L’oroscopo del 4 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Leone riprende il moto diretto, il che indica che se ci sono state complicazioni riguardo a un progetto adesso le cose dovrebbero iniziare a sistemarsi. Nelle prossime settimane avrai idee e intuizioni d’aiuto a prendere decisioni importanti. Inoltre, con il buon aspetto Mercurio-Giove potrebbe arrivare un gradito colpo di fortuna. Amore: in coppia, in base alla vostra situazione sentimentale potreste vivere un’intensa passioni sensuali o avere discussioni accese. In ogni caso, è il momento di mettere le cose in chiaro e vivere seguendo le vostre vere aspirazioni. Soli: negli affari di cuore non è una giornata romantica. Tra conversazioni inutili e una persona arrogante, il vostro cuore alla fine non batterà per nessuno.

Oroscopo 4 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Venere che riprende il moto diretto, se in famiglia ci sono state incomprensioni o dei litigi ora tutto diventerà più facile, sarete disposti a far tornare la pace. Al contempo se avete bloccato un rinnovamento all’interno dell’abitazione presto darete il via senza esitare. Inoltre, con Giove nel vostro segno in moto retrogrado, sarete anche più intraprendenti. Amore: in coppia, gli errori del passato dovrebbero servire da lezione, evitando così di ripeterli ma per questo è importante comunicare al meglio con il partner. Esprimetevi chiaramente e con gentilezza. Soli: attenzione, oggi rischiate di scambiare le lucciole per lanterne e pagarne il prezzo. Prima di lanciarvi verificate – buone o cattive – le impressioni iniziali.

Oroscopo 4 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se dal 22 luglio nelle relazioni di amicizia o con un fratello o un collega ci sono stati dei disaccordi, con Venere in Leone che riprende il moto diretto troverete alcuni compromessi che soddisferanno tutti. Sarete in grado di smussare le asperità e quando vi esprimerete vi sarà più facile dire ciò che pensate in modo gentile e affettuoso. Amore: in coppia, i sentimenti sono reciproci, insieme al partner siete felici. Questa giornata ti regala il sorriso, nella relazione ritorno la gioia. Soli: le possibilità di trovare l’amore sono molte. Siete positivi, gli incontri vi stimolano, sono gratificanti, Marte accentua il vostro potere di seduzione. Sfruttate al massimo questo lunedì!

Oroscopo 4 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nelle ultime sei settimane avete sperimentato dei ritardi nelle finanze? Da oggi tutto cambierà: Venere entra in moto diretto e il denaro tornerà a entrare nelle vostre casse, anche se state aspettando una somma che vi devono o avete chiesto un prestito. Al contempo è un ottimo momento per ricordare il vostro valore e aumentare l’autostima. Amore: in coppia, bisogno di complicità con il partner e il desiderio di considerare progetti più concreti. È un’ottima idea. La comunicazione è favorita, dunque dovreste trovare ottimi compromessi. Soli: direte sì a un appuntamento ma l’altro/a vi sembrerà parecchio distante dalle vostre aspettative. L’intuito non vi ingannerà ma in compenso nascerà una bellissima amicizia.

Oroscopo 4 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo sei settimane, Venere nel vostro segno riprende il moto diretto: il passaggio vi permette di ritrovare sicurezza in voi stessi ed essere meno autocritici o impacciati. Il pianeta vi dota di grande fascino, carisma, avrete voglia di interagire con chi vi circonda, in poche parole tornare i Leone simpatici ed estroversi di sempre! Amore: in coppia, avete intenzione di esprimere l’amore che provate per il partner, un’ondata di passione vi spingerà tra le sue braccia, con suo grande piacere. Bella serata. Soli: potrebbe esserci un colpo di fulmine o un’attrazione irresistibile,. In ogni caso non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Sfruttate la situazione nel modo giusto.

Oroscopo 4 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Venere che riprende il moto diretto, la nebbia inizia finalmente a diradarsi e vedrete chiaramente ciò che desiderate e di cui avete veramente bisogno nelle relazioni. Le questioni che hanno scatenato indecisione o che si sono bloccate ora iniziano a fare passi avanti e vi sarà più facile fare una scelta oppure potrebbero diventare irrilevanti. Amore: in coppia, potreste cambiare radicalmente il modo in cui immaginate il futuro con il partner. Avvertite il bisogno di chiarire alcune questioni o forse desiderate realizzare alcuni vecchi sogni. Parlarne con la dolce metà vi consentirà di intravedere un nuovo orizzonte. Soli: Cupido potrebbe scoccare una o due frecce nella vostra direzione dunque, occhi aperti!

Oroscopo 4 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Leone riprende il moto diretto e la vita sociale torna a brillare, ci sarà un netto miglioramento anche nelle amicizie più strette. Se nell’ultimo mese e mezzo avete preso le distanze da contatti e gruppi che non andavano da nessuna parte, è una buona cosa. Ora è il momento di muovervi con sicurezza in nuovi ambienti. Amore: in coppia, procedete a un nuovo ritmo, ci sono cambiamenti positivi. Con il partner desiderate provare nuove esperienze, in programma ci sono amore e tenerezza. Soli: a meno che non vi mettiate in gioco è poco probabile che troviate l’amore. I pianeti vi invitano a prendere il toro per le corna: per moltiplicare gli incontri è tempo di provare nuove esperienze.

Oroscopo 4 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nelle ultime sei settimane, nel lavoro potreste aver avuto difficoltà a impressionare favorevolmente le persone giuste od ottenere la loro attenzione. Con Venere che da oggi entra in moto diretto la situazione cambierà in positivo e sarete in grado di far notare il vostro impegno così da fare passi avanti nella carriera e migliorare la reputazione. Amore: in coppia, la relazione si rafforzerà a patto che anche voi facciate un passo verso la dolce metà, ovvero cercando di essere comunicativi, amorevoli, dimostrativi. Soli: ne avete abbastanza della solitudine, desiderate passione, emozioni forti, amore totale. Potreste avere un incontro con una persona già impegnata ma ciò non vi impedirà di sperare che che la situazione possa cambiare.

Oroscopo 4 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se uno dei vostri ambiziosi obiettivi ha subito qualche battuta d’arresto, con Venere che riprende il moto diretto qualsiasi iniziativa prenderete al riguardo avrà successo. Ma non solo: anche se l’estate ormai sta per finire, è comunque uno splendido momento per vivere nuove avventure, nuove scoperte così da ampliare i vostri orizzonti. Amore: in coppia, per smettere di tornare ogni volta al punto di partenza nella relazione, smettete di cercare costantemente il pelo nell’uovo o fare commenti, anche se sono giustificati. Rilassatevi, non potete vivere sempre sotto pressione. Soli: volate da un flirt a un altro ma nonostante le vostre speranze, non si tratterà di storie d’amore.

Oroscopo 4 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Gli affari o le questioni finanziarie potrebbero aver presentato dei problemi ma la buona notizia è che da oggi ci sarà un graduale miglioramento. Anche se non accadrà da un giorno all’altro, noterete che le cose iniziano a quadrare e presto vi rimetterete in carreggiata! Al contempo, avrete la possibilità di sanare eventuali fratture nelle relazioni. Amore: in coppia, prima di modificare alcune cose nel quotidiano parlatene con il partner, evitate di imporre le vostre decisioni. Esiste certamente un modo più flessibile e comune per cambiare la situazione. Soli: state lottando con alcune paure, la diffidenza ma è il momento di mollare la reticenza! I limiti che vi siete imposti non hanno più motivo di essere.

Oroscopo 4 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se nelle relazioni di lavoro o personali sono state presenti delle tensioni, con Venere che riprende il moto diretto dopo essere arrivati a delle conclusioni vi sentirete pronti a prendere delle decisioni importanti e imboccherete una nuova direzione. Di qualunque cosa si tratti proverete una sensazione di sollievo e sarete molto soddisfatti. Amore: in coppia, un malinteso potrebbe irritarvi e portare ad un piccolo disaccordo con il partner ma per fortuna tutto rientrerà: siete entrambi sempre molto innamorati. Soli: una persona che vi corteggia e che vi attrae vi ricoprirà di complimenti, farà una dichiarazione d’amore in piena regola. E voi sentirete il cuore battere forte! .

Oroscopo 4 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Leone riprende il moto diretto e con l’avvicinarsi dell’autunno è un ottimo momento per prendere cura del vostro benessere, ovvero seguire una dieta sana, praticare un po’ di esercizio fisico così da fare il pieno di belle energie e nel lavoro essere più produttivi. E’ il periodo perfetto per migliorare le relazioni, specialmente quelle con i colleghi. Amore: in coppia, avvertite entrambi il bisogno di incoraggiamento e della consapevolezza che siete solidali. Chiuderete un occhio su eventuali errori, sarete una coppia dolce e complice. Soli: vi piacerà ricevere i messaggini di una persona che, senza essere invadente, vi corteggia. Allieterà la vostra giornata. Potreste diventare persino diventare dipendenti, perché il suo silenzio vi agiterà. Niente panico, tornerà rapidamente con una proposta di incontro.