L’oroscopo del 4 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Ampliare i vostri orizzonti e andare oltre i soliti limiti vi permetterà di cogliere delle opportunità di cui ignoravate l’esistenza. La Luna Piena in Sagittario rappresenta un invito ad avventurarvi nell’ignoto. E’ l’occasione per mollare tutto ciò che è consolidato e affidabile e vivere nuove esperienze che apriranno la porta al successo futuro. Amore: in coppia, con il partner siete riusciti a stabilire un clima di sicurezza e fiducia e quotidianamente ne raccogliete i frutti. Ma non solo: oggi la passione è al top, voleranno scintille! Soli: aperti al mondo circostante, cogliete tutte le opportunità per conquistare. E i pianeti vi servono su un piatto d’argento l’altra metà della mela.

Oroscopo 4 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Sagittario è il transito ideale per mollare tutto ciò che non ha più ragione di essere nella vostra vita. Cos’è che vi blocca? Di qualunque cosa si tratti cercate di eliminarlo. Smettete di pensarci continuamente e arriverà idea d’aiuto ad affrontare la questione. E pazienza se la vostra decisione non piacerà a una persona. Amore: in coppia, è probabile che vi poniate domande di ogni tipo e la conclusione sia che dovete sistemare alcune cose. I cambiamenti è noto che a voi non piacciono ma ora sono necessari. Soli: il vostro mantra è godere dei piaceri della vita e l’amore ne è ovviamente parte integrante. Per oggi, non ponetevi interrogativi e assaporate il presente.

Oroscopo 4 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni: se una in particolare – personale o di lavoro – è arrivata al capolinea, pur essendo ovviamente dispiaciuti, la pressione che avvertite vi spingerà a fare dei cambiamenti radicali. Sentite che è fondamentale andare avanti e ripartire da zero. Amore: in coppia, sembra che abbiate dimenticato qualcosa di essenziale per ogni buon rapporto: per ricevere è necessario dare! E’ una giornata in cui avete una missione: trovare il giusto equilibrio tra dare e avere! Soli: l’atteggiamento di una persona con cui avete un flirt vi lascia perplessi ma siete sicuri che capisca il vostro? Un chiarimento sarà utile a chiarire i dubbi.

Oroscopo 4 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere spinti a valutare l’attuale stile di vita per capire se sta contribuendo al vostro benessere. Avrete voglia di prendere più cura di voi stessi ritagliando delle pause di relax e le attività che vi ricaricano di belle energie e vi permettono di essere produttivi. E darete il via a un cambiamento positivo. Amore: in coppia, evitate di essere testardi o voler imporvi a tutti i costi. Siate consapevoli delle vostre azioni e dell’impatto che hanno sulla dolce metà. Soli: l’amore non è nel programma della giornata e non è escluso che il ritorno di un/a ex potrebbe ribaltare le vostre certezze.

Oroscopo 4 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Plenilunio in Sagittario è ottima per fare il punto sui vostri progetti personali o di lavoro e inoltre potrebbe dare il via a una serie di eventi che vi spingeranno a esprimervi nel modo più creativo e autentico possibile. Più ambiziosi che mai, potreste aver voglia di sviluppare nuove abilità o affinare quelle che già possedete. Amore: in coppia, sognate di partire per un viaggio lontano e in fondo partire è riscoprire ciò che non si vede più in se stessi. Organizzate questa vacanza con la dolce metà e rivivrete splendide emozioni. Soli: sentite che è tempo di andare avanti, girate le spalle alle relazioni sbagliate e smettete di lamentarvi. Una nuova fase che vi permetterà di vivere una bella storia.

Oroscopo 4 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se da tempo pensate ad apportare qualche modifica in casa con la Luna Piena in Sagittario farete un passo avanti. Potrebbe riguardare un trasloco, la ristrutturazione dell’abitazione. Al contempo, oggi vi sentirete in dovere di prendere cura di un familiare. E’ un piacere sentirsi utili ma dovete pensare anche al vostro benessere. Amore: in coppia, avete la sensazione che vi manchi qualcosa, forse ne avete abbastanza della solita routine e l’umore ne risente. Anziché deprimervi perché non proponete qualcosa di inedito alla dolce metà? Soli: l’amore oggi non è al centro dei vostri pensieri, preferite rilassarvi, coltivare i vostri interessi e conquistare, flirtare, non vi interessa.

Oroscopo 4 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Sagittario indica che un colloquio, di lavoro o di altro tipo, andrà a buon fine. Potrebbe anche trattarsi del superamento di un esame. Tenete presente che nuove relazioni e contatti, anche online, nonché spostamenti e incontri, si riveleranno molto fruttuosi e un un buon investimento di tempo ed energia. Amore: in coppia, avete capito che il partner vi dà ciò di cui hai bisogno e questo rafforza i vostri sentimenti. Oggi penserete unicamente a vivere bei momenti di coccole con la dolce metà! Soli: la fortuna vi accompagna verso l’amore, soprattutto se richiede un impegno serio. Niente storie clandestine ma una da vivere alla luce del sole!

Oroscopo 4 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Piena in Sagittario, per quanto riguarda le finanze potrebbe esserci un colpo di fortuna o avrete l’opportunità di fare progressi nel lavoro con conseguente aumento delle entrate. Se siete sul punto di fare una spesa importante, seguite l’intuito: il Plenilunio sarà d’aiuto a capire istintivamente come muovervi. Amore: in coppia, un po’ nervosi, con il partner sarete molto esigenti ma nei suoi confronti non farete il minimo sforzo. Di conseguenza sarà difficile che otterrete ciò che desiderate. Soli: un incontro potrebbe sfociare in una magnifica storia d’amore. La strada è libera, non ci sono ostacoli.

Oroscopo 4 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena nel vostro segno indica una nuova fase che vi piacerà: sperimenterete nuove idee e stringerete nuove relazioni. Poiché la comunicazione, la solidarietà, la socievolezza, nelle prossime settimane saranno al centro della scena, sarà il momento perfetto per uscire, mostrare le vostre qualità e brillare! Amore: in coppia, avete la possibilità di fare passi avanti su un progetto immobiliare che vi sta a cuore, potrebbe trattarsi anche dell’acquisto di una seconda casa per le vacanze. Soli: darete il via a una storia d’amore con entusiasmo, ci sarà un equilibrio basato sui reciproci desideri. Iniziate alla grande!

Oroscopo 4 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Plenilunio in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: anche se siete sempre super produttivi, è il momento di concedervi una pausa di relax. Riposate abbastanza, ritagliate regolarmente del tempo libero in cui distrarvi dalle questioni di lavoro? Fatevi queste domande e almeno per oggi, pensate prima di tutto al vostro benessere. Amore: in coppia, giornata splendida con la dolce metà che asseconda i vostri desideri, ovvero quello di fare qualcosa di speciale. Mettete da parte l’eventuale malumore che tenta d’intrufolarsi… Soli: : una relazione d’amicizia vi aiuta a trovare l’equilibrio. E’ un legame molto forte in cui c’è una bella complicità. Potreste chiedervi che sentimenti provate: vorreste di più?

Oroscopo 4 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Plenilunio in Sagittario rappresenta il momento ideale per pianificare gli obbiettivi futuri, selezionare i contatti – anche sui social media – e riallacciare i rapporti con le vecchie amicizie. Al contempo, il transito mette in luce la vostra creatività, l’inventiva, la capacità di uscire da sentieri battuti e di sviluppare idee innovative e uniche. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa di diverso? Perché non organizzate una romantica fuga d’amore? Vi metterà in grado di mantenere viva la fiamma della passione! Soli: smettete di lamentarvi della vostra situazione, fate entrare un po’ di leggerezza nella vostra vita. Più rilassati, avrete la possibilità di conoscere nuove persone.

Oroscopo 4 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Sagittario rappresenta un’opportunità per mostrare il vostro talento! Il duro lavoro degli ultimi sei mesi sarà premiato con il successo ma se non avete sfruttato pienamente il vostro potenziale è il momento di rafforzare la sicurezza in voi stessi, mettervi sotto i riflettori, concretizzare le vostre ambizioni. Amore: in coppia, sulla relazione splende il sole, con il partner portate avanti un progetto comune, insieme, farete i passi giusti. Venere promette bei momenti romantici. Soli: potreste fare un incontro decisivo per il vostro futuro. E sarà una storia che funzionerà! Al bando i dubbi e le incertezze.