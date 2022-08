Oroscopo 6 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 6 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sarà una giornata all’insegna del riposo e del relax dopo una settimana impegnativa sotto diversi punti di vista, tra cui soprattutto il lavoro. Avrete modo di recuperare le energie fisiche e mentali e rilassarvi in piacevole compagnia, lasciano da parte i giorni passati che sono stati all’insegna dello stress. Concedetevi anche qualche spesa importante per togliervi qualche sfizio. Amore: in coppia va tutto a gonfie vele e il vostro partner apprezza la vostra voglia di relax. Soli: sarà un weekend all’insegna delle nuove conoscenze.

Oroscopo 6 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Tanta fatica e tanto lavoro anche durante questo fine settimana in cui non riuscirete a riposarvi come vorreste. In compenso però sia dal lavoro che dalla vostra vita privata, vi sentirete appagati e soddisfatti di quanto state facendo. Ci saranno infatti svolte economiche importanti che, nonostante vi sentiate molto stanchi, vi aiuteranno a fare ancora meglio e vi serviranno come ulteriore stimolo. Amore: in coppia avete la giusta dose di attenzione da parte del vostro partner e questo vi fa stare bene. Soli: siete molto concentrati su altro e questo va a discapito di nuove possibili relazioni.

Oroscopo 6 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Finalmente dopo una settimana molto impegnativa mentalmente avrete modo di staccare un po’ la spina almeno per il weekend, il tutto in attesa di una vacanza che sognate da molto tempo. Nonostante alcuni pensieri lavorativi ed economici troverete infatti il modo di concentrarvi su qualcosa di molto più piacevole ed appagante. Grazie soprattutto al coinvolgimento di altre persone. Amore: in coppia pretendete un po’ troppo dal vostro partner e questo non vi aiuta a ristabilire un po’ di serenità. Soli: pensate di sentirvi incompresi ma avrete una piacevole conoscenza.

Oroscopo 6 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Continua il vostro periodo di alti e bassi con il lavoro e quindi non riuscite a ritrovare, almeno sotto questo punto di vista, la giusta serenità che avevate un tempo. Ma se con il lavoro continuate ad avere difficoltà, sotto gli altri aspetti vi sentite molto appagati, sia in famiglia che con gli amici. E’ inoltre un periodo intenso che vi tiene molto impegnati e vi dà la possibilità di pensare ad altro. Amore: in coppia avete grande affinità con il vostro partner ma attenzione alla routine. Soli: poteste avere l’opportunità di fare nuove conoscenze ma qualcosa potrebbe bloccarvi.

Oroscopo 6 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Vi sentite felici sotto tutti i punti di vista. Sarà un fine settimana all’insegna del relax più totale e, anche se non avete bisogno, vi aiuterà a recuperare un po’ di forze. Dal punto di vista lavorativo va tutto a gonfie vele e continuano ad arrivarvi soddisfazioni personali. E’ inoltre un periodo molto fortunato che potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa anche dal punto di vista finanziario. Amore: in coppia il vostro partner vi dà la giusta dose di stima e di attenzione. Soli: siete al settimo cielo e questo favorirà l’approfondimento di nuove eventuali conoscenze.

Oroscopo 6 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vorreste avere più serenità e soprattutto più tempo libero per voi stessi ma alcune preoccupazioni relative al vostro futuro vi tengono un po’ sulle spine. Verrà comunque un momento in cui tutto sembrerà passato e così potrete lasciarvi andare tutto alle spalle e ripartire con nuove motivazioni. Avete bisogno di nuovi stimoli e voglia di ricevere complimenti sia sul lavoro che nella vostra vita privata. Amore: in coppia siete diventati un po’ troppo esigenti con il vostro partner. Soli: provate a osare di più e non avete paura di eventuali rifiuti.

Oroscopo 6 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La fase negativa che vi ha accompagnato nelle ultime settimane sembra essere del tutto passata e ora avete la possibilità di concentrarvi di nuovo sul lavoro e sulla vostra vita. Siete in attesa di alcune risposte che potrebbero condizionare il vostro futuro professionale e questo vi crea un po’ di tensione che però siete in grado di gestire. Il consiglio è quello di continuare a fare affidamento non solo su voi stessi ma anche sulle persone che vi sono vicine. Amore: in coppia state attraversando una fase di stabilità ma vorreste qualche scossone che vi sorprenda. Soli: passato il vostro periodo di chiusura potreste avere delle piacevoli sorprese.

Oroscopo 6 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il lavoro sembra non darvi pace ma allo stesso tempo vi sentite appagati sotto molti altri aspetti della vostra vita privata. Vorreste che arrivi qualche svolta e ovviamente ne sentite l’esigenza. Nel weekend però avrete l’opportunità di distrarvi un po’ e di concentrarvi su qualcosa di diverso che vi farà recuperare un po’ di serenità se riuscirete ad apprezzare quello che vi capita. Amore: in coppia il vostro partner vi è molto vicino e questo vi dà la forza per affrontare con serenità qualsiasi cosa. Soli: con la mente troppo impegnata in altri fronti non riuscite a dedicarvi a nuove conoscenze.

Oroscopo 6 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sarà un weekend molto impegnativo ma allo stesso tempo molto soddisfacente: riuscirete a fare parecchie cose che sognavate da tempo. Con il lavoro vi sentite in una situazione di stabilità ma c’è qualcosa che non vi appaga del tutto e questo potrebbe ricadere sulla vostra produttività. Desiderate una qualche forma di cambiamento ma si tratta solo di una fase passeggera. Amore: in coppia sarà uno splendido fine settimana che vi riporterà indietro con la mente di molti anni. Soli: siate meno esigenti con le nuove conoscenze e troverete piacevoli sorprese.

Oroscopo 6 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Vi sentite al settimo cielo e questo weekend non farà altro che darvi ulteriori soddisfazioni e momenti di riposo che tanto volevate. Purtroppo non sempre riuscirete a cogliere le opportunità che vi capitano davanti e questo potrebbe farvi avere qualche rammarico in futuro. Siete alla continua ricerca di diverse forme di stabilità ma forse chiedete anche un po’ troppo a voi stessi. Amore: in coppia va tutto bene e il vostro partner vi dà i giusti stimoli per affrontare nuove sfide. Soli: un viaggio, anche breve, vi farà conoscere qualcuno che vi sorprenderà.

Oroscopo 6 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sarà un weekend all’insegna del relax in cui finalmente riuscirete a dedicare un po’ di tempo a voi stessi e alle persone che vi sono vicino. Il progetto di una vacanza vi aiuterà a staccare un po’ la spina da tutto il resto e vi aiuterà poi a concentrarvi su nuovi e stimolati obiettivi che vi siete prefissati da tempo. Amore: in coppia il vostro partner vi sarà molto d’aiuto per risolvere alcune situazioni, anche burocratiche. Soli: quando finalmente riuscirete a partire avrete l’occasione di incontrare una persona che potrebbe risultarvi speciale.

Oroscopo 6 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Continua la vostra fase di transizione e non riuscite a dedicarvi in pieno agli obiettivi che vi siete promessi di raggiungere. Ce la farete ma allo stesso tempo dovete concedervi un po’ di svago e soprattutto allentare un po’ la pressione che vi state mettendo da soli. Non pretendete troppo da voi stessi, la cose si sistemeranno e questo weekend potrebbe essere all’insegna della riflessione. Amore: in coppia vi sentite bene e appagati ma provate a sorprendere il vostro partner. Soli: pensare di meno e agire di più, l’obiettivo è quello di lasciarsi andare.