L’oroscopo del 6 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Plenilunio in Bilancia nel vostro settore di relazione enfatizza le emozioni, soprattutto quelle che avete represso. Lavoro o vita personale, capirete quali sono le vostre esigenze riguardo ai rapporti ed è probabile che grazie alla sicurezza in voi stessi darete il via a un cambiamento mirato a introdurre armonia ed equilibrio. Amore: in coppia, con la Luna Piena cercate di essere teneri con la dolce metà, più rilassati e diplomatici. Avrete ottimi risultati. Soli: voglia di trovarvi al settimo cielo in dolce compagnia? E’ indispensabile uscire. Vietato chiudervi in casa!

Oroscopo 6 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Bilancia vi fa avvertire la necessità di gestire il programma quotidiano, di lavoro o personale, con più puntualità, determinazione o concentrazione. Può esserci un punto di svolta e un cambiamento nel vostro lavoro, nella salute o nel desiderio di essere produttivi così da migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, pianificare un viaggetto per il fine settimana, da soli o con gli amici, è un ottimo modo per introdurre un po’ di brio nella relazione. Parlatene con il partner. Soli: una conversazione calma con un/a ex vi sarà molto utile a evitare di ripetere gli stessi schemi nella prossima relazione.

Oroscopo 6 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Bilancia punta i riflettori sulla creatività, il divertimento e accentua il vostro bisogno di entrare in contatto con chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, esaminate quanto avere realizzato fino a oggi: il transito vi fa sentire più sicuri delle vostre capacità, del talento e ciò vi permetterà di fare progressi. Amore: in coppia, con il partner vivrete splendidi momenti di grande complicità. Avrà l’impressione di rivivere i primi giorni del vostro incontro. Desiderio al top! Soli: il fascino di una persona farà battere forte il vostro cuore Seguirete le emozioni e sarà un incontro straordinario.

Oroscopo 6 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e avvertirete il bisogno di vivere un momento tranquillo in cui rilassarvi. Ma non è detto sia possibile: se ci sono tensioni con le persone care è possibile che oggi esplodano. Una chiacchierata sincera vi permetterà di eliminarle e tornerà l’armonia. Amore: in coppia, adagiati nella routine, il partner potrebbe annoiarsi. E’ tempo di introdurre cose nuove, che piacciano non solo a voi… Soli: difficoltà a scegliere tra la solitudine e la compagnia di estranei. L’indecisione porterà a una rinuncia e alla frustrazione ma per oggi va così.

Oroscopo 6 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se lavoro o vita privata, con una persona dovete affrontare una questione delicata, visto che il Plenilunio in Bilancia vi rende più caparbi del solito fate attenzione a come vi esprimete. Rischiate di reagire in modo eccessivo, specialmente se qualcuno vi sfida e punterete i piedi. E se invece foste un po’ più elastici? Amore: in coppia, la Luna Piena accentua il vostro lato testardo il che non giova all’amore. Coccolate il partner e vi ripagherà con gli interessi. Soli: pensate solo all’amore con la A maiuscola! Avete buone possibilità di incontrarlo a patto che non premerete l’acceleratore. No alle esagerazioni!

Oroscopo 6 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Plenilunio in Bilancia potreste concludere un accordo di lavoro positivo o avere una promozione: in entrambi i casi ci sarà un miglioramento nelle entrate. Al contempo la Luna Piena potrebbe accendere il desiderio di lanciarvi negli acquisti senza rispettare il budget. Forse siete insoddisfatti e avete bisogno di gratificarvi? Amore: in coppia, evitate discussioni in cui l’ultima parola non sarà la vostra! A parte questo, con il partner potreste vivere bei momenti romantici. Soli: se un’avventura vi intriga, prima di seguire l’impulso del momento valutate i pro e i contro. Può essere un gioco pericoloso.

Oroscopo 6 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena nel vostro segno vi rende molto emotivi e ciò avere un impatto notevole sulle relazioni. Al riguardo potreste prendere delle decisioni importanti mirate a sentirvi più indipendenti! Al contempo, con questo transito attraverso la collaborazione o il sostegno di una persona raggiungere un obiettivo vi sarà più facile. Amore: in coppia, fate dei dolci progetti con la dolce metà mirati a introdurre più eros, amore e piacere nel quotidiano. Soli: con il Plenilunio nel vostro segno è il momento ideale per rinnovare il look, farvi belli/e e splendere: anche l’occhio vuole la sua parte..

Oroscopo 6 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a ritagliare del tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie, dedicarvi ad attività più tranquille. Lavoro o vita personale, riflettete su cosa dovete fare per mantenere la pace interiore quando avete che fare con fattori di stress e frustrazioni. Amore: in coppia, con il Plenilunio è un ottimo momento per rilassarvi e rigenerare le energie insieme al partner. Recatevi in una spa o fate un massaggio di coppia: farà bene a entrambi! Soli: non è la giornata ideale per incontri e appuntamenti. E d’altra parte voi per primi siete spinti a rimanere dietro le quinte, oggi l’amore non è una priorità.

Oroscopo 6 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Amici e colleghi di lavoro negli ultimi sei mesi hanno mostrato il loro vero volto. Alcuni potrebbero sostenuto mentre altri non sono stati all’altezza delle vostre aspettative. Con il Plenilunio in Bilancia riflettete su quali contatti volete mantenere. Al contempo, il transito fa brillare la vita sociale: uscite, stringete anche nuove relazioni e divertitevi! Amore: in coppia, programmate un’uscita con la dolce metà e gli amici! Introdurrete nella relazione divertimento e gioia! Soli: il Plenilunio è un momento magico per gli incontri, per trovare qualcuno che vi interessi, anche tramite un’app o sui social.

Oroscopo 6 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Piena in Bilancia finalmente verrà riconosciuto il vostro duro impegno nel lavoro. Un premio, degli elogi del boss o un risultato importante vi metteranno sotto i riflettori e sarete orgogliosi dei vostri progressi. Se state portando a termine un progetto godetevi totalmente il senso di realizzazione che proverete! Amore: in coppia, esitate raramente ma in questo momento dovete fare delle scelte incerte. Potrebbe essere più facile chiedere l’opinione del partner, a meno che ciò non complichi le cose… Soli: se le persone con voi sono simpatiche, probabilmente è perché stanno bene e se reagite male, non vi fidate è perché non siete in gran forma. Questa volta il problema siete voi.

Oroscopo 6 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Bilancia accende il vostro ottimismo, siete di buon umore e rappresenta un invito a uscire dalla routine e divertirvi in compagnia degli amici e delle persone care. E’ un ottimo momento anche per partire, fare un viaggio, riprendere gli studi o frequentare un corso: vi permetteranno di ampliare gli orizzonti. Amore: in coppia, amate e siete amati! Dal partner ottenete il romanticismo, la complicità e, naturalmente, l’amore di cui avete tanto bisogno. Soli: irresistibilmente attratti da una persona dal fascino mozzafiato! Non appena inizierete a parlare, sentirete le farfalle nello stomaco. La felicità sarà reciproca.

Oroscopo 6 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non dovete sentirvi in dovere di razionalizzare tutto. Accettate il fatto che a volte accadono degli eventi che non hanno una spiegazione logica ma che probabilmente aggiungono più pepe al vostro quotidiano. Accoglieteli nella vostra vita con più spontaneità e allegria! Nel lavoro potrebbero arrivare nuove e gratificanti responsabilità. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, con il partner sviluppate nuovi progetti di vita. La giornata promette bei momenti di condivisione e complicità. Soli: il Plenilunio in Bilancia vi permette di guarire dalle ferite di vecchie relazioni e dare il via a una nuova storia molto intensa e solida.