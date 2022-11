L’oroscopo del 4 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con quattro pianeti nei segni d’Acqua, è probabile che affronterete le situazioni di lavoro o personali sull’onda delle emozioni e non seguendo la razionalità. La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci indica inoltre che qualcosa potrebbe stimolarvi parecchio, accendere la vostra curiosità e avrete la determinazione per farla vostra. Amore: in coppia, forse volete un po’ più di libertà e lo direte ma in modo diretto. Siate più diplomatici. Fate attenzione, inoltre, a promettere… Soli: un po’ demotivati, avete la sensazione che tutto sia andando storto. Tiratevi su, non dovete essere così negativi.

Oroscopo 4 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Gli aspetti planetari odierni annunciano l’arrivo di un periodo particolarmente gradevole. Ovunque vi troverete, lavoro o vita personale, trasmetterete fiducia, chiarezza e un’influenza positiva. Di recente avete impegnato parecchie energie e siete arrivati a questo stadio appena in tempo. Godete pienamente di questa nuova forza! Amore: in coppia, circola fiducia e ottimismo, la relazione ritrova slancio! Insieme al partner vi sentite più forti. Soli: i passaggi astrali sono ottimali per trovare l’amore! Incontri, appuntamenti e conversazioni saranno costruttivi.

Oroscopo 4 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Marte per il vostro segno è un aspetto pesantuccio. Nel lavoro alcune persone avranno la sensazione che tutto sia urgente: fate attenzione alle discussioni con i colleghi o con il boss. Potreste essere costretti infatti a fare più cose contemporaneamente e sentirvi sotto pressione. Non è escluso, inoltre, che dovrete fare una scelta. Amore: in coppia, desiderio di cambiamento, volete spezzare la routine. Progetti, uscite improvvisate? Il vostro atteggiamento sarà molto apprezzato dal partner. Soli: volete muovervi, fare qualcosa di diverso! Fate bene: è in questa circostanza che farete un incontro interessante.

Oroscopo 4 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Grazie agli ottimi passaggi, state vivendo una fase molto proficua. Avete lavorato sodo e meritate quanto finalmente state ottenendo. Non è escluso che nel lavoro arrivi un colpo di fortuna o che vi facciano una proposta difficile da rifiutare. Siete all’altezza di qualsiasi situazione e, più in generale, qualunque cosa decidiate di fare, dovete pensare in grande! Amore: dolcezza e tenerezza sono nel programma della giornata. L’intesa è splendida e la fiducia è reciproca. Soli: è possibile che un’amicizia di vecchia data evolva in un sentimento romantico. In questo caso non ponetevi troppe domande e andate avanti.

Oroscopo 4 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra attenzione potrebbe essere concentrata su una questione legata al denaro e rischiate di non pensare ad altro, al punto che potreste isolarvi. Per fortuna, stasera la Luna entrerà in Ariete e promette un fine settimana in cui ritroverete l’ottimismo, vi distrarrete e lascerete alle spalle questo fastidioso pensiero fisso. Amore: in coppia, l’impulsività non fa bene alla relazione. Siete nervosi, permalosi… Ascoltate la voce della ragione! Soli: siete demoralizzati, avete dubbi e incertezze. Cercate di rilassarvi! Uscire in compagnia degli amici vi permetterà di tirare su il morale!

Oroscopo 4 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione odierna Luna/Nettuno scatena un po’ di caos e le cose forse non andranno come da voi previsto. Alcuni appuntamenti, riunioni e altre questioni importanti potrebbero svolgersi in ritardo o essere rimandati a un altro giorno. Visto che siete molto precisi rischiate di stressarvi! Relax e seguite la corrente. Amore: in coppia, il dialogo è all’insegna della dolcezza, l’amore vi regala gioia. La relazione è forte e complice. Soli: intraprendenti, negli affari di cuore oggi non sarete saggi ma pazzerelli, pronti ad abbattere qualsiasi ostacolo e a infrangere qualche – vostra – regola…

Oroscopo 4 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Marte, le responsabilità e gli impegni di lavoro potrebbero scatenare un po’ di frustrazione. La vostra creatività sentirsi imprigionata dagli aspetti del quotidiano. Andrà meglio nel pomeriggio con la congiunzione Luna-Giove: sarete produttivi, gestirete al meglio compiti e questioni anche personali. Amore: in coppia, il dialogo riprende, la relazione è serena. Cosa chiedere di più? Avete capito i reciproci errori. Organizzerete una gita romantica. Soli: la persona che vi attrae da voi si aspetta dei segnali incoraggianti. Se per pudore non mostrate nulla, osate!

Oroscopo 4 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Marte potreste pensare, forse erroneamente, che amici o colleghi non abbiano nei vostri confronti il rispetto che meritate. Evitate di scatenare lotte di potere o commenti sarcastici e concentratevi sui vostri impegni di lavoro. Tanto più che nel corso della mattinata avrete l’opportunità di farvi valere! Amore: in coppia, a parte qualche battibecco dovuto al vostro carattere, le cose vanno bene, vivrete dolci momenti. Un’uscita con gli amici sarà divertente. Soli: ciao ciao solitudine! Una persona vi farà perdere la testa, nascerà un’attrazione irresistibile, nuove emozioni vi faranno sperare nel vero amore.

Oroscopo 4 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Marte rende l’atmosfera elettrica. Potrebbe far emergere un conflitto rimasto latente per diversi giorni. Un socio o il boss sono di malumore, pronti a criticare e sarete spinti a reagire, anche se non lo vorreste, in modo abbastanza esplosivo. Calma, prima di parlare cercate di riflettere. Ne vale la pena? Amore: in coppia, siete in grado di capire anche i più piccoli desideri della dolce metà! Al contempo, con i passaggi odierni cercate di tenere sotto controllo il malumore… Soli: da un lato volete essere socievoli, aperti e tollerante, ma dall’altro vi è quasi impossibile. Certo è che se volete conquistare dovrete impegnarvi…

Oroscopo 4 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete voglia di spezzare la solita routine e fare qualcosa di diverso, ampliare gli orizzonti e trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Sarete accontentati: la vita sociale e le uscite saranno molto divertenti. Potreste andare a vedere una mostra o un evento culturale oppure organizzerete per il fine settimana un viaggetto con gli amici più cari. Amore: in coppia, siete determinati a vivere momenti di passione e di romanticismo! Organizzate una cenetta intima solo per voi due… Soli: in programma ci sono incontri romantici, all’insegna della dolcezza e tenerezza.

Oroscopo 4 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Esprimetevi quanto volete ma non in modo aggressivo! Solitamente il vostro segno mantiene la calma, il distacco ma oggi nel corso delle conversazioni potreste dare il via a polemiche senza fine e scatenare, lavoro o vita persona delle discussioni accese. Tenete conto del tono della voce e di chi avete di fronte! Amore: evitate di rovinare la giornata con il partner puntando il dito su alcune cose che ritenete sbagliate. Non c’è bisogno di inalberarvi, meglio una spiegazione sincera ma pacata. Soli: non avete voglia di pensare all’amore, non credete che una storia possa durare per sempre… E’ evidente che siete un po’ pessimisti. Domani andrà meglio.

Oroscopo 4 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza della Luna nel vostro segno a Marte, circola confusione per cui dovete essere particolarmente attenti al modo in cui vi esprimete. Il rischio infatti è quello di creare dei malintesi, dei fraintendimenti. Nel pomeriggio con la congiunzione Luna-Giove cercate di concedervi qualche piccolo lusso. Non c’è bisogno di spendere un occhio della testa. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle tensioni, entrambi vorrete avere l’ultima parola. Un dialogo disteso riprenderà in serata. Soli: visto che c’è confusione prima di impegnarvi, dovreste aspettare. Nel frattempo scaldate il cuore con un flirt: se una persona vi attrae fate il primo passo.