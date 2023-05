L’oroscopo del 4 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Venere-Nettuno, nella vita sociale fate attenzione alle conversazioni: potrebbero essere inaffidabili o fraintendere ciò che vi diranno. In questo momento il desiderio riguardo qualcosa potrebbe offuscare la verità di una situazione. Sebbene ora sia piacevole, in seguito potrebbe comportare una delusione. Amore: in coppia, con il partner non sarete d’accordo su piccoli dettagli ma non direte nulla. Capirete che è pronto a esplodere alla minima cosa… Soli: non è giornata d’incontri né di conversazioni romantiche. Per oggi rimanete dietro le quinte: andrà meglio domani!

Oroscopo 4 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se non vi sentite pronti a prendere decisioni e impegni, la cosa migliore è rimandare fino a quando non tornerà la sicurezza. Con la dissonanza Venere-Nettuno è inoltre una buona idea posticipare una spesa importante o la richiesta di un prestito. Fate il possibile per evitare rifiuti, promesse e incomprensioni con gli amici. Amore: in coppia, potrebbe emergere il vostro lato ribelle che coglierà di sorpresa il partner. Se non riuscite a capire cosa vi succede provate a fare un passo indietro. Soli: anche se avete voglia di chiamare un/a ex, saldare i conti e dirne quattro, non è la giornata giusta. Voltate pagina, prendere l’iniziativa sarebbe inutile.

Oroscopo 4 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: circola confusione, rischiate di interpretare una questione nel modo sbagliato o in generale illudervi e fare delle scelte sbagliate. Per evitare di trovarvi in una situazione complicata fate leva sulla razionalità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la carriera. Amore: in coppia, anche se avete dei dubbi sull’amore che la dolce metà prova per voi, smettete di lamentarvi. L’immaginazione vi sta giocando brutti scherzi. Soli: per oggi, non avete molta voglia di parlare d’amore, preferite decisamente passare la serata con gli amici.

Oroscopo 4 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Venere-Nettuno evitate che le emozioni prendano il sopravvento e offuschino il vostro giudizio. In questo momento avvertite la forte necessità di apportare un cambiamento ma potrebbe essere necessario del tempo per capire esattamente cosa fare in seguito. La cosa migliore è procedere con calma. Amore: in coppia, moltiplicate i gesti di tenerezza e preoccupati per il benessere del partner all’occorrenza sarete pronti a scendere a dei compromessi. Soli: perderete la testa per una persona e vi lancerete tra le sue braccia senza farvi troppe domande. Una relazione seria sarà la benvenuta ma per il momento non ci penserete…

Oroscopo 4 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Venere-Nettuno rappresenta un invito a rimanere con i piedi per terra e non impegnarvi, per oggi, in nessuna situazione. E’ possibile peraltro che qualcuno vi abbia fatto una promessa, vi abbia fatto credere a qualcosa di inesistente. Mettetevi al riparo da possibili delusioni e se vi è possibile, rallentate il ritmo. Amore: in coppia, l’attaccamento al partner è forte, la relazione è equilibrata: ciascuno sarà più incline a soddisfare le aspettative e i desideri dell’altro. Soli: cercate di guardare al futuro sotto una luce diversa. E’ il momento di rompere con alcune persone negative e frequentare chi su di voi ha un effetto positivo.

Oroscopo 4 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Venere-Nettuno, lavoro o vita sociale, cercate di fare leva sulla consueta lucidità, usate al massimo il vostro lato critico. Il rischio oggi è che giudicherete una persona in modo diverso da come è nella realtà, di avere delle aspettative eccessivamente alte e in seguito sentirvi delusi. Non fermatevi alle apparenze. Amore: in coppia: chi meglio di voi conosce la dolce metà? Appena la malinconia prende il sopravvento cercate di farlo/a sorridere. E funziona alla grande! Soli: desiderate cambiare la situazione affettiva ma per oggi è meglio rimanere dietro le quinte così da evitare incontri con persone poco affidabili.

Oroscopo 4 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se siete ansiosi di dare il via ad alcuni nuovi progetti, con la dissonanza Venere-Nettuno, procedete con calma. Esaminateli poiché potreste aver trascurato qualche dettaglio importante. Lanciarvi senza essere realmente pronti potrebbe comportare una falsa partenza che vi metterebbe fuori strada. Amore: in coppia, spesso riuscite a farvi perdonare con uno sguardo seducente a cui il partner può resistere ma oggi sembra tutto più complicato! A cominciare dall’umore che non è esattamente positivo. Soli: la dissonanza Venere-Nettuno rischia di creare delle illusioni. Cercate di proteggervi un po’ di più.

Oroscopo 4 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Venere-Nettuno per il vostro segno non è necessariamente negativa ma può accentuare la vostra tendenza alla gelosia e alla possessività, Sarete tentati di controllare chi vi circonda e gli altri essere infastiditi poiché penseranno che non vi fidate. Se ciò è accettabile a livello professionale non lo è nella vita personale. Amore: in coppia, evitate di essere sospettosi nei confronti del partner. Se avete dei dubbi, probabilmente infondati, rimandate le conversazioni alla fine della settimana. Soli: la vita affettiva prende una piega inaspettata, un nuovo incontro vi entusiasma. Anche se la situazione vi sembra particolarmente favorevole, rimanete con i piedi per terra!

Oroscopo 4 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Anche se avete splendide idee non avendo sicurezza per parlarne, andranno sprecate. Con la dissonanza Venere-Nettuno, potreste essere esitanti e non essere certi che gli altri ascolteranno con attenzione. Entrate invece in azione e considerate questa come un’esperienza di crescita. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Amore: in coppia, a causa di questioni familiari o domestiche nella relazione circola confusione, con il partner siete in disaccordo. Evitate di prendere decisioni avventate. Soli: di solito ti piacciono le novità e il cambiamento ma oggi preferite stare per conto vostro, in casa: non volete problemi di alcun tipo!

Oroscopo 4 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Venere-Nettuno scatena parecchia confusione e oggi è importante trovare un sano equilibrio tra realtà e fantasia. Lavoro o vita personale, nelle conversazioni con le persone care, i colleghi o il boss cercate di essere chiari al massimo anche se è vero che aggiungerete un pizzico di diplomazia in più. Amore: in coppia, se la relazione è nata di recente ci vorrà del tempo per adattarvi alle reciproche abitudini. Si tratterà solo di fare qualche piccolo aggiustamento. Soli: c’è una lotta tra il cuore e la ragione, forse perché vi siete innamorati di una persona già impegnata o che comunque non è disponibile. Siete confusi, vi manca la lucidità.

Oroscopo 4 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Venere-Nettuno, fate appello alla razionalità, evitate di sognare in grande, ovvero di correre un rischio – anche finanziario – o di chiudere un occhio su un problema personale o di lavoro oppure riguardante gli affari, poiché in seguito potrebbe riemergere e a quel punto essere più complicato risolvere. Amore: in coppia, con la dissonanza odierna evitate di prendere delle decisioni, soprattutto riguardanti il budget familiare: potreste pentirvene e irritare il partner che non vi perdonerà facilmente. Soli: attenzione alle illusioni. Avete la possibilità di vivere delle avventure, dei flirt ma è meglio non crederci troppo. Testa sulle spalle.

Oroscopo 4 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Desiderate sicurezza, comfort e pace ma la dissonanza Venere-Nettuno potrebbe offuscare la vostra percezione rispetto alle situazioni e alle persone care. Potreste sentirvi un po’ delusi o desiderare qualcosa più del solito. La cosa migliore è capire il motivo della vostra insoddisfazione: concentratevi su ciò che avete e non su ciò che vi manca. Amore: in coppia, avete difficoltà a gestire le tensioni che da qualche giorno aleggiano sulla relazione. Non è la giornata giusta per parlarne. Soli: vi sentite bloccati, mettete tutto in discussione e non sapete cosa fare. Rilassatevi, dovete solo aspettare un po’.