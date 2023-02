L’oroscopo del 5 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Leone accentua il vostro desiderio di entrare in azione per concretizzare un progetto oppure cogliere al volo un’opportunità prima che qualcuno vi sorpassi… Al contempo il Plenilunio annuncia che dimostrerete di essere amici preziosi, solidali, pronti a dare una mano. E gli altri saranno pronti a ricambiare! Amore: in coppia, sfruttate le splendide vibrazioni della Luna Piena per riaccendere la passione ardente nella relazione! Soli: è una delle lunazioni più importanti dell’anno per mettervi in gioco e accettare gli inviti di chi vi corteggia.

Oroscopo 5 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Piena in Leone, la casa e la famiglia hanno la priorità. Anche se vorreste lanciarvi in qualcosa di nuovo, capite che è tempo di dedicare maggiori attenzioni alla vita personale, di rispettare le vostre esigenze di comfort. Potreste, ad esempio, decidere di rinnovare l’abitazione oppure pianificare un viaggio con i familiari. Amore: in coppia, è una giornata in cui avrete la sensazione di stare sulle montagne russe! Alti e bassi emotivi ma riuscirete evitare il peggio. Soli: con una persona avrete un atteggiamento affascinante ma solo per far ingelosire la persona di cui sei veramente innamorati. Non è detto sia una strategia vincente.

Oroscopo 5 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione ma considerata la presenza di Marte in Gemelli, lavoro o vita personale potrebbero emergere delle discussioni. Non è escluso che una telefonata potrebbe trasformare positivamente la vostra situazione lavorativa, farvi imboccare una nuova direzione. Amore: in coppia, meno esigenti o meno dipendenti dal partner, prendete le cose con più leggerezza, il che vi permetterà di trascorrere una giornata rilassata. Soli: siete meno nell’attesa di una storia, alcuni tra voi apprezzano lo status attuale. Oggi non siete pronti a chiudere con la solitudine.

Oroscopo 5 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Piena in Leone dal punto di vista finanziario per il vostro segno è prevista un’evoluzione, vi consente di individuare e cogliere al volo interessanti opportunità per aumentare il budget. Il transito parla anche dei vostri bisogni, di alcuni in particolare da cui dovreste distaccarvi perché non hanno più posto nella vostra vita. Amore: in coppia, Coppia, ridefinite insieme i vostri valori e obiettivi. È importante trovare armonia nelle diversità di vedute così da guardare nella stessa direzione. Soli: volete una storia seria, che duri nel tempo ma avete aspettative molto alte…

Oroscopo 5 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena nel vostro segno risveglia forti bisogni ed esigenze personali. Può essere una giornata di rivelazioni e realizzazioni significative riguardo alle vere emozioni riguardo a una questione di lavoro o personale. Il passaggio indica che è tempo di fare una scelta e ammettere con voi stessi la necessità di un cambiamento positivo. Amore: in coppia, oggi è importante accettare i vostri limiti e capire i vostri desideri. È tempo di rivedere le priorità. Soli: avrete difficoltà a capire le aspettative di una persona, nella vostra mente la confusione è totale.

Oroscopo 5 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Leone rappresenta un invito a procedere a ritmo lento, svolgere solo l’indispensabile. Eppure potreste essere più impegnati che mai: qualcosa deve cambiare, dovete trovare il modo per organizzare meglio il programma della giornata così da trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, fondamentale per la serenità. Amore: in coppia, il partner vi darà l’ennesima prova che potete fidarvi di lui/lei. Parlerete di un progetto ambizioso ma se avete dei dubbi per ora non dite nulla. Soli: dovreste ammettere che pensate troppo, che la mente occupa troppo spazio e dunque non ne lasciate abbastanza per il cuore, le emozioni e i sentimenti… Sarebbe già un passo avanti.

Oroscopo 5 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Plenilunio in Leone crea un’atmosfera piacevole, i contatti – anche online – saranno interessanti e divertenti. Non è escluso tuttavia che nei prossimi giorni qualcuno entri improvvisamente in competizione con voi oppure potreste trovarvi alle prese con una persona gelosa intenzionata a farvi le scarpe. Tranquilli, non ce la farà! Amore: in coppia, sfruttate la bella atmosfera della giornata nella vita sociale partecipando a eventi divertenti con la dolce metà! Soli: uscire con gli amici potrebbe permettervi di incontrare una persona che incendierà il vostro cuore!

Oroscopo 5 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nei prossimi giorni sfruttate al meglio le vibrazioni del Plenilunio odierno in Leone, ad esempio proponendo un progetto o inviando il CV o ancora mostrando le vostre competenze. Sfoderate dunque il vostro lato migliore e avrete risultati positivi. Potreste anche ricevere un riconoscimento, un premio per il lavoro che avete svolto. Amore: in coppia, provate un rinnovato amore per la dolce metà, trasmetterete il vostro entusiasmo così da risvegliare il suo desiderio. E ci riuscirete! Soli: deciderete di rivedere il vostro giudizio, forse un po’ troppo rigido, nei confronti di chi vi corteggia. Tutti abbiamo pregi e difetti, anche voi.

Oroscopo 5 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Leone vi rende ottimisti, avete idee brillanti e rappresenta un invito a riflettere su tutto ciò che negli ultimi sei mesi avete appreso o sperimentato nel lavoro. E’ il momento di capire cosa mettere in pratica così da poter progredire! Questa lunazione, inoltre, può portare alla realizzazione o alla conclusione felice di un progetto. Amore: in coppia, non potete resistere al fascino del partner! La vita a due oggi vi sembra più piacevole e esprimerete apertamente i sentimenti. Viva il rinnovamento! Soli: un legame si consolida, prende forma una storia, crescono i sentimenti. Oggi l’amore ha deciso di entrare nella vostra vita! In serata, momenti di complicità.

Oroscopo 5 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Leone al vostro segno parla di trasformazione personale, cercate di capire come vorreste evolvere nei prossimi sei mesi. Tenete presente che il cambiamento spesso comporta un sacrificio, potreste dover eliminare persone, comportamenti o situazioni che comunque ormai rappresentano una zavorra. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è praticamente perfetta. Vi ricoprirà di tante piccole attenzioni… Tra le lenzuola, a tavola o durante una passeggiata, vedrà la luce un bel progetto a due. Soli: mostrerete la sensibilità e sarà la principale arma di seduzione! Oggi avete grandi possibilità di incontri e ciò riaccenderà il vostro spirito di conquista.

Oroscopo 5 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Plenilunio in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni. Fate attenzione poiché una piccola cosa potrebbe scatenare una brutta litigata, soprattutto se con una persona, lavoro o vita personale, una questione è stata motivo di tensioni. Avete la possibilità di chiarire e sistemare: in caso contrario la situazione non farà passi avanti. Amore: in coppia, la Luna Piena è una fase importante per fare progetti a due. Nel giro di breve tempo potreste decidere di sposarvi o cambiare casa. Soli: arriva l’amore e insieme la felicità! Un tenero incontro scalderà il vostro cuore e non sarà un fuoco di paglia.

Oroscopo 5 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Piena in Leone, se il lavoro, il benessere, il quotidiano sono stati motivo di insoddisfazione, oggi potreste provare frustrazione. E ciò spingervi ad apportare delle modifiche alla routine mirate ad essere più efficienti e produttivi! Non dovete fare tutto di botto: per ottenere un miglioramento sarà sufficiente un passo dopo l’altro. Amore: in coppia, giornata romantica, ci saranno belle sorprese e con il partner vedete la vita in rosa. Soli: potete conquistare a occhi chiusi la persona che vi attrae. In generale un incontro sarà promettente, scatterà una splendida attrazione!