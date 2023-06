L’oroscopo del 5 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le questioni di denaro potrebbero essere al centro dei vostri pensieri. Un progetto personale o di lavoro, rispetto a quanto inizialmente da voi previsto richiede forse un dispendio maggiore di soldi, tempo ed energie e vi chiederete se sarete in grado di andare avanti. Apportando alcune modifiche lo realizzerete senza problemi. Amore: in coppia, insieme al partner siete felici, organizzate una serata romantica ma originale. La relazione ha bisogno anche di questo per mantenere la sua forza. Soli: non dovete aspettare che sia l’altro/a a fare la prima mossa: agite! Se non vi chiama fatelo voi! Non ci saranno reazioni negative.

Oroscopo 5 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Leone fino al 9 ottobre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia e l’atmosfera sarà carica di emozioni. Oggi il pianeta è in dissonanza con Plutone: potrebbe mettervi di fronte a una persona il cui comportamento è difficile da sopportare e voi provate frustrazione oppure avere timore di perdere una posizione. Amore: in coppia, vi sarà difficile mantenere la serenità ma per fortuna capirete che rimuginare senza sosta è inutile, non fa altro che rovinare i bei momenti. Soli: non dovete rifiutare un invito o un appuntamento, è molto probabile che si stia preparando un cambiamento epocale a sorpresa.

Oroscopo 5 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Leone nel vostro settore della comunicazione: fino al 9 ottobre avete la possibilità di stabilire relazioni positive, nonché utili, divertirvi imparando o studiando. Oggi il pianeta è in dissonanza con Plutone ed è possibile ci sia uno scontro con una persona: è una giornata in cui prendete molto sul serio le differenze di opinione. Amore: in coppia, mostrandovi più amorevoli, più disponibili e più teneri, tornerà la complicità, l’armonia. Il partner vi guarderà di nuovo con amore, riaccenderete la passione. Soli: se di recente avete preso una cotta per una persona, sembra che entrambi stiate giocando al gatto e topo. Deciderete di mettere fine a questo atteggiamento e parlerete dei vostri sentimenti.

Oroscopo 5 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere sbarca in Leone, fino al 9 ottobre sosterà nel vostro settore del denaro: un lungo periodo in cui vi darete da fare per ottenere ciò che desiderate. E’ possibile l’acquisto di un oggetto che vi piace da tempo. Oggi con la dissonanza Venere-Plutone se siete stati troppo attaccati a qualcuno o qualcosa, è tempo di cambiare rotta. Amore: in coppia, la vostra priorità oggi è la relazione. Insieme, fate un passo importante, guardate al futuro con serenità. Soli: la vita sociale brilla, apre la porta a incontri e, perché no?, a una vita sentimentale stabile. Avete bisogno di incontrare nuove persone, cambiare ambiente.

Oroscopo 5 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere entra nel vostro segno vi farà compagnia fino al 9 ottobre: grazie al fascino accentuato ovunque brillate e potete chiedere ciò che volete! Oggi il pianeta è in dissonanza con Plutone: potreste provare ansia riguardo a una relazione oppure di recente avete contratto un debito che ora non siete in grado di rimborsare. Amore: in coppia, giornata in cui siete insoddisfatti anche se non capite bene il motivo. Tutto sembra andare bene ma manca quella effervescenza di un tempo… Soli: evitate di essere impazienti, in caso contrario le persone non oseranno avvicinarsi e sarebbe un vero peccato.

Oroscopo 5 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 9 ottobre, Venere in Leone sosterà alle spalle del vostro segno e potreste avere meno energie, avvertire spesso la necessità di ricaricare le batterie. Oggi con la dissonanza Venere-Plutone, cercate di trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata così da evitare che le responsabilità siano fonte di stress. Amore: in coppia, vi ponete molte domande sull’evoluzione della relazione ma cercherete comunque di essere positivi. Ce la mettete tutta e funzionerà! Soli: siete ottimisti, vedete il bicchiere mezzo pieno: se avete un appuntamento romantico ha tutte le possibilità di rivelarsi un successo!

Oroscopo 5 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Venere in Leone, fino al 9 ottobre, avrete la possibilità di concretizzare un progetto personale o di lavoro che doperà la vostra autostima, stringerete nuove e ottime relazioni. Oggi il pianeta è in dissonanza con Plutone ma per voi è un passaggio positivo: un successo, una riuscita vi metterà al centro della scena, gli altri vi ammireranno. Amore: in coppia, entrambi non prendete nulla alla leggera, valutate, esaminate. Il partner approva le vostre scelta, vi sostiene costantemente. Siete una sola persona. Soli: decisi a dire addio al vostro status e le opportunità di incontro vi daranno ragione. Avrete la possibilità di conquistare un cuore.

Oroscopo 5 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere entra in Leone e fino al 9 ottobre al vostro segno invia ottime vibrazioni al settore della carriera: avrete la possibilità di realizzare alcune ambizioni, migliorare notevolmente la reputazione, ricevere dei riconoscimenti. Oggi, con la dissonanza Venere-Plutone, la vita familiare può essere complicata ma perché voi sarete parecchio critici. Amore: in coppia, molto esigenti, avrete la sensazione che il partner non sia molto coinvolto nella relazione. Dimostrate l’amore con parole dolci e gesti teneri e la situazione migliorerà. Soli: la solitudine vi pesa ma evitate di analizzare eccessivamente la vostra situazione. Seppure con buon senso, è il momento di agire.

Oroscopo 5 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’arrivo di Venere in Leone, fino al 9 ottobre, vi piacerà: proverete una splendida sensazione di benessere, armonia e, ciliegina sulla torta, il il denaro entrerà più facilmente nelle vostre casse. Tuttavia per oggi, con la dissonanza Venere-Plutone, evitate che le opinioni di chi si intromette nelle vostre decisioni, siano motivo di stress. Amore: in coppia, bei momenti di passione in cui vi lascerete andare con sincerità tra le braccia del partner. Soli: desiderate una storia seria, con una persona in perfetta osmosi con voi. Guardatevi intorno e con sicurezza lanciatevi nella conquista.

Oroscopo 5 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Leone, fino al 9 ottobre, vi permetterà di migliorare le relazioni d’affari nonché eventuali investimenti di denaro. Non abbiate dunque paura di prendere alcune iniziative che cambieranno la vostra vita. Più in generale, con questo transito le questioni di denaro saranno al centro della scena, potrebbe arrivare un bonus, un’eredità o un compenso. Amore: in coppia, è una giornata in cui potrebbe esserci qualche battibecco ma saprete mantenere il controllo ed eviterete che la situazione prenda una piega spiacevole. Soli: insoddisfatti, oggi non avvertite il bisogno di cercare l’anima gemella. Fare una passeggiata o jogging è sicuramente più utile, questo è sicuro!

Oroscopo 5 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 9 ottobre, Venere in Leone sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Un lungo periodo in cui avrete la possibilità di concludere accordi, firmare contratti o di entrare in società con una persona. Per oggi, con la dissonanza Venere-Plutone, rischiate di essere inflessibili ma sarebbe invece utile trovare un compromesso. Amore: in coppia, voglia di coccolare il partner, mostrare la vostra riconoscenza. Fatelo, è bello e importante dire alla dolce metà quanto l’amate. Soli: una giornata senza sorprese. Né positiva né negativa. Ma in realtà perché sarete voi a evitare uscite e incontri.

Oroscopo 5 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Leone, fino al 9 ottobre, vi spingerà a pensare al vostro benessere e a seguire uno stile di vita sano e a introdurre un po’ di brio nel lavoro. Anche se non sono escluse delle discussioni con i colleghi. Per oggi, con la dissonanza Venere-Plutone, evitate battibecchi e concentratevi sugli aspetti positivi della vostra professione. Amore: in coppia, bei momenti, tanto amore. Il partner potrebbe fare una bella sorpresa, la serata si preannuncia molto romantica. Soli: splendide opportunità di incontro, il potere di seduzione è al top: tutto oggi è possibile. Aprite gli occhi e sorridete alla vita.