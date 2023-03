L’oroscopo del 4 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Un’opportunità che offre la possibilità di migliorare le entrate e la reputazione, potrebbe arrivare e svanire in lampo. Se capite che per voi funziona dovete coglierla al volo! La Luna in Leone in buon aspetto con Venere e Giove nel vostro segno oltre a dotarvi di grande fascino rappresenta inoltre un invito a uscire e fare qualcosa di divertente. Amore: in coppia, voglia di fare progetti, nella relazione c’è una nuova partenza. Insieme al partner stabilite nuovi obbiettivi di vita.

Oroscopo 4 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

L’equilibrio tra lavoro e vita privata oggi sarà al centro della vostra attenzione. Il Toro è abitudinario ma ora sapete che dovete apportare delle modifiche al programma quotidiano in modo che si adatti alle vostre esigenze. Non sarà facile ma chiedetevi di cosa avete bisogno per sentirvi sicuri di voi stessi e poter separare la vita personale dal lavoro. Amore: in coppia, se avete programmato una giornata romantica, andrà bene. Fate solo attenzione a un po’ di irritazione, mantenete la consueta pazienza. Soli: per conquistare non dovete fare sforzi, solo volerlo! Sorridete e otterrete tutto ciò che desiderate!

Oroscopo 4 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un bel sabato, l’atmosfera è conviviale e dunque ideale per eventi mondani, uscite e riunioni. La Luna in Leone in buon aspetto a Giove mette al centro della scena le amicizie e potreste anche stringere nuove relazioni. Se inoltre avete un progetto di lavoro in cottura è un ottimo momento per chiedere un aiuto o un consiglio. Amore: in coppia, l’amore vi riserverà splendidi momenti, avrete conversazioni costruttive ed esaltanti che vi spingeranno a guardare al futuro. Soli: alla ricerca di un incontro romantico accetterete gli inviti degli amici. Il vostro entusiasmo vi rende affascinanti e trascorrerete la serata in buona compagnia, con una persona riderete e scatterà l’effetto calamita.

Oroscopo 4 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore delle finanze e questo fine settimana, potreste lanciarvi nello shopping. Visto che è in buon aspetto con Venere e Giove sarete soddisfatti dei vostri acquisti, potrebbero riguardare oggetti che stavate cercando da un po’. Fate attenzione nel pomeriggio: potreste fare un acquisto impulsivo e in seguito pentirvi. Amore: in coppia, circola grande tenerezza, con il partner vivrete momenti straordinari. L’atmosfera è positiva, serena. Soli: una persona che conoscete da poco e che vi attrae, potrebbe giocare a carta della seduzione. Tuttavia, fate attenzione ai piccoli inganni.

Oroscopo 4 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni accendono il desiderio di realizzare qualcosa di straordinario. Volete distinguervi dalla massa e ciò potrebbe motivarvi a lavorare su un’ambizione importante. Se qualcosa vi blocca è probabile che non abbiate definito bene un obbiettivo o un elaborato una strategia. Fatelo e potrebbe cambiare tutto. Amore: in coppia, i pianeti favoriscono il dialogo e oggi parlate di progetti. Con il partner c’è maggiore spontaneità! Soli: vi state imbarcando in una nuova storia d’amore. Siete pronto al 100%! Avete voltato pagina sulle storie passate e state finalmente guardando al futuro.

Oroscopo 4 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto a Giove: è la giornata ideale per prendere le distanze da qualsiasi pensiero negativo e abitudini che vi hanno appesantito e cercare di cambiare! In serata con gli amici o i familiari evitate di scatenare o cadere nella trappola delle discussioni inutili Amore: in coppia, passione e sentimenti intensi, magici! Con il partner condividete momenti romantici, gioiosi e felici! Soli: se una persona vi attrae è la giornata giusta per lanciare qualche segnale delicato. L’altro/a recepirà al volo!

Oroscopo 4 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna con Venere e Giove, annuncia una giornata deliziosa. E’ l’atmosfera perfetta per praticare un’attività diversa dal solito oppure organizzare qualcosa con gli amici di sempre, distrarvi e divertirvi! I transiti vi dotano di grande fascino, carisma e la capacità di stringere nuove relazioni ovunque vi troverete! Amore: in coppia, vi concentrate nuovamente sui progetti a due che per mancanza di tempo avevate accantonato. Il partner noterà l’energia e la passione che mettete per far funzionare la relazione. Soli: sugli affari di cuore soffia un vento di novità! Una persona lancerà un invito e accetterete. Sarà l’inizio di una storia d’amore.

Oroscopo 4 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole e Mercurio in Pesci al vostro segno annunciano che se in mente avete un’idea o un progetto oppure volete dare il via a una vostra attività, dovete provarci poiché avrete successo! Con la dissonanza Luna-Urano potreste trovarvi sotto i riflettori grazie a una collaborazione di lavoro del tutto inaspettata! Amore: in coppia, determinati a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente e avete ragione: tutto andrà nel verso da voi desiderato. Andate avanti con perseveranza! Soli: oggi metterete in attesa gli affari di cuore, non avete lo stato d’animo giusto per vivere una nuova storia d’amore.

Oroscopo 4 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un bel fine settimana in cui avete la possibilità di distrarvi, rendere le giornate più interessanti, ad esempio ospitando gli amici in casa oppure attraverso una gita divertente. E’ un momento in cui ne avete bisogno proprio per provare un senso di benessere. Dovete godere delle cose buone e belle che vi offre la vita! Amore: in coppia, c’è una schiarita grazie a un dialogo più tenero e comprensivo. Insieme al partner avete una nuova prospettiva di vita. Soli: se aspettate un segnale dalla persona che vi attrae riceverete molto di più. Vi farà una dichiarazione d’amore in piena regola.

Oroscopo 4 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sarete spinti a imboccare una direzione che vi porta verso nuove opportunità, informazioni o una comprensione che accentua il vostro potenziale. Mercurio nel vostro settore della comunicazione, offre molte possibilità per entrare in contatto con gli altri. E sfruttando l’intuito, vi garantirete ottime proposte oppure uscirete vincenti da una trattativa. Amore: in coppia, vi lascerete andare alla dolcezza di amare e di essere amati. Sarete avvolti da una felicità che avevate dimenticato… Soli: trasmettete la sensazione di sicurezza che porta a fidarsi di voi a occhi chiusi! Oggi è difficile resistere al vostro fascino. Sorridete, un incontro sarà un successo.

Oroscopo 4 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La prossima settimana Saturno uscirà dal vostro segno ed entrerà nel vostro settore del denaro. Per ora sosta nell’ultimo grado dell’Acquario e potreste avvertire una certa pressione per risolvere un problema o chiudere una situazione. Calma, tenete sotto controllo l’agitazione poiché riuscirete a fare quanto avete in mente. Amore: in coppia, farete di tutto per rendere felice il partner! Sulla stessa lunghezza d’onda sapete di poter contare l’uno sull’altro e in programma ci sono momenti piacevoli e sensuali. Soli: gli amici potrebbero aver preparato un appuntamento a sorpresa con una persona. Non ve la prenderete anzi… Con l’altro/a scatterà un’attrazione e trascorrerete una splendida serata.

Oroscopo 4 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ seguendo l’istinto che riuscirete ad aprire alcune porte. Parlate delle vostre idee probabilmente innovative e originali! Che si tratti di denaro o questioni altrettanto importanti, farle uscire allo scoperto vi farà ottenere il sostegno da chi meno ve l’aspettate! Ogni contatto che riuscirete a stabilire si rivelerà prezioso! Amore: in coppia,, con l’aiuto e il supporto del tuo partner, avrete la possibilità di andare avanti con i vostri progetti. Torna la motivazione! Soli: grande fascino! Oggi avrete numerosi incontri, conversazioni, conquisterete. Ciao ciao alla solitudine, appartiene al passato.