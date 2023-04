L’oroscopo del 5 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se un’idea vi entusiasma, concretizzarla potrebbe richiedere molto impegno ma non vi dispiacerà poiché sapete che avrete un bel risultato. In ogni caso mantenete alto e costante il livello di determinazione. Il buon aspetto Mercurio-Saturno indica che canalizzando l’inventiva potrete trasformare i vostri sogni in realtà! Amore: in coppia, vi inalberate per un nulla, siete parecchio impazienti! Appoggiatevi alla dolce metà: è la vostra bussola, troverà le parole giuste per placare il malumore. Soli: per oggi, considerata l’agitazione, dimenticate gli incontri, non dareste il meglio!

Oroscopo 5 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Tentare di convincere una persona a non prendere una decisione potrebbe farvi ottenere l’effetto opposto. Tanto più insisterete e tanto più punterà i piedi! Evitate poiché la situazione anziché costruttiva potrebbe diventare carica di tensione. Cercate un modo, c’è sicuramente, affinché la conversazione vada a vostro vantaggio. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee: un atteggiamento diplomatico e collaborativo vi farà ottenere molto di più e andrete avanti con serenità. Soli: gli incontri non sono particolarmente favoriti ma aggiungiamo che è non sono impossibili. Ma noterete qualcuno solo se sentirete un’attrazione speciale. E avete ragione.

Oroscopo 5 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno grazie all’astuzia e a una buona dose di concentrazione, potreste essere in grado di abbattere qualsiasi ostacolo o problema si presenti sulla vostra strada. In questo momento per raggiungere il successo dovete fare leva sulle vostre esperienze di vita e sulla notevole intelligenza di cui siete dotati. Amore: in coppia, senso dell’umorismo, amorevoli, aprite la serata con sensuali carezze e la concluderete in modo bollente! Soli: riconoscerete in una persona la sensibilità, la delicatezza e il suo atteggiamento romantico vi permetterà di fare parecchia strada insieme.

Oroscopo 5 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte nel vostro segno è in dissonanza con la Luna e le emozioni sono altalenanti, vi sarà difficile tenerle sotto controllo. Non è escluso che ce l’abbiate parecchio con un familiare poiché ha un atteggiamento che scatena il vostro nervosismo. Ma il buon aspetto Mercurio-Saturno odierno, vi impedirà di agire impulsivamente. Amore: in coppia, se ci sono malintesi, fraintendimenti o punti di vista diversi, chiarite la situazione il più rapidamente possibile, trovate un terreno d’intesa. Soli: concentrerete l’ attenzione solo su persone che come voi, sono in cerca dell’amore. Top!

Oroscopo 5 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui, lavoro o vita personale, c’è una buona intesa con chi vi circonda. Se inoltre avete bisogno di intavolare una conversazione con una persona su una determinata questione, anche se all’inizio si ostinerà a mantenere le sue idee, troverete le parole giuste per far cambiare cambiare il suo punto di vista. Amore: in coppia, assaporate le emozioni e i momenti trascorsi con il partner. Se nei giorni scorsi siete stati entrambi impegnati, una cenetta romantica è un’ottima occasione per sentirvi vicini. Soli: la situazione sta cambiando. Il vostro cuore batte forte per una persona ed è un buon segno.

Oroscopo 5 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Mercurio-Saturno vi permette di fare bei progressi nel lavoro poiché sarete pronti a impegnarvi più del solito. Il riconoscimento potrebbe non essere immediato ma arriverà e vi darà grande soddisfazione! Al contempo, oggi potrebbero emergere delle insicurezze riguardanti le finanze e ciò spingervi a fare dei cambiamenti. Amore: in coppia, cercate di accantonare, almeno un po’, la carriera, le responsabilità di lavoro e al primo posto mettete la persona che amate! Soli: sognate il grande amore ma al contempo temete che non lo incontrerete mai! Più sicurezza in voi stessi, eliminate le paure e osate, lanciatevi nella conquista.

Oroscopo 5 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete intenzione di ripartire da zero, razionalità e intuito vanno a braccetto, avete le idee chiare, siete concentrati più del solito. Volete ampliare i vostri orizzonti e creare nuove opportunità per fare passi avanti nella carriera. Avete grande sicurezza e siete pronti ad affrontare qualsiasi cosa con la massima determinazione! Amore: in coppia, decisi a mantenere la pace nella relazione, il partner apprezza e il dialogo è facile. E’ tempo di appianare le diversità di opinione, esprimere i reciproci desideri e guardare nella stessa direzione. Soli: potere di seduzione al top, non siete al riparo da un colpo di fulmine!

Oroscopo 5 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno in mente avete tante idee e progetti ed è il momento di parlarne con il boss, i colleghi o i clienti. Vi sentite pronti ad assumere la responsabilità di eventuali iniziative creative che potrebbero migliorare il vostro lavoro! E avete ragione poiché i risultati saranno positivi. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di dare delle direttive al partner. Siate gentili e delicati: è così che convincerete la dolce metà a fare ciò che volete… Soli: avvertite il bisogno di coccole e teneri abbracci e farete il possibile per incontrare qualcuno. È una giornata fortunata!

Oroscopo 5 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Parlate di ciò di cui avete bisogno per mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata. È tempo di concentrarvi sulle questioni personali, come la casa e la famiglia. Ma dovete dare il via alla conversazione con il boss avendo le idee chiare sul vostro programma. Ad esempio, stabilire dei limiti per avere più tempo libero. Amore: in coppia, è possibile che con la dolce metà oggi pianificherete un viaggetto romantico ma per alcuni non è escluso il matrimonio. Soli: moltiplicate le uscite e i contatti ed è un atteggiamento che aprirà la porta a un meraviglioso incontro d’amore.

Oroscopo 5 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno siete ottimisti, la comunicazione con chi vi circonda è positiva. Avete ben chiare le vostre priorità, nel lavoro siete più produttivi e determinati a fare dei progressi. Le vibrazioni astrali odierne sono eccellenti per i lavori di tipo creativo o per sviluppare delle idee legate al denaro. Amore: in coppia, vi piace molto il comfort della casa ma il partner inizia ad annoiarsi. È meglio rimediare, invitate gli amici o uscite con loro: vi metterete al riparo da brutte discussioni. Soli: nell’amicizia – come nell’amore – privilegiate la qualità, per cui frequentate sempre le stesse persone. Ora vorreste incontrare nuovi volti ma prima dovrete rivedere i vostri parametri.

Oroscopo 5 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno, pur mantenendo fiducia nelle vostre scelte finanziarie, sarete più realistici riguardo agli obbiettivi mirati a migliorare lo stile di vita e a mantenere in equilibrio il budget. Un approccio che vi permetterà di spendere e risparmiare in modo più consapevole! Non è escluso che concluderete un accordo. Amore: in coppia, con il partner state entrando in una fase più dinamica, i sentimenti riprendono slancio, diventano sempre più forti. Tra voi e il partner c’è tanto amore. Soli: se siete all’inizio di una storia d’amore, la fortuna è con voi! I sentimenti e le emozioni sono intensi e vi godete il presente senza pensare al futuro!

Oroscopo 5 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Mercurio-Saturno indica che sul posto di lavoro qualsiasi conversazione andrà a vostro vantaggio! Noterete che gli altri – boss o colleghi – ascolteranno con grande attenzione, saranno favorevolmente sorpresi da ciò che direte, soprattutto se si tratterà di idee e consigli. Il che potrebbe permettervi di progredire. Amore: in coppia, conversazioni costruttive, proiettate al futuro! Oggi osservate la relazione con uno sguardo diverso, più positivo! Soli: una persona con cui avete un flirt, vorrebbe fare un passo avanti. Ora non temete di impegnarvi e insieme darete il via a una storia.