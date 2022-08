Oroscopo 5 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 5 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sarà una giornata ricca di impegni lavorativi ma troverete un po’ di tranquillità in famiglia e in compagnia con i vostri amici. Non vi preoccupate se vi sentirete mancare le energie, troverete il tempo per recuperare. Dal punto di vista economico e finanziario è in arrivo un periodo molto fortunato che vi permetterà di ricavare qualche soldo in più. Amore: in coppia avete la giusta armonia con il vostro partner e tutto vi sembrerà leggero e rilassante. Soli: il periodo di tranquillità fuori dal lavoro vi darà la giusta serenità per affrontare nuove storie.

Oroscopo 5 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra determinazione sarà messa a dura prova, complice il caldo e complice il lavoro sarà per voi un periodo di forte stress. Ma niente allarmismi, dalla prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare. Siete infatti in attesa di una lunga e meritata vacanza che vi servirà molto per ricaricare le batterie. Fate solo attenzione alle spese eccessive. Amore: in coppia vi sentite stanchi e a volte anche un po’ incompresi, ma passerà, non ci pensate. Soli: in questo momento non pensate a una relazione seria, ma provate a cogliere le occasioni.

Oroscopo 5 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Purtroppo il vostro periodo no sembra non finire più e fate fatica a trovare qualche spiraglio di luce su diversi fronti. Stanchezza non fisica, bensì mentale, vi stanno portando a un brusco calo delle iniziative. Cercate conforto nelle persone che più vi stanno vicino e che sapranno, conoscendovi meglio di chiunque altro, come aiutarvi e spronarvi con qualche forma di distrazione. Amore: la stanchezza mentale si riflette anche nella vita di coppia ma dovete essere bravi a non creare tensioni inutili. Soli: finché non vi toglierete qualche peso avrete difficoltà a fare nuove conoscenze.

Oroscopo 5 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vostra situazione lavorativa continua a darvi pensieri e fate fatica a trovare qualche prospettiva interessante. All’orizzonte ci sono anche possibili litigi con qualche vostro collega. Ma non tutto è perduto visto che se da un lato il lavoro vi appare tormentato, dall’altro in famiglia e con gli amici vi sentite molto bene e decisamente appagati. Amore: in coppia state andando alla grande e la vita in famiglia vi tiene piacevolmente impegnati. Soli: provate a mettere da parte la vostra diffidenza e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo 5 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete ritrovato le vostre energie che vi sembravano perdute e proprio grazie a questo tutto vi sembrerà molto più leggero e soprattutto appagante. Sia nel lavoro che nella vostra vita privata avrete grandi soddisfazioni economiche ed affettive. Il che vi è molto di aiuto visto che nella seconda metà del mese sarete di nuovo messi a dura prova per alcuni aventi lavorativi inaspettati. Amore: in coppia avete la giusta armonia ma fate solo attenzione a non dare troppo tutto per scontato. Soli: è il momento giusto per fare nuove conoscenze, anche senza impegno.

Oroscopo 5 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La situazione lavorativa non è delle migliori ma sarete in grado di gestire tutti gli impegni, anche quelli più improvvisi e che vi sembrano stancanti. La previsione di un periodo di vacanza vi aiuterà molto e vi farà da stimolo per affrontare con lo spirito giusto tutte le cose da fare. Per voi è comunque un periodo fortunato quindi non lasciatevelo scappare. Amore: in coppia siete nella vostra fase silenziosa che però vi serve per evitare qualche discussione. Soli: settembre potrebbe essere il mese giusto per trovare l’anima gemella, ma fino ad allora non tiratevi indietro.

Oroscopo 5 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dopo un periodo complicato sia nel lavoro che nella vostra vita privata ecco arrivare un po’ di serenità. Tornerete a togliervi qualche soddisfazione e tutto vi sembrerà tornare alla normalità. Ma attenzione a non ripensare troppo a quanto vi è successo altrimenti non riuscirete a godervi nel giusto modo questi nuovi momenti di felicità. Fate molto affidamento nei vostri amici. Amore: in coppia dopo un periodo buio si sta riaccendendo la passione di una volta. Soli: avete ancora la testa altrove ma sta arrivando il momento per conoscere una persona speciale.

Oroscopo 5 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo un mese di serenità ad agosto vi sentite già stanchi e non riuscite a trovare il modo per recuperare le vostre energie. Concentrarsi sul lavoro sarebbe la soluzione giusta ma non sempre siete in grado di farlo e a volte avete la testa un po’ altrove. Mantenervi attivi sotto tanti fronti vi aiuta però a tenere la mente occupata facendovi dare il meglio della vostra personalità. Amore: in coppia siete più che sereni e il vostro partner vi dà tutto quello di cui avete bisogno. Soli: non tiratevi indietro di fronte a nuove possibili avventure.

Oroscopo 5 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Agosto è il vostro mese di forza ma a volte non riuscite a cogliere le occasioni che vi passano sotto il naso. Siete un po’ distratti oppure troppo calcolatori quando invece dovreste porvi meno domande. Questo atteggiamento diffidente avrà ripercussioni anche sul lavoro dove potreste avere qualche scontro con un collega o un vostro superiore per una differenza di vedute. Amore: in coppia siete un po’ distanti e il vostro partner in questo momento non vi aiuta. Soli: avrete l’opportunità di conoscere una persona che vi farà stare bene.

Oroscopo 5 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete molto energici e quasi euforici e questo vi rende molto felici ma allo stesso tempo vi espone troppo e qualcuno potrebbe approfittarsene. Soprattutto nel lavoro dove state dando del vostro meglio senza porvi troppe domande e senza guardarvi troppo intorno. Un atteggiamento molto produttivo che però non piace a qualcuno. Ma è un periodo fortunato il vostro. Amore: in coppia va tutto bene ma non esigete troppo dal vostro partner. Soli: conoscerete una persona che però non vi convincerà del tutto.

Oroscopo 5 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il mese di agosto sembra essere cominciato con i migliori auspici e avete ritrovato delle risorse di energia che pensavate ormai finite. Siete tornati molto produttivi e questo vi fa stare bene nonostante alcune difficoltà. Siete in attesa di una svolta che possa darvi la scossa giusta e che vi farà appagare sotto diversi punti di vista. Amore: in coppia vi sentite amati e la persona a voi vicino vi darà tutto quello di cui avrete bisogno. Soli: non giudicate dalle apparenze e provate a conoscere una persona più a fondo.

Oroscopo 5 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Continua il vostro periodo transitorio che vi fa sentire come sospesi. Non durerà però ancora molto e la giornata potrebbe rivelarsi sorprendente con una piacevole notizia del tutto inaspettata. Sul lavoro vi sentite stanchi e insoddisfatti ma avete delle prospettive e dei progetti futuri che vi daranno la forza di portare a termine la giornata e farvi stare più sereni. Amore: in coppia ci sarà qualche discussione ma in questo momento meglio non calcare troppo la mano. Soli: nonostante tutto è un bel periodo per conoscere nuove persone e lasciarsi trasportare dalle emozioni.