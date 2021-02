Oroscopo 5 febbraio 2021: previsioni oggi e domani e oroscopo del giorno 5 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 5 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (vivere il presente) e Scorpione (una relazione è instabile).

Oroscopo 5 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): vivere il presente

Oroscopo Cancro 5 febbraio: umore

Evitate che l’immaginazione prenda il sopravvento sulla realtà. Tutto ciò che immaginate potrebbe anche eventualmente accadere ma non al momento. Vivete dunque il presente. A furia di proiettarvi in situazioni negative, potreste avercela con chi vi circonda e renderli responsabili di quanto accade.

Ma anche voi, tenetelo presente, avete la vostra parte di responsabilità. Più in generale, l’oroscopo annuncia che l’emotività può giocare brutti scherzi, non prendete le parole alla lettera, soprattutto quelle degli amici. Nelle relazioni, cercate di essere più leggeri!

Oroscopo Cancro 5 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: eliminate l’eccesso di gelosia che circola attualmente e cercate di essere più sicuri di voi stessi.

Soli: seguite i vostri desideri, non ponetevi limiti. Oggi potrebbe esserci un incontro inatteso.

Oroscopo 5 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): instabilità in una relazione

Oroscopo Scorpione 5 febbraio: umore

Non è un momento facile. La congiunzione Venere-Saturno in dissonanza con Urano, potrebbe scatenare instabilità in una relazione personale o di lavoro, potreste pensare perfino di chiuderla. Ma di fatto, siete molto esitanti ed è probabile non prendiate al riguardo l’iniziativa.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, cercate di tenere sotto controllo il nervosismo, rischiate di dire cose spiacevoli e ferire le persone care. Siate più tolleranti nei loro confronti. E se qualcuno dovesse provocarvi, siete pregati di ignorarlo e, possibilmente, voltare le spalle senza dire nulla.

Oroscopo Scorpione 5 febbraio: amore

In coppia: se vi inalberate ogni volta che il partner dice cose che vanno il senso contrario al vostro, l’armonia svanirà.

Soli: avete preso coscienza di alcuni errori del passato e ora potete lanciarvi in una nuova storia.

Oroscopo 5 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un nuovo equilibrio

Oroscopo Pesci 5 febbraio: umore

Potresti sentirvi spinti in varie direzioni e potrebbe essere perché gli altri da voi si aspettano cose diverse. Ma cosa volete per voi stessi? Il cielo astrale attuale indica che potreste essere contenti di mantenere un profilo basso e gli impegni nella vita sociale al minimo. L’oroscopo annuncia che stando un po’ per conto vostro troverete un nuovo equilibrio. Facendo ciò che avete in mente, mettendo al bando dubbi e ansie, sarete soddisfatti.

Oroscopo Pesci 5 febbraio: amore

In coppia:nel programma della serata cercate di inserire dolci momenti a due, pieni di sensualità.

Soli: oggi potreste incontrare la persona dei vostri sogni. Il vostro fascino è irresistibile.

