L’oroscopo del 5 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Di ottimo umore e più comunicherete con vi circonda e tanto più lo stato d’animo sarà positivo. Al contempo potreste chiedervi se un’idea è davvero buona o chiederebbe troppo impegno. L’unico modo per scoprirlo è dare il via e vedere come ve la cavate: ciò vi darà grande sicurezza e presto sarete felici di aver colto l’occasione. Amore: in coppia, la pace interiore vi fa seguire i desideri più autentici. L’atmosfera è protettiva e armoniosa. Soli: è la giornata ideale per rafforzare un tenero flirt che va avanti da un po’ di tempo oppure per incontrare nuove persone.

Oroscopo 5 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Dite nel modo più chiaro possibile ciò che pensate. Chi vi circonda, lavoro o vita personale, non legge nel pensiero. Se aspettate che qualcuno capisca cosa state pensando, aspetterete a lungo…La comunicazione è importante e oggi a dare il via a un dialogo dipende da soltanto voi, sentitevi dunque liberi di fare il primo passo. Amore: in coppia, forse esitate a prendere una decisione importante soprattutto se la posta in gioco è alta. Decidete da che parte stare! Soli: nonostante i vostri sforzi, oggi non sarete in grado di mantenere o creare una relazione promettente.

Oroscopo 5 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In caso di conversazioni riguardanti questioni importanti o se avete in ballo una negoziazione, oggi sarete pronti a prendere in considerazione tutte le opzioni. Poiché siete abili nel mantenere i contatti, vi sentirete sicuri di andare avanti con una collaborazione che potrebbe cambiare le regole del gioco. Tuttavia, se avete intenzione di chiedere un prestito, rimandate. Amore: in coppia, il partner oggi avrà difficoltà a catturare la vostra attenzione. Dove siete con la testa? Soli: l’amore non è la preoccupazione del giorno. Concediti una piccola sessione di yoga, hai davvero bisogno di ritrovare l’equilibrio.

Oroscopo 5 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Lavoro o vita personale, cercate di vedere il lato positivo delle persone. Rilassatevi e non agitatevi per la tensione interiore. Siete voi i responsabili di questa situazione, non dovete dare colpe agli altri! Cercate dunque di stabilire un dialogo equilibrato, di trovare benessere in qualcosa che vi piace fare, che vi rende soddisfatti. Amore: in coppia, Urano vi permette di ravvivare la relazione grazie a idee originali. In programma c’è gioia e complicità. Soli: ciao ciao solitudine: oggi gli incontri saranno sorprendenti quanto esplosivi. Avrete la sensazione che la situazione sentimentale si stia finalmente sbloccando!

Oroscopo 5 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste ricevere delle notizie riguardanti un’iniziativa imprenditoriale o un’idea: una persona, ad esempio, potrebbe essere disposta a entrare in società o a collaborare oppure a sostenervi per far decollare la situazione! Nel lavoro, più in generale, oggi darete il meglio! L’importante è non aggrapparvi a questioni di principio. Andate oltre. Amore: in coppia, la relazione mostra un po’ di fiacchezza. Ma con il partner cercherete insieme delle soluzioni per sfuggire alla routine, alla stanchezza o alla noia. Soli: nel corso di un evento, una persona catturerà la vostra attenzione e l’altro/a ricambierà. Per conoscervi meglio, vi allontanerete dalla folla, poi andrete via insieme….

Oroscopo 5 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete in mente di realizzare qualcosa, la congiunzione Luna-Urano in Toro indica che potete farlo, persino se si tratta di cambiare radicalmente la direzione professionale. Andate oltre i timori, seguite l’intuito e andate avanti passo dopo passo. Nel lavoro in generale, sentite che i vecchi schemi non funzionano più e avete voglia di novità! Amore: in coppia, siete inquieti. Ripensate al primo incontro e chiedetevi perché vi siete innamorati. L’attrazione è sempre presente? Capirete che non potete fare a meno l’uno dell’altro! Soli: se non smettete di pensare a una persona conosciuta di recente, non c’è bisogno di provocare un incontro. Vi ritroverete grazie ad amici comuni.

Oroscopo 5 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con persone o situazioni che vi hanno dato sui nervi con la congiunzione Luna-Urano in Toro, potreste arrivare a un punto di non ritorno. Sono vibrazioni perfette per prendere distanze nette da persone malsane, che non vi fanno bene ma al contempo non fate di tutta un’erba un fascio. Non sfogatevi anche con chi avete relazioni sane e positive. Amore: in coppia, la comunicazione non sarà il vostro forte, potreste Interpretare male una parola o uno sguardo del partner, il che renderà tesa la relazione… Soli: evitate di prendere i vostri desideri per realtà, le frustrazioni sarebbero inevitabili. Per oggi meglio rimandare incontri e appuntamenti.

Oroscopo 5 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un buon momento per mettere in ordine la casa o il vostro spazio di lavoro e al contempo per fare qualche acquisto, anche online, così da rinnovare il look. Fate solo attenzione a non spendere un occhio della testa. Se qualcosa attirerà vi attirerà irresistibilmente potrebbe essere difficile resistere, indipendentemente da quanto costa. Amore: in coppia, l’atmosfera è pesantuccia, non accettate una decisione o un comportamento del partner. Parlatene con sincerità. Soli: provate un po’ di tristezza? La cosa migliore è incontrare gli amici che vi divertono, con cui rilassarvi.

Oroscopo 5 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Tenete ben saldo il timone della vostra situazione, nonostante qualche piccolo contrattempo. I pianeti nel vostro segno, ancora per qualche giorno sono pronti a sostenervi, vi permettono di fare passi avanti. Mantenete alto l’ottimismo anche se ci sarà chi tenterà di boicottare il vostro buonumore. Non permettete che vi abbattano! Amore: in coppia, starete uniti per non essere destabilizzati dall’umore di altre persone. Potreste sembrare egoisti ma la forza della relazione sarà la vostra priorità. Soli: vi è impossibile mettervi in gioco con qualcuno che non condivide le vostre idee. Oggi conquisterete una persona con cui avete parecchie cose in comune.

Oroscopo 5 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni sono perfetti per pensare fuori dagli schemi e mostrare la creatività, soprattutto se sfiderete tutto ciò che è considerato normale. È una buona giornata anche sul fronte finanze, ad esempio per lanciarvi in piccoli investimenti oppure per trovare dei modi che vi permettano di far lievitare le entrate. Amore: in coppia, nessuna gelosia o meschinità tra voi e il partner ma solo ammirazione reciproca e complicità. Vi scambierete consigli estremamente saggi. Soli: la persona che incontrerete questo lunedì sarà ben lungi dall’immaginare che tra qualche mese avrà una relazione con voi ma è proprio ciò che accadrà…

Oroscopo 5 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali sono eccellenti per dare slancio ai vostri progetti e al desiderio di promuovere alcune idee. Sarete molto convincenti e farete passare il vostro messaggio. Al contempo sul fronte finanze potrebbe arrivare una risposta che aspettate da tempo e concluderete un accordo. Forse la somma non sarà quella che speravate ma comunque non andrà male. Amore: in coppia, la giornata si snoderà serenamente: senza conflitti, senza scontri ma in allegria e complicità. Soli: un incontro romantico vi metterà le ali. Finalmente provate la gioia di essere attratti da una persona che vi piace davvero.

Oroscopo 5 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcuni ritardi sono provocati da chi vi circonda ma evitate di essere troppo duri, dire parole offensive! Datevi una calmata e, inoltre, evitate anche di voler ragione a tutti i costi rischiando di entrare in rotta di collisione con il boss. Ci sono altri modi per dimostrare che non siete d’accordo, non c’è bisogno di ostinarvi! Amore: in coppia, avete difficoltà ad ammettere i vostri errori eppure per un partner innamorato, niente è più toccante della sincerità: fate uno sforzo! Soli: avrete la possibilità di rivedere qualcuno che ti ha affascinato. Forse all’epoca vi siete persi qualcosa ma ora potrete recuperare il tempo perduto.