Oroscopo 4 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 4 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Marte in Gemelli nel vostro settore della comunicazione avete intenzione di dire la vostra e parlerete! Il pianeta rosso accentua il modo schietto di esprimervi ed è un’ottima opportunità per concludere un affare, negoziare una questione importante o chiarire il vostro punto di vista. Il transito è eccellente anche per stringere nuovi contatti. Amore: in coppia, è possibile che parlerete con il partner della reciproca indipendenza. Ciascuno, in effetti, può avere esigenze diverse. Soli: di buonumore, in ottima forma, affascinanti: torna la voglia di conquistare e nessuno potrà resistervi. Osate!

Oroscopo 4 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore delle ambizioni: rappresenta un’opportunità per stupire positivamente i colleghi e il boss, mostrare di che stoffa siete fatti! Se inoltre avete in mente un’idea o un progetto ascoltate l’intuito così da trovare un modo per farli funzionare. Tenete presente che tutto ciò che inizierete ora andrà a buon fine! Amore: in coppia, cercate di essere più flessibili, la vostra diffidenza non è assolutamente fondata! Soli: il fascino c’è tutto, la gentilezza e la disponibilità faranno il resto. Dovete solo lanciarvi nella conquista!

Oroscopo 4 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I pianeti, oggi e domani, inviano al vostro segno vibrazioni positive utili a esaminare la vostra situazione con distacco, mollare i dettagli così da avere una visione più globale. A volte, è pur vero che non si tratta sempre di dettagli ma la vostra tendenza anziché rimanere lucidi è quella di ingigantire le cose e di conseguenza preoccuparvi notevolmente. Amore: in coppia, circola armonia, la priorità oggi è la relazione. Inutile aggiungere che il partner sarà felice della vostra disponibilità! Soli: avrete la sensazione di provare nuove emozioni: state decisamente voltando pagina sul passato!

Oroscopo 4 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo periodo siete molto impegnati a rispettare le scadenze e a raggiungere gli obiettivi ma un lato di voi avrebbe voglia di relax. Non potete premere costantemente l’acceleratore per cui rallentate il ritmo. Anziché cercare freneticamente di fare tutto in una volta, i transiti odierni consigliano di essere indulgenti con voi stessi. Amore: in coppia, per trovare un nuovo equilibrio, anche rispetto alle responsabilità, dovrete scendere a qualche compromesso. Non potete delegare tutto al partner. Soli: semaforo verde per conquistare la persona che vi attrae!

Oroscopo 4 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Probabilmente siete pronti a lanciarvi in una sfida o in una nuova opportunità ma stavolta non vi muoverete da soli. Accanto a voi ci sarà una persona pronta a collaborare con entusiasmo. Voi siete leader, l’altro/a ha esperienza e insieme formerete dunque un tandem imbattibile, raggiungerete l’obbiettivo che avete in mente. Amore: in coppia, volete vedere la vita in rosa, vi proiettate nel futuro e fate progetti. Mantenete questo slancio, siete il motore della relazione! Soli: nonostante un passato doloroso, oggi siete pronti ad aprire il cuore a una nuova relazione, come se fosse la prima volta.

Oroscopo 4 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Acquario è in buon aspetto con Venere: impegnerete parecchie energie nel lavoro – senza preoccuparvi dei dettagli come fate di solito – e qualunque sia l’attività che svolgete, sarete soddisfatti dei risultati. Il transito inoltre indica di pensare anche al vostro benessere, dare il via a piccole ma sane abitudini che vi permetteranno, anche nel tempo, di mantenervi in forma. Amore: in coppia, la giornata promette di essere romantica a patto che privilegerete il dialogo e con il partner sarete meno esigenti. Soli: un incontro promette bene, avrete una visione diversa delle vostre aspettative. E’ un atteggiamento positivo!

Oroscopo 4 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Acquario è in armonia con Venere nel vostro segno: il transito annuncia un’eccellente giornata sia nel lavoro che nella vita privata. Anche se non esprimerete le vostre emozioni chi vi circonda capirà che siete contenti! Ma cos’è che vi renderà felici? Forse i complimenti del boss oppure l’entrata di una somma di denaro… Amore: in coppia, approfittate dell’atmosfera coccolosa e romantica che aleggia sulla relazione per creare nuovi progetti di vita a due! Il partner vi ascolterà attentamente. Soli: accettate gli inviti che arrivano: le possibilità di trovare la persona giusta sono alte!

Oroscopo 4 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ tempo di azione, di prendere quelle iniziative d’aiuto per ottenere ciò che desiderate! Ad esempio, chiedere un aiuto per raggiungere un obbiettivo. Di qualunque cosa si tratti nei prossimi giorni avrete splendide energie, saprete esattamente cosa dire e il momento giusto in cui parlare. Vi esprimerete in modo irresistibile e convincente. Amore: in coppia oggi non prendete nulla alla leggera, ogni decisione è analizzata. Il partner approva le vostre scelte, vi sostiene! Soli: potrebbe scattare un reciproco colpo di fulmine e direte finalmente addio alla solitudine.

Oroscopo 4 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ la giornata migliore della settimana se in programma avete un incontro di lavoro o volete comunicare qualcosa alle persone care oppure ai colleghi o al boss. Sarete molto contenti dell’atteggiamento delle persone con cui parlate, vi sentirete capiti e stimati. Non è escluso, inoltre, che avrete una bella prova di amicizia. Amore: in coppia, voglia di uscire dalla routine e riaccendere la fiamma della passione. E’ una splendida idea da concretizzare! Soli: vi sentite pronti a fare il primo passo. E’ un buon momento e oltretutto non avete nulla da perdere…

Oroscopo 4 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Luna-Venere le spese sono in primo piano: non guarderete il prezzo e sarete soddisfatti di un acquisto. Potrebbe non riguardare voi ma una persona cara, un figlio che compiono gli anni. Non baderete al prezzo poiché il regalo sarà per qualcuno a cui volete bene ma è probabile che non andrete oltre il vostro budget. Amore: in coppia, oggi siete romantici, dedicherete tante piccole attenzioni al partner: dolci sms, abbracci teneri dimostreranno quanto l’amate! Soli: se una persona vi attrae oggi non esiterete a farvi avanti. E’ tempo di dichiarazioni d’amore!

Oroscopo 4 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Venere in Bilancia: una buona notizia o un avvenimento potrebbero accendere il vostro entusiasmo, sarete molto soddisfatti. Il luminare è in buon aspetto anche con Giove: è il momento ideale per chiedere ciò che volete poiché le persone con cui parlerete avranno difficoltà a dire “no”. Amore: il partner forse aspetta che rispettiate una promessa fatta tempo fa. Se non potete mantenerla forse è il caso di parlarne con sincerità. Soli: un incontro farà nascere emozioni positive ormai sepolte in un angolo del cuore. Non abbiate paura di innamorarvi…

Oroscopo 4 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui potrebbe entrare un’inaspettata, quanto ovviamente gradita, somma di denaro! Al contempo se avete intenzione di fare una spesa per la casa, evitate di lanciarvi senza prima assicurarvi che i familiari siano d’accordo, soprattutto se si tratta di un acquisto costoso. Parlarne prima vi eviterà delle discussioni. Amore: in coppia, apportare alcune modifiche alla routine darà nuovo slancio alla relazione. E’ tempo di rinnovamento. Soli: la giornata è favorevole ai nuovi incontri, soprattutto online. Se non ci avete mai provato, lanciatevi!