Oroscopo 5 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 5 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

In questo periodo sarete inclini ad andare incontro alle persone, a scendere a qualche compromesso. Al contempo se c’è una o più cose nascoste, bloccate o eluse in alcune relazioni, non sarete più disposti a tollerare. Con questo passaggio non è il momento delle decisioni: prima di prenderne una qualsiasi, concedetevi una pausa di riflessione. Amore: in coppia tendenza a sottolineare i difetti del partner. Cercate invece di esaltare le sua qualità. Soli: la gentilezza ripaga, per cui abbondate – senza essere falsi – in complimenti anziché criticare.

Oroscopo 5 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La domanda è: siete pronti a migliorare voi stessi? E’ il periodo ideale per prendervi cura del corpo, anche attraverso una dieta sana e praticando esercizio fisico oppure metterci alla ricerca, se lo vorrete, di un nuovo lavoro. Di sicuro avrete maggiore motivazione, energia e coraggio riguardo al lavoro, al quotidiano, le abitudini. Amore: in coppia sfruttate questa giornata per dire cosa non va: troverete le parole giuste. Soli: è un’ottima giornata per stringere nuove conoscenze o fare un passo avanti per conquistare un cuore.

Oroscopo 5 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Una ventata di aria fresca. Energia, coraggio, fiducia e autostima. Grande gioia, grande creatività, grande divertimento daranno una piacevole accelerata alla vita sociale. Funziona un approccio diretto ma attenzione se sarete impazienti o presuntuosi, dovrete controllarvi. Amore: in coppia le vostre aspettative sono legittime ma oggi il partner sottolinea il lato esigente della vostra personalità. Soli: siete un po’ chiusi, stranamente poco disposti a comunicare. Il che non vi rende molto attraenti.

Oroscopo 5 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete spinti concentrare l’attenzione sulla casa, sulla famiglia. E’ utile per risolvere eventuali problemi riguardanti la casa o arrivare alla radice di eventuali tensioni familiari latenti, che potrebbero anche essere di vecchia data. Ma non solo, se avete in mente qualche progetto riguardante l’abitazione, prenderete l’iniziativa con grande energia. Amore: in coppia qualunque sia la vostra situazione, avrete voglia di vivere prima di ogni altra cosa la tenerezza e la complicità. Soli: sognate il grande amore ma sembra che non facciate molto per incontrarlo. Trasformate, dunque, il vostro desiderio in realtà.

Oroscopo 5 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ il momento ideale per socializzare nel lavoro, acquisire nuovi clienti o interagire con i colleghi. Ma ci sarà qualche problema di lavoro in corso che potrebbe creare un po’ di stress. A parte ciò è un ottimo periodo per essere più produttivi, ma dovrete rispettare il vostro bisogno di riposo e seguire uno stile di vita sano. Amore: in coppia molto attenti nei confronti del partner e, per una volta, sarete molto spontanei, non vi porrete mille domande. Soli: desiderate avere relazioni di spessore e oggi potete contare su un fascino irresistibile.

Oroscopo 5 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Via tensioni e aggressività che avete tenuto dentro. E’ il momento migliore dell’anno per guadagnare di più, il denaro sarà la vostra priorità, e ci riuscirete. Ma al contempo dovrete tenere sotto controllo la voglia di spendere più di quanto possiate permettervi. Amore: in coppia non complicate la vostra vita e quella del partner, con preoccupazioni inutili. Soli: se una persona vi attrae, lanciate chiari segnali di interesse. Di cosa avete paura?

Oroscopo 5 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Farete il pieno di energie, avrete carisma, sicurezza in voi stessi, coraggio, per perseguire i vostri obbiettivi. Anche se dovete mettere in conto dei momenti in cui sarete particolarmente irritabili, impazienti e dovrete necessariamente canalizzare le energie. Potreste essere un po’ egoisti ma visto che vi mettete sempre al secondo posto, è un atteggiamento che vi farà un gran bene. Amore: in coppia: ci sono emozioni forti. Un mix che regalerà passione e dolcezza. Soli: nessuna difficoltà a conquistare. Una persona che vi attrae – o un/a ex – potrebbe lanciare segnali.

Oroscopo 5 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

C’è un grande bisogno di rallentare il ritmo, concedervi maggiore riposo. Anche perché non avrete molte energie da impegnare nel lavoro. Diciamo che penserete meno alle responsabilità e più a distrarvi. Come sopperire alla mancanza di produttività? Fate un piccolo elenco di cose da fare così da gestire tutto con calma. Amore: in coppia qualcosa potrebbe spingervi a dire cos’è che non va nella relazione. Anziché insistere sul negativo, parlate di cosa desiderate migliorare. Soli: in caso di incontro, evitate di parlare dell’ex. Se la persona dovesse intravedere delle somiglianze, prenderebbe il fugone.

Oroscopo 5 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sarete in grado di raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro o personali senza sacrificare gli uni a vantaggio degli altri. Un equilibrio che vi permetterà di ottenere il successo. Ma nel settore delle amicizie e potrebbero emergere delle tensioni: sarà d’aiuto a portare allo scoperto cos’è che eventualmente va cambiato per gestirle meglio. Amore: in coppia farete dei progetti con il partner, siete entrambi ottimisti e motivati, decisi a concretizzarli. Soli: meno esigenti, più elastici, vedete le persone in una prospettiva diversa.

Oroscopo 5 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Riflettori puntati sul vostro settore della carriera. Arriverà una sferzata di energia, sarete più ambiziosi che mai è c’è la possibilità di fare passi avanti ma potrebbero esserci delle tensioni con il boss o qualche superiore. Anziché arrivare a uno scontro, utilizzate questo periodo per elaborare una strategia pensando al vostro futuro. Amore: in coppia il partner parlerà d’amore, di ciò che prova e voi solo di cose materiali. Cambiate musica. Soli: se desiderate conquistare una persona, conoscerla meglio, fate uno sforzo e mostratevi più empatici.

Oroscopo 5 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Aumenterete la vostra volontà di ottenere la riuscita. Vi batterete per imporre le vostre idee, le opinioni e, in effetti, sarete molto convincenti. Chi vi circonda sarà pronto a supportarvi. Dopo un periodo di mancanza di entusiasmo, avrete voglia di nuove avventure ed esperienze, di viaggiare: una sferzata di energia ed entusiasmo di cui avete bisogno. Amore: in coppia avrete voglia di ri-conquistare il partner. Il desiderio è reciproco, la giornata è ricca di belle emozioni. Soli: Fascino, sensualità e senso dell’umorismo vi permetteranno di farvi notare, apprezzare e conquistare.

Oroscopo 5 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avrete supporto o assistenza finanziaria o emotiva. Gli altri saranno disposti a sostenervi. In ogni caso sistemate questioni di denaro in sospeso: prima che la situazione diventi ingestibile. Se in una relazione di lavoro o persona sono presenti dinamiche complicate, può essere il momento giusto per affrontarle. Amore: in coppia è una buona giornata per parlare di, eventuali, problematiche presenti nella relazione. Soli: un po’ contrariati, è possibile che una persona rimandi o annulli un appuntamento.