L’oroscopo del 4 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Cercate di ampliare la cerchia dei contatti, anche online, potreste stringere delle relazioni valide sul piano professionale, conoscere persone d’aiuto a soddisfare le vostre aspirazioni riguardanti il lavoro. Potrebbe anche arrivare una proposta insolita che vi metterà in grado di progredire e distinguervi nel vostro settore lavorativo. Amore: in coppia, offrirete al partner gentilezza, premura, stabilità e, naturalmente, molte prove di attaccamento. Oggi sarete campioni di coccole! Soli: potrebbe esserci un incontro romantico, avverrà tramite i vostri amici. Con questa persona avete conoscenze in comune!

Oroscopo 4 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Riguardo a un progetto potreste essere pronti a prendere un’iniziativa coraggiosa ma assicuratevi che sia la cosa giusta da fare. Coinvolgere altre persone è ottimo e tutto potrebbe andare a buon fine ma è importante che non facciate promesse o abbiate grandi aspettative. Potrebbe esserci un dettaglio che avete perso e che metterà i bastoni tra le ruote. Amore: in coppia, se provate dei dubbi sulla fedeltà del partner, anziché improvvisarvi detective fate direttamente delle domande! Soli: provare paura di fronte a un nuovo impegno è normale. Niente panico, non cercate una scusa per scappare.

Oroscopo 4 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se siete delusi dalla mancanza di progressi nel lavoro è il momento di guardare ad altre opportunità. Sarete ansiosi di portare avanti un’idea anche se comporterà approfondire le vostre competenze. La sfida vi piacerà e potrebbe essere la cosa migliore che avete fatto da un po’ di tempo. Non ha senso continuare con ciò che non funziona. Amore: in coppia, potreste modificare il vostro comportamento nei confronti del partner. Forse volete essere meno dipendenti? Soli: non avete alcuna intenzione di dare il via a una storia solo per chiudere con la solitudine. Il che è molto positivo!

Oroscopo 4 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un’ottima giornata per sbarazzarvi di ciò che nella vostra vita rappresenta un ingombro. Andate al nocciolo della questione e smettete di girarci intorno. Le vostre emozioni potrebbero essere un po’ più negative del solito, ma tenete presente che potete sfruttarle a vostro vantaggio. Sono d’aiuto a prendere decisioni valide e pratiche. Amore: in coppia, circola fascino, leggerezza, amore reciproco. La felicità è vostra, siete in perfetta armonia! Soli: un incontro con una potenziale dolce metà, potrebbe regalarvi emozioni forti, diciamo parecchio ardenti, passionali.

Oroscopo 4 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un bel mercoledì: al centro della scena ci sono conversazioni, incontri positivi. Siete generosi in termini di tempo, energie o affetto e gli altri ricambiano! Condividere idee, progetti e obbiettivi con qualcuno che stimate può avere un forte impatto e dare una spinta. Non è escluso un accordo finanziario con un socio o una o un cielo stellato, con la dolce metà conserverete ricordi indimenticabili di questo mercoledì! La vostra unione è solida come il granito. Soli: non aspetterete che l’amore arrivi da voi ma andrete a cercarlo. E qualcuno è dietro l’angolo…

Oroscopo 4 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui lavorate sodo, più del solito, nessun compito vi spaventa e non vi scappa nessun dettaglio. Pensate al futuro e il vostro impegno vi fa ottenere il successo. La presenza di Venere in Acquario può anche indicare che un lavoro, diverso da quello che fate abitualmente, vi permetta di guadagnare del denaro extra. Amore: in coppia, di tanto in tanto è necessario affascinare di nuovo il partner, riconquistarlo/a! Esprimete dunque i desideri erotici nascosti… Soli: non dovete confondere sesso e amore. Possono andare ovviamente di pari passo ma non sempre l’uno porta all’altro…

Oroscopo 4 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste provare ancora dispiacere per qualcosa accaduto in passato e che non siete ancora in grado di lasciare alle spalle. Cercate di andare oltre tenendo presente che è solo una tendenza passeggera e che probabilmente vi sentite peggio di quanto dovreste riguardo alla situazione. Non dovete essere duri con voi stessi. Amore: in coppia, più ricettivi ai sentimenti del partner, le vostre mani si cercheranno, esprimerete l’amore e riscoprirete la gioia degli abbracci amorevoli. Soli: grandi possibilità di incontrare l’anima gemella. Dopo un gioco di sguardi scambierete qualche parola e poi farete una lunga chiacchierata con l’impressione di conoscervi da sempre.

Oroscopo 4 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste avere dunque il desiderio di abbellire l’abitazione, anche semplicemente aggiungendo un mobile, un oggetto o un tavolo. Potreste inoltre avere belle idee su alcuni cambiamenti più importanti che vorreste apportare, mirati a ottenere maggiore comfort. Amore: in coppia, passione al top! Reciproca generosità nei sentimenti e ciò vi fa sentire in totale osmosi… Soli: di buon umore, avete un atteggiamento spensierato che spesso vi manca. E ciò vi rende irresistibili! L’amore vi sta chiamando.

Oroscopo 4 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Belle energie, il vostro amore per la vita è coinvolgente ma non solo, potreste avere un colpo di fortuna, ad esempio l’arrivo di una somma di denaro che non vi aspettate. E’ un momento di incontri positivi che possono aggiungere qualcosa alla vostra vita. Una conversazione vi lascerà ottimisti e pieni di speranza per il futuro. Amore: in coppia, ritorno alla complicità con il partner, state pensando sempre di più a una piccola fuga romantica. Sorprendete la dolce metà! Soli: sul posto di lavoro penserete a una storia con un/a collega estremamente attraente! Ma prima cercherete di saperne di più sui suoi valori di vita.

Oroscopo 4 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il desiderio di rendere felice una persona potrebbe spingervi a fare un regalo o qualcosa che comunque le regali il sorriso. Oggi emerge il vostro lato compassionevole e potreste essere pronti a fare volontariato per aiutare chi è in difficoltà. Al contempo è anche un’occasione per concedere qualcosa di carino a voi stessi. Amore: in coppia, giornata romantica, con il partner vivrete momenti piacevoli e sorprendenti. Belle emozioni, grande amore. Soli: Divertitevi, uscite con gli amici! In questo modo moltiplicherete le possibilità di incontrare nuove persone. Un/a ex torna nella vostra vita. Se non sapete come affrontare la situazione, non fate vedere che siete turbati.

Oroscopo 4 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra Venere nel vostro segno e Giove in Ariete, potrebbero arrivare ottime notizie, la fortuna è dalla vostra parte. Potrebbero esserci delle entrate di denaro inaspettate, forse vale la pena investire una piccola somma nel gioco…. Al centro della scena ci sono anche le amicizie, pronte all’occorrenza a darvi una mano. Amore: in coppia, belle emozioni simili a quelle dei primi tempi. Non sarà folle passione folle ma amore profondo, tenere chiacchierate che rendono ancora più forte il legame. Soli: una persona vi chiederà un appuntamento e accetterete con entusiasmo. L’amore è nell’aria e lo sentite!

Oroscopo 4 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fidatevi più che mai dell’istinto: seguirlo potrebbe fare una differenza positiva. Se tra oggi e domani vi dice di rispondere a un annuncio di lavoro, di condividere le vostre idee o entrare in contatto con qualcuno che conta. non aspettate, fatelo immediatamente. Unica accortezza: se volete, concedetevi uno sfizio ma occhio al costo. Amore: in coppia, se rimanete amorfi davanti alla tv o concentrati sui social network, è probabile che la dolce metà sospiri sognando romanticismo e complicità… Datevi una mossa! Soli: l’amore è stravagante, può nascere sempre e ovunque, quando meno te lo aspettate. Più vi mostrate disponibili e più possibilità avrete di fare incontri romantici.