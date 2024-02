L’oroscopo del 5 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 23 febbraio, Mercurio sosterà in Acquario: è un buon momento per raggiungere gli obbiettivi ma è importante procedere passo dopo passo. Tenete presente che se potete sognarlo, potete realizzarlo, dovete soltanto studiare una buona strategia ed eventualmente capire chi scegliere come collaboratori. Il pianeta oggi è in aspetto di congiunzione con Plutone: occhio alle interazioni online, potreste incontrare persone che tendono a manipolare. Da parte vostra, fate attenzione a imboccare scorciatoie e modi poco ortodossi per attuare ciò che avete in mente. Amore: in coppia, evitate di perdere tempo nel tentativo di convincere il partner che le vostre idee sono quelle giuste! In questo modo rallentate i progetti. Soli: è possibile che sul posto di lavoro nasca un flirt ma non abbia un seguito importante.

Oroscopo 5 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Acquario, fino al 23 febbraio, rappresenta un invito a entrare in contatto con persone che saranno d’aiuto a fare progressi o a raggiungere un obiettivo importante. Se state cercando un lavoro, è il momento di aggiornare il CV! Il pianeta oggi abbraccia Plutone e toccherete con mano che siete in una posizione di potere, autorevole. Anche se sarete molto attenti al modo in cui condividerete il vostro parere, i giudizi o le opinioni, tenete presente che non avrete vie di mezzo: tutto bianco o tutto nero, tutto positivo o tutto negativo, per cui alcune cose tenetele per voi! Amore: in coppia, vorreste stare soli con il partner, forse pianificare una gita, lontani dal frastuono del mondo ma i passaggi non vi rendono le cose facili… Soli: negli affari di cuore, cercate di cambiare approccio e vedrete che funzionerà!

Oroscopo 5 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio, vostro pianeta governatore, sbarca in Acquario – fino al 23 febbraio – e anziché concentrarvi sulle finanze, sulle questioni di denaro come avete fatto negli ultimi mesi, vi sentirete meno oppressi, avrete nuove idee, una nuova visione delle situazioni. Ma non solo: avrete una forte sete di conoscenza e sarete desiderosi di imparare, anche attraverso un corso online. Il pianeta oggi si congiunge a Plutone: fate attenzione a come vi esprimete, cercate di avere conversazioni chiare: le cose che direte potrebbe essere distorte e gli altri pensare che avete secondi fini e insospettirsi. Amore: in coppia, con Mercurio in Acquario è il momento ideale per pianificare un viaggio in un paese lontano, diciamo una seconda luna di miele. Soli: partire con gli amici vi permetterà di incontrare persone affascinanti e chissà, potrebbe nascere una storia…

Oroscopo 5 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Acquario, fino al 23 febbraio punterà i riflettori su un vostro settore delle finanze: il transito indica che è arrivato il momento di chiedere una somma che vi è dovuta. Oggi il pianeta è in congiunzione con Plutone ed è possibile che le vostre aspettative siano deluse, potrebbe essere che l’altro sia convinto di non dovervi nulla e non è escluso siate costretti a passare alle vie legali. Su un altro piano: nelle conversazioni in generale, in questo periodo avrete difficoltà a tenere a freno la lingua e andrete dritti al punto. Il che potrebbe essere imbarazzante. Amore: in coppia, oggi siete molto spontanei, parlerete con il cuore, il che non mancherà di sorprendere positivamente il partner. Soli: non è escluso un colpo di fulmine, l’amore a prima vista! Non ci credete più? Bene, uscite e vedrete.

Oroscopo 5 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 23 febbraio, Mercurio in Acquario sosterà nel vostro settore delle relazioni: il passaggio rappresenta un’opportunità per esprimervi, negoziare e lavorare in team o con un socio su un progetto ma evitando di fare di testa vostra. Il pianeta oggi è congiunto a Plutone: è probabile una messa a punto in una relazione di lavoro o personale. Vedrete l’altro come una persona poco corretta, il che peraltro potrebbe essere vero. Ma è possibile che abbiate dato voi molto potere e ora avete capito che se non cambiate atteggiamento la situazione non andrà né avanti né indietro. Amore: in coppia, oggi sarete forse costretti a prendere nuove misure per quanto riguarda le finanze. Non potete evitare l’argomento e con il partner dovrete trovare una soluzione. Soli: siete innamorati di una persona che è indifferente. Ne siete consapevoli ma fate come lo struzzo.

Oroscopo 5 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in Acquario, fino al 23 febbraio, nel vostro settore dello stile di vita: in questo periodo cercate di semplificare le abitudini quotidiane così da essere più produttivi e meno stressati. In ogni caso, sarete molto impegnati, desiderosi di dare il meglio così da non incorrere nella minima critica. Ma è pur vero che sarete voi per primi a criticare chi vi circonda. Oggi il pianeta è congiunto a Plutone: l’aspetto può essere positivo se dovete risolvere qualche eventuale problema di salute. Un nuovo trattamento potrebbe permettere di sistemare la situazione. Amore: in coppia, evitate di chiedere troppo al partner poiché oggi non sembra intenzionato a soddisfare le vostre esigenze. Soli: non è la giornata giusta per dichiarare i sentimenti a chi vi attrae e ancor meno di incontrare nuove persone.

Oroscopo 5 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Acquario, fino al 23 febbraio, è il momento di lasciare più spazio alla creatività e al divertimento, praticare quelle attività che vi ricaricano di belle energie e accendono il vostro entusiasmo. Nel lavoro potrebbero arrivare opportunità che fanno ben sperare per il futuro. Il pianeta oggi si congiunge con Plutone: gli incontri che avrete ora, nei prossimi mesi potrebbero rivelarsi significativi. Fino al 2044, Plutone sarà in buon aspetto con il vostro segno: emergerà un vostro talento oppure avrete la possibilità di aumentare le entrate, persino arricchirvi! Amore: in coppia, si profila una giornata romantica a forma di cuore: il partner sarà sensibile a tutte le vostre piccole attenzioni. Soli: negli affari di cuore è un lunedì positivo, dunque accettate gli inviti! Uscite, sorridete, godetevi il momento presente, in poche parole, divertitevi!

Oroscopo 5 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Acquario sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: fino al 23 febbraio è il transito ideale per dare il via a quei progetti domestici che avete rimandato. Il pianeta accentua il vostro lato premuroso e sarete una fonte di supporto emotivo per la famiglia e gli amici. Il pianeta oggi è in aspetto di congiunzione con Plutone: non fissatevi su questioni personali o di lavoro che non potete controllare e, al contempo, eliminate gli atteggiamenti ripetitivi: vi spingono a fare delle scelte che danno sempre lo stesso risultato, molto probabilmente deludente. Amore: in coppia, permettete che sia anche il partner a prendere decisioni. Inizialmente potreste ritenere che siano sbagliate ma, in seguito, rivelarsi quelle giuste! Soli: prendete il coraggio a due mani ed esprimete i vostri sentimenti alla persona che ha conquistato il vostro cuore. La sua risposta vi renderà felici!

Oroscopo 5 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Acquario per il vostro segno rappresenta il passaggio ideale per stringere nuove e interessanti amicizie, per ampliare la cerchia sociale. Il pianeta accentua la vostra curiosità, la voglia di vivere nuove esperienze e sarete affascinati da alcune idee che potrebbero cambiare in modo significativo la vostra vita. Il pianeta oggi si congiunge a Plutone: se volete far passare un messaggio sarete ascoltati con attenzione. Al contempo se avete dato il via a una vostra attività di lavoro, ci sono possibilità che potrete ampliare con successo il raggio d’azione. Amore: in coppia, nella relazione c’è un rinnovamento: avete fatto tesoro di alcuni errori del passato e insieme fate nuovi progetti a due. Giornata romantica. Soli: se da tempo siete innamorati di una persona e non pensate ad altro, oggi toccherete con mano che ricambia!

Oroscopo 5 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Acquario, da oggi e fino al 23 febbraio sosta nel vostro settore delle finanze: se avete problemi di budget, il conto in banca langue, studierete dei modi per guadagnare di più. Al contempo, il pianeta oggi è congiunto a Plutone: potresti essere tentati da un acquisto fuori dalla vostra portata ma che vi sarà impossibile ignorare. Fare vostro l’oggetto potrebbe essere un grosso problema e dovrete valutare i pro e ai contro esaminando con la lente di ingrandimento. Se non è qualcosa che desiderate per solo capriccio, prendete tempo per riflettere. Amore: in coppia, gli obblighi familiari, le questioni domestiche e professionali, lasciano il posto all’eros, al dialogo complice e a qualche attività da praticare insieme. Soli: se l’amore non ha ancora bussato alla vostra porta oggi potrebbe manifestarsi. In vista c’è una forte attrazione fisica per una persona affascinante e molto intelligente.

Oroscopo 5 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 23 febbraio, Mercurio sosterà nel vostro segno: il transito vi dota della capacità di esprimervi in modo obbiettivo e chiaro, sarete molto convincenti e ovunque farete un’ottima impressione. Le idee che avrete in questo periodo daranno nuovo impulso ai progetti a cui avete intenzione di dare il via. Tenete inoltre presente che ogni conversazione, contatti, incontri e spostamenti andranno a buon fine. Oggi il pianeta è in aspetto di congiunzione con Plutone il che accentua notevolmente il vostro desiderio di fare progressi nella carriera e troverete il modo per ottenere la riuscita. Amore: in coppia, con il partner parlerete di futuro, di grandi cambiamenti. Nessun argomento sarà motivo di disaccordo, tutto sarà perfetto. Soli: affascinanti, ottimisti, conquisterete il cuore di una persona e vivrete il momento presente senza chiedervi cosa accadrà domani.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Acquario, fino al 23 febbraio sosterà alle spalle del vostro segno: potreste aver voglia di riflettere sulla vostra situazione, forse per chiudere con quelle relazioni e progetti che hanno fatto il loro tempo. Oggi il pianeta si congiunge a Plutone: rischiate di avere una visione un po’ pessimistica del mondo circostante, del futuro in generale. Fate leva sul pensiero critico ed evitate di ascoltare le idee esagerate di chi tenta di spaventarvi. Infine, visto che siete schietti più del solito, potreste dire ciò che pensate senza pensare alle conseguenze. Amore: in coppia, è la giornata ideale per organizzare una serata romantica. Non siate avari di parole né di gesti.. Soli: è un lunedì perfetto per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae oppure uscire se desiderate un incontro d’amore.