L’oroscopo del 5 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non è da voi ma oggi potreste rendervi conto di aver dato un po’ troppo potere a una persona determinata quanto voi. Proteggetevi da chi cerca di dominarvi e fate anche attenzione a non cedere a qualsiasi richiesta di amici e familiari. Non dovete litigare ma solo prendere lo spazio di cui avete bisogno per ricaricare le batterie. Amore: in coppia, con il partner la situazione è sempre più positiva, la vita a due è senza problemi, accanto alla dolce metà vi sentite appagati e realizzati. Soli: l’amore arriva all’improvviso, il vostro cuore batterà forte al primo sguardo. State per vivere una bellissima storia d’amore.

Oroscopo 5 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un mercoledì in cui se nella vita privata o nel lavoro volete davvero qualcosa, con i passaggi astrali odierni è sicuro che farete di tutto per ottenerla ma al contempo rischiate di rendere il percorso più complicato di quanto sia nella realtà. Avere un approccio più leggero vi permetterà di raggiungere il vostro obbiettivo in modo più facile e divertente. Amore: in coppia, la passione è sempre presente ma circolano ancora incomprensioni. Evitate di rimuginare sulle diversità di vedute! Soli: se è da un po’ che con una persona vi scrivete online è il momento di incontrarvi nella vita reale! Fissate un appuntamento.

Oroscopo 5 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Acquario vi dota di ottimismo, portate avanti i progetti, torna l’armonia nelle relazioni e tutto vi sorride. Sfruttate fino in fondo questa giornata positiva, all’insegna dell’amicizia, della convivialità. Non è escluso che attraverso un invito degli amici stringerete nuove e simpatiche relazioni. Amore: in coppia, in compagnia della dolce metà, uscirete con gli amici cari, le relazioni sono condivise, i piaceri semplici e autentici vi uniscono più che mai. Soli: non trascurate gli amici poiché è del tutto possibile che proprio all’interno della solita cerchia incontrerete la persona giusta.

Oroscopo 5 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Giove, è possibile che una questione di denaro sia un assillo ma fate attenzione a ingigantire la situazione. Ciò che provate è infatti solo un’impressione, potreste pensare che non avete abbastanza soldi oppure nel caso siate sul punto di vendere qualcosa che dovete fare in fretta. Pazientate, i pianeti sono dalla vostra parte. Amore: in coppia, siete orgogliosi del partner, amate ogni aspetto della sua personalità. La vostra scelta è stata quella giusta! Soli: il desiderio di amare c’è tutto ma i dubbi prendono il sopravvento. Forse avete aspettative troppo alte e per evitare delusioni, opterete per una serata tranquilla a casa.

Oroscopo 5 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avere bisogno di ritagliare del tempo solo per voi ma al contempo sarà complicato poiché siete spinti ad assecondare le persone care. Ma lo fate perché lo desiderate oppure perché temete che si offendano? Potrebbero anche insistere parecchio ma in questo caso dite semplicemente un no con fermezza. Amore: in coppia, tenete sotto controllo le emozioni, oggi rischiate di essere troppo franchi, diretti e andare dritti al punto non è la cosa ideale. Aggiungete un po’ di gentilezza. Soli: un flirt non fa passi avanti, vorreste accelerare la situazione ma gli astri la fanno rallentare. E’ per il vostro bene.

Oroscopo 5 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui rischiate di mettervi sotto pressione, vi imponete un gran numero di obblighi. Che si tratti di lavoro o della vita personale, finché non avrete portato a termine quanto avete in mente non sarete tranquilli. Su un altro piano: se l’atteggiamento di un amico scatena tensione è arrivato il momento di parlarne. Amore: in coppia, nella relazione c’è armonia, potrebbe forse mancare una dose di passione, ma saprete apprezzare la tenerezza che vi unisce, vi fa sentire rassicurati. Soli: in programma c’è un incontro. non sottovalutate l’importanza: se a prima vista non scatterà attrazione, approfondendo il dialogo sarete affascinati dalla sensibilità della persona.

Oroscopo 5 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Acquario al vostro segno annuncia un bella giornata, qualche soddisfazione vi metterà di buonumore. In ogni caso cercate di vedere sempre il lato positivo delle situazioni poiché se guardate il negativo, visto che nulla è mai perfetto, inevitabilmente lo troverete. Godetevi questo splendido mercoledì all’insegna del piacere! Amore: in coppia, i pianeti vi vogliono gioiosi, rilassati! Non drammatizzate per cose di poco conto, tanto più che il partner fa di tutto per vedervi sorridere! Soli: oggi più che mai detestate la solitudine e uscirete con nuove persone, forse conosciute sui social o presentate dagli amici di sempre. Vi divertirete.

Oroscopo 5 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Parlare di una questione personale o tenerla per voi? Se si tratta di qualcosa di importante una chiacchierata con un amico fidato potrebbe essere la soluzione giusta. La conversazione potrebbe spingervi al cambiamento che desiderate. Potreste essere aggrappati a una situazione che dovete mollare e prima lo farete e meglio sarà. Amore: in coppia, alla minima contrarietà reagite punzecchiando il partner. Cercate di allentare le tensioni attraverso il dialogo, di ritrovare il buonumore! Soli: siete molto esigenti e selettivi e non avete molta voglia di conversare, anche online. Praticare un po’ di esercizio fisico, jogging è il modo ideale per cambiare idea.

Oroscopo 5 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Acquario, avete la possibilità di stringere nuove amicizie e creare contatti preziosi. Al contempo, oggi avete mille idee brillanti e la capacità di convincere che vale la pena di concretizzarle! Unica accortezza: se non volete annoiare le persone con cui parlerete, evitate di essere logorroici e di scendere troppo nei dettagli. Amore: in coppia, la routine sta seriamente iniziando a pesare sulla relazione. Oggi cercherete e troverete delle idee per riaccendere la fiamma. Il partner vi seguirà con entusiasmo. Soli: pensate fuori dagli schemi, lanciatevi con coraggio in qualche nuova avventura d’amore. Non riflettete troppo.

Oroscopo 5 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una relazione d’amicizia potrebbe rivelarsi preziosa: con l’altro siete sulla stessa lunghezza d’onda per cui siete inclini a fidarvi, condividere idee e confidenze che non fareste ad altri. Insieme, potreste realizzare molto anche sul fronte del lavoro. Più in generale, oggi non avrete difficoltà a far capire e far accettare le vostre idee. Amore: in coppia, è una splendida giornata, circola grande passione e avete grande sicurezza, cosa che non accade sempre. Il partner sarà felice che a condurre le danze siate voi. Soli: se di recente avete avuto un incontro online è possibile che la relazione prenda una piega importante.

Oroscopo 5 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove in Toro: una questione riguardante un familiare o la vostra casa, potrebbe scatenare un po’ di ansia. Si tratterà di impressioni dunque non significa che ciò che di negativo immaginerete, accadrà nella realtà. Cercate di spostare l’attenzione su altro, qualcosa che vi permetta di distrarvi. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di introdurre qualche novità nella relazione con l’intento di migliorarla e ci riuscirete. Il che vi permetterà anche di ravvivare l’eros. Soli: le avventure mordi e fuggi vi divertono e non volete impegni. Ma fate attenzione: potreste rimanere intrappolati nella rete di una persona e innamorarvi perdutamente.

Oroscopo 5 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste provare confusione riguardo a una relazione d’amicizia o con un familiare. Penserete che la persona sia fredda, distaccata ma è così o è solo frutto della vostra immaginazione? Con i passaggi odierni rischiate di trasformare in un dramma qualcosa che non lo è, tanto più che tutto si risolverà entro il fine settimana. Amore: in coppia, avete la sensazione che tutto vada storto, provate delusione. Allora, guardate il bicchiere mezzo pieno, la dolce metà vi spinge a essere positivi. Fidatevi del partner. Soli: pian piano state dimenticando alcune situazioni spiacevoli o complicate. La cosa migliore è ripartire da zero e dire no al passato. Potete farlo!