non accadrà. In questo momento siete spinti ad amplificare qualsiasi situazione e a volte date troppa importanza a dettagli di poco conto. Amore: in coppia, evitate di essere eccessivamente critici con il partner. Esprimete il vostro punto di vista senza offendere e sarà più disposto/a ad ascoltare. Soli: l’attrazione fisica è un elemento essenziale nella relazione, ma non è l’unico. Non concentratevi solo su questo e prendete in considerazione anche gli altri aspetti.

Oroscopo 4 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un bel fine settimana, andrete incontro con sicurezza e coraggio verso tutto ciò che desiderate di più. E competitivi come siete, farete di tutto per vincere in qualsiasi situazione (sport compreso). Avete inoltre la possibilità di rilassarvi, distrarvi e sfruttare al meglio il vostro tempo libero. Infine, sarete molto generosi con le persone care. Amore: in coppia, valutate le reciproche esigenze. E’ il momento perfetto per reinventare il quotidiano. Eliminate le solite abitudini, fate spazio alla fantasia! Soli: voglia di entrare in azione, il che promette bellissimi incontri. Tra flirt e giochi di seduzione desiderate provare emozioni esaltanti…

Oroscopo 4 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ il fine settimana ideale per ricaricare le batterie e concedervi una pausa. E’ un momento in cui il lavoro vi impegna parecchio e siete stanchi: evitate dunque di aggiungere ulteriore stress e rilassatevi. Il che non vuol dire chiudervi in casa da soli. Uscire con gli amici o i familiari, vi permetterà di distrarvi e vivere momenti divertenti. Amore: in coppia, aspirate alla calma, alla serenità e alla complicità. Sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda… Soli: non è giornata d’incontri romantici ma di riunioni con gli amici cari. L’amore arriverà al momento giusto.

Oroscopo 4 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È un bel fine settimana in cui nella vita sociale brillerete! Avrete inoltre la possibilità di fare qualcosa di insolito. In generale, nel periodo Acquario, nel lavoro avrete successo. Puoi goderti dove sei con la tua routine e le tue abitudini. Anche se la situazione è positiva, cercate nuove opportunità per progredire! Amore: in coppia, con il partner sarete affascinanti, mostrerete tolleranza, comprensione e generosità… Soli: in caso di incontro, siate voi stessi, naturali. E’ sicuramente meglio che indossare maschere, fingere di essere chi non siete.

Oroscopo 4 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un sabato in cui concentrerete l’attenzione sugli obbiettivi da raggiungere, su come ottenere il successo. Probabilmente sottrarrete un po’ di tempo da dedicare agli amici e ai familiari ma non dovrete sentirvi in colpa. E’ il momento ideale, infatti, per realizzare i progetti che avete a cuore: non dovete rinunciare per nulla al mondo! Amore: in coppia, se con il partner siete felici, oggi potreste provare un folle desiderio. I pianeti accendono la passione! Soli: l’atmosfera è molto sensuale e potreste finire a letto con un amico/a o un/a ex: lanciatevi ma non senza aver prima valutato le conseguenze…

Oroscopo 4 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un fine settimana in cui sarà forte la voglia di evadere e distrarvi. Cercate per quanto vi è possibile di creare un’atmosfera serena e lasciare alle spalle eventuali preoccupazioni. E’ probabile che in questo momento siate alle prese con un conflitto che succhia le vostre energie e avvertite il bisogno di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, il partner si diverte a prendervi in giro, il che crea un’atmosfera dolce e amichevole nonché allegra e piccantina. Soli: siete magnetici, irresistibili, in grado di conquistare chi volete. L’importante è non giocare con il fuoco e ritrovarvi tra le braccia di una persona che non sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 4 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Vi sentite pronti a fare grandi passi avanti nel lavoro e i passaggi odierni sono d’aiuto a ottenere il successo ma, al contempo, dovrete mentalmente prepararvi ai futuri cambiamenti che arriveranno! In serata l’atmosfera con le persone care potrebbe essere un po’ tesa. Abbassate i toni così da evitare discussioni inutili. Amore: in coppia, ogni tappa raggiunta con il partner è una mini-vittoria. La relazione trova un buon equilibrio. La dolce metà ammira i vostri sforzi. L’intesa è totale. Soli: una persona vi farà sognare. Non sarete più razionali ma convinti di aver trovato l’altra metà della mela…

Oroscopo 4 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’armonia tra Luna e Giove potreste ricevere un invito, partecipare a una festa o più semplicemente a una cena con gli amici. L’atmosfera sarà rilassata e divertente, parlerete di argomenti interessanti e tutto andrà a meraviglia. Soprattutto se eviterete di fare il Bastian Contrario della situazione. Amore: in coppia, se la relazione è stabile, non ci sono problemi o discussioni riguardanti il denaro, sarà una giornata ultra passionale che regalerà gioia a entrambi. Soli: ovunque andrete avrete l’effetto calamita, conquisterete in un batter di ciglia! Aprite le danze dell’amore e della passione.

Oroscopo 4 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni siete dell’umore giusto per cercare dei modi diversi così da introdurre maggiore organizzazione nella vostra vita. Al contempo, anche il benessere sarà un priorità e sarete pronti a provare qualche novità. In serata, le vostre opinioni potrebbero scontrarsi con quelle dei familiari e creare degli attriti. Amore: in coppia, se è passato parecchio tempo dall’ultima volta che avete fatto le valigie, è il momento di organizzare con la dolce metà un viaggio romantico! Soli: un dolce sms, in cui c’è scritto “ti sto pensando” vi farà sentire le farfalle nello stomaco. E’ un messaggio che racchiude tutta la magia del futuro.