L’oroscopo del 5 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Proprio mentre pensavate di aver portato a termine qualcosa, potreste scoprire che la situazione è cambiata e dover ripartire da zero, il che potrebbe farvi sentire frustrati. Ma a volte una battuta d’arresto è proprio ciò che mette in grado di evolvere. Indagare, scoprire nuovi aspetti con curiosità vi permetterà di affrontare la situazione con calma, trasformarla a vostro vantaggio ed essere soddisfatti. Infine, se sospettate che una persona provi invidia nei vostri confronti, non sbagliate. Amore: in coppia, seppure realistici, affronterete tutte le situazioni con ottimismo. È una giornata particolarmente favorevole per costruire progetti futuri. Soli: avete una visione particolarmente lucida della vostra situazione e deciderete, giustamente, di cambiare tattica.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La tendenza odierna è quella di rendere le cose più difficili di quanto siano in realtà. Se volete realizzare qualcosa, come indicano gli attuali passaggi astrali, sarete disposti a fare di tutto. Il problema è che rischiate di strafare e ciò creare degli ostacoli. Adottare un atteggiamento più leggero potrebbe rendere il raggiungimento del vostro obiettivo molto più semplice e divertente. Evitate inoltre di controllare l’andamento di una relazione pensando di pilotarla verso il risultato desiderato. Amore: in coppia, un po’ di pepe nella relazione non potrà che ravvivare l’atmosfera. favorirà le conversazioni, un bel dialogo e tornerà la complicità. Soli: avete nostalgia di un/a ex e siete tentati di richiamarlo/a. Allontanate questo pensiero, guardate al futuro!

Oroscopo 5 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui sarete spinti a riflettere sul vostro stile di vita e chiedervi cosa fare per migliorare l’efficienza, la produttività e il benessere. C’è qualcosa che fate attualmente che non vi piace oppure che sapete di dover eliminare? E’ il momento di introdurre delle attività che vi entusiasmano e da cui traete vantaggio. Potrebbe, ad esempio, trattarsi del vostro lavoro o di un’abitudine che rappresenta una perdita di tempo. Il cambiamento segnerà una rinascita a livello psicofisico e pratico. Amore: in coppia, è il momento di dare il giusto valore ai legami con le persone care. Organizzate una cena, invitate gli amici, i familiari. È condividendo questi momenti che il reciproco amore diventa più forte. Soli: l’amore potrebbe essere a portata di mano: proponete un caffè a chi vi attrae, nascerà una storia d’amore.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro è una giornata molto produttiva: Marte in Capricorno vi rende motivati e dinamici al punto che rischiate di fare più di quanto dovreste e concludere la giornata sfiniti. Tenete conto di questa stanchezza, perché se dovesse accumularsi nei prossimi giorni sarete a dir poco scontrosi. Al contempo rischiate di prendere tutto troppo sul serio e creare un’atmosfera pesante. Rigore e serietà, d’accordo ma accompagnati comunque dal senso dell’umorismo. Amore: in coppia, cercate di uscire dai sentieri battuti. Una ritrovata complicità sarà benvenuta, soprattutto se ultimamente la routine vi ha appesantito. Soli: non riuscendo a contattare di nuovo un/a ex, oggi potreste fare un incontro romantico navigando su Internet.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Tenere sotto controllo le vostre emozioni oggi eviterà che le conversazioni prendano una brutta piega. Chi vi circonda, potrebbe premere i “tasti” sbagliati, farvi perdere la pazienza e arrabbiarvi, dunque è essenziale l’autocontrollo. Perché dunque sperare che leggano nella vostra mente anziché chiedere apertamente ciò che desiderate?Una richiesta fatta con gentilezza, che non suoni come una pretesa, ha buone probabilità che le persone, lavoro o vita privata, vi accontenteranno. Amore: in coppia, volete godere del momento presente con la dolce metà senza pensare al passato né al futuro. Volete rimanere abbracciati e fermare il tempo. Soli: desiderate costruire una relazione basata sulla fiducia. Ma ometterete alcuni dettagli imbarazzanti della vostra vita.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La vita a volte riserva delle sorprese positive e oggi potrebbero arrivare in modo inaspettato. Potrebbe presentarsi qualcosa di completamente diverso da ciò che desiderate ma non dovete rifiutare in modo impulsivo poiché potrebbe offrire più vantaggi di quanto pensate. Modificare la vostra visione della situazione vi permetterà di cogliere questo, che a conti fatti, è un cambiamento fortunato. Su un altro piano: se l’atteggiamento di un amico scatena delle tensioni, è tempo di parlarne con sincerità. Amore: in coppia, conversazioni serene con il partner, eviterete di parlare di argomenti delicati. L’atmosfera privilegia una cenetta romantica: siete pronti? Soli: avvertite il forte desiderio di un incontro. La vostra ricerca dell’amore è comprensibile ma per oggi non è aria di storie importanti.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Non è il momento di prendere iniziative importanti: ci sono diversi fatti fondamentali di cui non siete ancora a conoscenza. Se dovete prendere una decisione su una persona che avete incontrato di recente o su una proposta che vi hanno fatto oppure su un viaggio, per ora non prendete impegni. E’ una giornata ottima per avviare nuovi progetti o stilare documenti legali ma non per mettere una firma che vi vincoli. Per oggi, non andate oltre, riservatevi di impegnarvi in un altro momento. Amore: in coppia, se ultimamente nella relazione c’è stata maretta, oggi riaccenderete la fiamma dell’amore. Soli: potreste prendere in considerazione l’idea di riconquistare un/a ex o di riavviare una relazione finita di recente. Puntate sul vostro fascino e sulla facilità di dialogare.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avere delle ambizioni è giusto ma voler raggiungere il successo non significa che sappiate quale direzione imboccare. Se oggi dovesse presentarsi un’opportunità, evitate di lanciarvi a occhi chiusi. Prima di entusiasmarvi e firmare un contratto o un accordo, valutate i pro e i contro, accertatevi che l’offerta sia valida. Dopo un esame più attento, potreste notare che qualcosa non quadra, è diverso da ciò che inizialmente pensavate. Occhi aperti, mettetevi al riparo da una delusione. Amore: in coppia, accordi e compromessi sono in programma, la relazione prende una piega rassicurante. Soli: oggi uscirete in buona compagnia. Andrà tutto bene, il vostro cuore batterà forte!

Oroscopo 5 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere la sensazione che in un’amicizia inossidabile si stia creando una distanza, l’altro/a si stia allontanando. Anziché tentare di insistere, provate a lasciare spazio, anche se vi sembra un controsenso. Prendere l’iniziativa per chiarire in questo momento potrebbe suonare come un gesto invadente oppure di sottomissione. Per oggi, fatevi da parte e procedete per la vostra strada. Dimostrando di credere in voi stessi, nel vostro valore, l’altro probabilmente tornerà sui suoi passi. Amore: in coppia, se manterrete la calma e gestirete lo stress, i progetti a due procederanno alla velocità della luce. Soli: i dubbi prenderanno il sopravvento. Oggi tendete ad amplificare la situazione che non poi così catastrofica. Non reagite impulsivamente.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete intenzione di cambiare la vostra vita? Fate pure ma senza sottoporvi a ritmi serrati. Andare di fretta per raggiungere un certo obiettivo od ottenere qualcosa a tutti i costi, non sarebbe un atteggiamento saggio. E’ un momento in cui è necessario riflettere a fondo. Se doveste trovarvi di fronte a un bivio, prendete tempo. Dovete essere consapevoli di ogni passo che fate. Avete belle idee innovative e ne siete entusiasti ma dovete procedere con calma, dedizione e perseveranza. Amore: in coppia, un rinnovato senso di dinamismo. Se non ci sono problemi introdurrete un po’ di piccantino. La comprensione reciproca in ogni caso migliora. Soli: in questo momento siete passionali, prima di entrare in azione, cercate di avere un approccio sensuale, conversazioni romantiche. Aumenterete le possibilità di successo!

Oroscopo 5 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Scorpione amplifica le vostre emozioni, siete un po’ agitati: smettete di pensare eccessivamente al futuro e cercate di vivere il presente. In questo modo potrete cogliere delle opportunità ma se sarete presi a riflettere senza sosta sul “dopo”, le perderete. Il tempismo è fondamentale, dunque assicuratevi di vivere il momento con chi vi circonda. Il passato è alle spalle e il futuro arriverà, presto raggiungerete il traguardo che avete a cuore: pensate a ciò che dovete fare oggi! Amore: in coppia, il senso dell’umorismo può essere la vostra arma segreta per trascorrere una bella serata con il partner. Vi permetterà di lasciare alle spalle qualche piccola contrarietà. Soli: una relazione nata di recente, diventerà più chiara. Capirete che le intenzioni dell’altro/a sono sincere e vi avvicinerete.

Oroscopo 5 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui per mantenere l’armonia con chi vi circonda, siete pronti a evitare qualsiasi discussione. Certo, oggi potrebbe sembrare più facile chiudere un occhio su eventuali loro errori o atteggiamenti poco corretti nei vostri confronti. Ma voler mantenere la pace a tutti i costi, non dicendo la verità o calpestando uno dei vostri valori, in seguito potrebbe scatenare rancore. A voi decidere. Su un altro piano: avete la possibilità di vivere nuove esperienze, dunque, sperimentate! Amore: in coppia, c’è buona intesa, la relazione è armoniosa e siete entrambi più ricettivi ai bisogni dell’altro. Soli: possibilità di avere uno splendido incontro romantico! Fascino, potere di seduzione attirano persone dolci e premurose.