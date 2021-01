Oroscopo 4 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 4 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mettere dei limiti

Oroscopo Cancro 4 gennaio: umore

Se avete bisogno di discutere di qualcosa dì importante con una persona, non dovete lasciarvi convincere a fare marcia indietro. Sapete bene cosa volete e dovete mostrare fermezza, anche se l’altro mostrerà disapprovazione. Qualsiasi compromesso o soluzione deve rimanere in linea con le vostre idee e principi.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, se chi vi circonda dovesse essere un po’ troppo invadente, avete tutto il diritto di stabilire dei limiti. Gli altri capiranno ed eviterete in seguito che si ripeta la stessa situazione.

Oroscopo Cancro 4 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: evitate che a prendere il sopravvento sia il timore riguardo alle novità. Accoglietele a braccia aperte.

Soli: voler fare degli incontri a tutti i costi potrebbe riservarvi una delusione. La precipitazione va evitata.

Oroscopo 4 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): le osservazioni non sono critiche

Oroscopo Scorpione 4 gennaio: umore

Potreste avere intenzione di dare una mano a una persona ma le vostre motivazioni sono davvero sincere? C’è la possibilità che speriate di ottenere qualcosa in cambio oppure che l’altro in seguito vi presti maggiore attenzione. Se lo fate, annuncia l’oroscopo, con vera generosità la persona lo percepirà e il vostro sforzo sarà ripagato.

Ma se è solo per ottenere qualcosa, vi conviene chiedere e finirla lì. Più in generale, tenete presente che le osservazioni non sono necessariamente delle critiche dirette a voi. Ma sembra che oggi non riusciate a capirlo.

Oroscopo Scorpione 4 gennaio: amore

In coppia: i pianeti rendono l’atmosfera molto sensuale e il vostro desiderio è al top. Il partner vi seguirà.

Soli: perché non dare una possibilità a una persona che vi corteggia, che vuole vivere con voi una storia d’amore? A frenarvi forse è la paura.

Oroscopo 4 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la voglia di aiutare gli altri è accentuata

Oroscopo Pesci 4 gennaio: umore

Marte sosta negli ultimi gradi dell’Ariete, vostro settore del denaro, e potreste andare in giro a occhieggiare nelle vendite, scovare delle offerte. Potrebbero fare degli affari ma il passaggio – mercoledì – del pianeta rosso in Toro sembra che al vostro segno consigli di investire in qualcosa che migliori le vostre conoscenze, le abilità.

Se volete fare acquisti, tenete in considerazione le priorità e non ve ne pentirete. Con Marte in Toro, annuncia l’oroscopo, la voglia di aiutare le persone care sarà accentuata. Prima di entrare in azione, chiedetevi se l’altro desidera veramente una mano.

Oroscopo Pesci 4 gennaio: amore

In coppia: la relazione è in una fase di evoluzione, di progresso, sta andando verso una maggiore stabilità.

Soli: se continuate a rimanere chiusi in casa è difficile che incontrerete l’amore. Fatevi belli, uscite, corteggiate!

