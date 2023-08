L’oroscopo del 6 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se volete liberarvi di vecchie modalità ormai superate o di una situazione, seguite l’istinto: vi indicherà la strada da percorrere e sarà quella giusta. Non dovete aver fretta di procedere: passo dopo passo. Anche perché muovendovi impulsivamente potreste correre dei rischi inutili. Se nasce un’intuizione non ignoratela, potrebbe rappresentare un punto di svolta. Amore: in coppia, con il partner siete comprensivi, tolleranti e generosi. Oggi avete bisogno di sentirlo/a vicino/a, occhio a diventare soffocanti. Soli: prima di giurare amore eterno e fedeltà alla persona chi vi attrae, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 6 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Il desiderio odierno è quello di vivere qualcosa di diverso ma non avete ben chiaro dove indirizzare le energie. Anche se vorreste muovervi su più progetti con l’intenzione di guadagnare di più non è il momento giusto. Calma, evitate di agire in modo impulsivo. Soprattutto resistete alla tendenza a ribellarvi o reagire bruscamente. La parte ribelle di voi, oggi è d’ostacolo alla pace e alla tranquillità che vorreste. Amore: in coppia, chiedetevi il motivo per cui nella relazione nascono delle difficoltà. Forse il partner vorrebbe che l’ascoltaste un po’ di più? Soli: qualche incertezza, qualche dubbio. La mancanza di attenzioni da parte di una persona potrebbe ferirvi.

Oroscopo 6 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nel vostro settore della comunicazione circola il caos. Riflettete cento volte prima di parlare, tenete per voi le parole, le idee e i pensieri. Una frase che direte impulsivamente, senza pensarci, potrebbe creare dei problemi, scatenare discussioni accese, reazioni imprevedibili. La cosa migliore, se potete, è rimandare le riunioni di lavoro, evitare di lanciare nuovi progetti poiché le cose potrebbero non andare nel verso da voi desiderato. Amore: in coppia, il partner potrebbe isolarsi per risolvere un suo problema: evitate di farne un dramma. Soli: se aspettate un segnale da una persona che vi piace, dovete avere pazienza. No al pessimismo.

Oroscopo 6 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete inclini ad agire seguendo le emozioni e non la razionalità. Non è la giornata migliore per attenervi a un programma rigido. Al contempo, c’è stato un invito a chiarire i vostri obbiettivi. L’avete fatto o state ancora in piena confusione? Dovreste far luce e apportare eventualmente dei cambiamenti sul modo in cui perseguite le vostre aspirazioni. E’ una giornata ideale per liberarvi da vecchi schemi e atteggiamenti che limitano il vostro progresso. Amore: in coppia, con il partner vi trovate su una nuvoletta rosa, diciamo che la relazione sarà ancor più magica… Soli: senso dell’umorismo e fascino, oggi sono le vostre armi vincenti. Attirerete persone speciali, anche online.

Oroscopo 6 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavoro o vita personale, occhio ad avere atteggiamenti provocatori, ribelli o bruschi: potrebbero avere l’effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. Qualcosa deve cambiare e prima capirete di che si tratta meglio sarà: in questo modo potrete apportare dei miglioramenti ed essere meno insoddisfatti. Cercate di ridurre lo stress: c’è la necessità di rimanere dietro le quinte e riposare la mente. Amore: in coppia, prudenza, evitate di prendere decisioni radicali o di perdere tempo in discussioni sterili. Soli: per oggi, la cosa migliore è quella di non lanciarvi alla cieca in una storia. Prendete tempo.

Oroscopo 6 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per il vostro segno sono in corso importanti cambiamenti, siete in una fase in cui dovete mollare alcune situazioni ormai superate e andare incontro al rinnovamento. Non sarà una passeggiata di riposo. Potrebbe essere difficile, infatti, buttare nel cassonetto alcune convinzioni che vi portate dietro da tempo. Ma liberarvi della zavorra è l’unico modo possibile per progredire, evolvere e ampliare il raggio d’azione. Amore: in coppia, privilegiate il dialogo: è il miglior modo per superare alcuni malintesi e piccole incomprensioni. Soli: una persona che conoscete dichiarerà i suoi sentimenti. Il cuore finalmente batterà forte.

Oroscopo 6 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno è noto per l’abilità a schivare i colpi ed essere flessibile: oggi queste qualità faranno miracoli. Nel lavoro infatti potreste ad esempio trovarvi coinvolti in qualche discussione, soprattutto se avete promesso più di quanto in realtà potete fare oppure la cosa riguardare una persona che avuto l’atteggiamento di cui sopra nei vostri confronti. Ciò non significa subire: se siete infastiditi o frustrati, seppure con diplomazia, dovete dire ciò che avete in mente. Amore: in coppia, di fronte a una scelta necessaria riguardante la famiglia. La prenderete insieme al partner. Soli: tendenza ai flirt, non volete impegnarvi. Al momento è così, fate ciò che vi sembra più giusto.

Oroscopo 6 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Oggi potreste essere molto ostinati, talmente determinati a mantenere il vostro punto di vista che cambiarlo vi sembrerà una mission impossible o meglio, impensabile, Pensate che sia un atteggiamento positivo ma soprattutto che sia utile? Probabilmente ritenete che attenervi con fermezza ai vostri principi sia la cosa giusta ma se lavorate su un progetto o qualsiasi altra cosa con altre persone, penseranno che siate d’ostacolo al progresso. Essere un po’ più elastici renderà la vita più facile a voi e agli altri. Amore: in coppia, sfruttate al massimo l’atmosfera romantica di questa giornata, domani potrebbe esserci qualche conflitto. Soli: un incontro vi farà sognare. Probabilmente un po’ troppo. Sarete convinti d’aver incontrato l’anima gemella.

Oroscopo 6 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Ci saranno sorprese che vi prenderanno alla sprovvista. Se dovessero esserci cambiamenti di programma improvvisi, cercate di essere elastici. Siete irrequieti, nel lavoro potreste avvertire il bisogno di maggiore indipendenza e libertà e studierete dei modi per ottenerle. Fate pure, raggiungerete quanto avete in mente, ma senza avere fretta. Pianificate, organizzate tutto a puntino, date prova di rigore ed eviterete di commettere degli errori. Amore: in coppia, più comunicativi e più ricettivi ai bisogni del partner. Mostrate pienamente l’amore che provate. Soli: avete lasciato alle spalle il passato e un incontro sarà intenso, pieno di emozioni forti.

Oroscopo 6 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Di tutti i segni zodiacali, il vostro è quello che resiste maggiormente al cambiamento. Nei confronti della vita avete un approccio lento, costante e siete pratici, razionali. Ma oggi potreste trovarvi di fronte ad alcune scelte difficili quanto improvvise che metteranno alla prova la vostra flessibilità. Le questioni finanziarie saranno in cima alla lista delle priorità: è un momento di bilancio, trovare il modo per riorganizzare il budget così da ottenere il massimo dalle vostre entrate. Amore: in coppia, tutto bianco o tutto nero, tutto o niente. Oggi non avete mezze misure e per il partner è abbastanza destabilizzante. Soli: potreste chiudere un flirt e iniziarne un altro. Volete una storia con una persona matura. Ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo 6 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sarete irritabili ma lavoro o vita privata, dovete evitare di agitare le acque. A parte questo aspetto, oggi potreste avere una notizia e capirete che riguardo alcuni progetti su cui state lavorando da tempo, iniziano ad esserci dei progressi. Dopo mesi di impegno e concentrazione, dovete fare solo gli ultimi ritocchi e potrete dire di aver terminato. Sarete sicuramente ricompensati – anche finanziariamente – per i vostri sforzi e proverete una grande soddisfazione. Amore: in coppia, anche se si tratta della persona amata, non dovete aver timore di dire dei “no” e stabilire dei limiti alle sue richieste. Soli: sognate una folle avventura a due? E l’avrete! Dovete solo tenere gli occhi ben aperti.

Oroscopo 6 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Solitamente siete inclini ad ascoltare in silenzio, a intervenire quando è il vostro turno, ma oggi sarete spinti a esprimervi senza timore, a parlare sinceramente dei problemi. Il che, alla fine, pur chiedendo una quantità notevole di energie, si rivelerà utile. Al contempo, se un impedimento scombussolerà il programma della giornata, soprattutto con le persone care mantenete la calma, contate fino a mille e tenete sotto controllo le reazioni. Amore: in coppia, alcuni avvenimenti positivi vi spingeranno a fare grandi progetti con il partner. Soli: pronti a vivere nuove avventure d’amore ed è già un passo avanti. Vi sentite liberi.