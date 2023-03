L’oroscopo del 5 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 5 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potrebbe arrivare un’opportunità e dovrete coglierla al volo. E’ una giornata in cui, se agirete tempestivamente, ne sarete entusiasti. Forse ciò che accade non è esattamente ciò che speravate ma potrebbe offrire enormi vantaggi. Cogliete l’attimo e cogliete l’occasione, poiché con pazienza nel futuro vi permetterà di aumentare le entrate. Amore: in coppia, in vista ci sono nuovi progetti, con il partner guardate nella stessa direzione. Vi aspetta un periodo di cambiamento positivo, siete uniti più che mai! Soli: una persona vi pensa e vi ammira in segreto. I pianeti fanno arrivare la storia d’amore della vostra vita.

Oroscopo 5 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete in forma, avete voglia di uscire dalla solita routine e più disposti a esplorare un’idea brillante. Non buttatela nel cassonetto poiché avete la perseveranza per concretizzarla. Se vi sentite frustrati dalle circostanze attuali, fate il primo passo e intraprendi azioni che vi facciano sentire liberi. Non ve pentirete. Amore: in coppia, Amore: in coppia, se possibile evitate le tensioni: potrebbero scatenare un litigio da parte vostra o del partner. Soli: la solitudine si fa sentire parecchio, forse di recente avete vissuto una delusione. Per oggi, fate leva sulla pazienza. Andrà meglio domani.

Oroscopo 5 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una fase in cui se state pensando di dare il via a un progetto, potrebbero arrivare aiuti concreti. Contratti, accordi e altre questioni legali giocano inoltre a vostro favore, ma prima di firmare dovrete leggere attentamente. Qualunque cosa accada, la vostra vita cambierà in modo positivo. Accogliete il cambiamento! Amore: in coppia, il partner ha recepito il messaggio: avete voglia di spezzare la routine, praticare insieme qualche attività. Bella iniziativa! Soli: incontri, innamoramenti, affinità: siete pronti a lanciarvi tra le braccia dell’amore! Non avete più paura di offrire il vostro cuore.

Oroscopo 5 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui è nel vostro interesse aprire la mente a nuove prospettive, appagare la curiosità e se occorre uscire dalla vostra zona di comfort per vivere nuove avventure ed esperienze! Vi daranno la possibilità di evolvere e migliorare. Potreste imparare cose nuove anche parlando con gli amici e conoscenti. Amore: in coppia, da quando avete chiesto al partner più dimostrazioni l’amore, ha moltiplicato le piccole attenzioni, dimostrando il suo attaccamento. Soli: in programma ci sono nuovi incontri ma non è escluso il ritorno di un/a ex. Dovrete decidere se chiudere o mantenere i contatti.

Oroscopo 5 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Marte rappresenta un invito a buttare nel cassonetto le abitudini di sempre e fare qualcosa di diverso. Evitare di seguire le solite regole vi permetterà di sviluppare ottime idee! E’ un approccio che andrà bene anche nel lavoro: vi permetterà di ottenere una maggiore stabilità anche finanziaria. Amore: in coppia, siete determinati a fare il passo successivo con la dolce metà. Una nuova casa, un figlio, il matrimonio? Potete realizzare i vostri desideri e progetti! Soli: un incontro inaspettato vi porta su un altro pianeta! Una persona sta per entrare nella vostra vita e improvvisamente i vostri obiettivi personali sono ribaltati.

Oroscopo 5 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete commesso un errore nei confronti di una persona o avete scatenato una lite, la cosa migliore sarebbe quella di chiedere scusa. Con la Luna in Leone non è facile, a bloccarvi potrebbe essere l’orgoglio ma se non volete che il conflitto prenda una piega pericolosa, dovreste fare il primo passo e chiarire. Amore: in coppia, lasciati andare al piacere dell’amore: avete la possibilità di trascorrere una splendida e romantica domenica ricca di belle emozioni. Soli: grandi possibilità di incontrare l’amore! Avete notevoli qualità a cui nessuno rimane indifferente. E’ la vostra giornata!

Oroscopo 5 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Semplificare il programma della giornata sarà di grande aiuto. I pianeti in Pesci scatenano un po’ di confusione per cui un elenco quotidiano di cose da fare sarà utile oggi e nelle prossime settimane. A parte questo oggi c’è buona intesa con amici e familiari. Sarete comprensivi, attenti alle loro esigenze ma senza essere invadenti. Amore: in coppia, nella relazione c’è un rinnovamento, sarete su una nuvoletta, un po’ come se viveste i primi giorni del vostro amore. Penserete entrambi di essere fortunati a condividere la vita con la persona giusta. Soli: durante un’attività di gruppo, una manifestazione o un evento pubblico, nascerà un flirt con una persona. Non sarà indifferente al vostro fascino.

Oroscopo 5 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Forse dovete prendere delle decisioni e ciò spingervi a prendere le distanze dal mondo circostante così da poter riflettere in pace. Il problema è che oggi non avete le idee chiare per cui parlare sinceramente con un caro amico o una persona di cui vi fidate potrebbe essere d’aiuto a trovare più facilmente la strada da imboccare. Amore: in coppia, è il momento ideale per pianificare un viaggio all’estero, in un luogo esotico o più semplicemente per ravvivare la routine e divertirvi insieme alla dolce metà. Soli: uscire con gli amici vi permetterà di incontrare persone interessanti, originali e intriganti!

Oroscopo 5 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Evitate di lanciarvi in rischi sconsiderati o assumere responsabilità stressanti: fate soltanto ciò che è nelle vostre capacità. Se necessario non esitate a chiedere una mano o a delegare senza farlo in modo autoritario. Più in generale, cercate di essere rispettosi e corretti, indipendentemente da chi vi trovate di fronte. Amore: in coppia, ci sono alcuni ostacoli, se con il partner avete in cottura dei progetti sarete costretti a rimandare alcune decisioni. Soli: voglia di sfruttare pienamente il vostro status! E’ il momento di fare ciò che avete sempre desiderato: dirigervi verso nuovi orizzonti!

Oroscopo 5 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni sono favorevoli alla comunicazione, vi permettono di porre fine a vecchi litigi e introdurre armonia nelle relazioni. Avete capito che per mantenere la pace non potete pretendere di avere sempre ragione…Che sia con la famiglia o gli amici grazie alla diplomazia e tatto sistemerete tutto e tutti torneranno a sorridere. Amore: in coppia, giornata splendida, circola reciproco amore, belle sorprese ed eros a gogo… Soli: è possibile un colpo di fulmine oppure una persona potrebbe farvi una dichiarazione d’amore inaspettata che comunque toccherà il vostro cuore.

Oroscopo 5 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui avrete voglia di dedicarvi a qualche attività rilassante, a un hobby che vi entusiasma e accetterete volentieri gli inviti. La vita sociale potrebbe essere brillante e al contempo gratificante: alcuni incontri apriranno nuove porte. Una persona, ad esempio, potrebbe chiedervi di collaborare a un progetto e ciò nel lavoro portare a una svolta. Amore: in coppia, evitate di chiudervi in casa! Insieme al partner fate qualcosa che accenda l’entusiasmo, che appaghi la reciproca curiosità. Soli: è la giornata ideale per testare il vostro fascino e uscire con gli amici, recarvi in posti inediti dove potreste incontrare persone nuove, fare conquiste!

Oroscopo 5 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Più ragionevoli, più disponibili del solito, mantenete rapporti equilibrati e piacevoli con chi vi circonda. E’ una domenica molto piacevole in cui avete voglia di condividere il buon umore e ascoltare le persone care, compresi gli amici. A parte questo, fate ciò che vi fa stare meglio: vivrete comunque momenti sereni. Amore: in coppia, circola armonia, è una domenica sensuale, piena di dolcezza e passione…Darete entrambi il meglio! Soli: è una giornata favorevole agli incontri! Dietro l’angolo ci sono belle sorprese. Niente relax: divertitevi e mettetevi in gioco.