Oroscopo 5 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 5 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’unione fa la forza

Oroscopo Cancro 5 gennaio: umore

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi fondamentali per l’avanzamento di un progetto di lavoro o personale. Potreste avere la sensazione che altri abbiano la meglio e riescano a imporre le loro idee. Non è così, è solo il pessimismo provocato dai pianeti in Capricorno che scatena pensieri cupi. In realtà quest’anno avete splendidi aspetti astrali.

Per oggi condividendo ciò che avete in mente, scoprirete che gli altri sono desiderosi di essere coinvolti. E tanto meglio, annuncia l’oroscopo, se per farcela riuscirete a lavorare tutti insieme,

Oroscopo Cancro 5 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: ripensate al passato con un po’ di nostalgia e il partner non saprà come prendervi.

Soli: potrebbe piacervi una persona conosciuta nel lavoro. Che aspettate a lanciare un invito? Non avete niente da perdere.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): seguire la corrente

Oroscopo Scorpione 5 gennaio: umore

E’ la giornata perfetta per rilassarvi, dedicare del tempo solo a voi stessi e seguire la corrente. Potrebbe condurvi in posti meravigliosi. Non contrastatela né tentate di controllare le cose. Meno cercherete di dirigere le situazioni e meglio sarà. Per fare le scelte giuste, annuncia l’oroscopo, iniziate inoltre a fidarvi di chi vi circonda, anche se lavora in modo diverso dal vostro, potete pur sempre delegare.

E se dovete discutere di una somma di denaro, fate parlare per primo il vostro interlocutore. Capirete quali sono le sue intenzioni e non commetterete errori.

Oroscopo Scorpione 5 gennaio: amore

In coppia: il partner rappresenta il raggio di sole in grado di scacciare alcuni pensieri neri. E la giornata cambia in meglio.

Soli: se avete iniziato di recente una storia, oggi potreste avere dei dubbi, non sapere bene se impegnarvi o meno.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiarire le priorità

Oroscopo Pesci 5 gennaio: umore

Pronti, con grande generosità a dare supporto, un aiuto anche economico o di altro tipo a un amico. Ma avete davvero la possibilità di dare una mano senza che ciò pesi sul vostro budget o prenda troppo del vostro tempo? Prima di lanciarvi a occhi chiusi fatevi questa domanda.

Non dovete rimanere coinvolti in qualcosa di troppo impegnativo. L’oroscopo annuncia che volendo p una buona giornata per chiarire con calma, invece, le priorità riguardanti i vostri progetti e gli obbiettivi.

Oroscopo Pesci 5 gennaio: amore

In coppia: organizzerete una sorpresa al partner, forse una cenetta romantica? Serata very hot!

Soli: ne avete abbastanza di aspettare un messaggio, la telefonata di una persona e uscirete con gli amici.

