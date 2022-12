L’oroscopo del 6 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui nel lavoro avrete l’opportunità di affermarvi e garantirvi maggiore stabilità per il futuro. Al contempo cercate di tenere sotto controllo le emozioni: con le persone care potreste partire in quarta per un nulla. Quando sentite che state per esplodere, uscite e andate a prendere una boccata d’aria fresca! Amore: in coppia, alcune questioni professionali o familiari avranno il primo posto: il partner lo capirà, vi incoraggerà e mostrerà il suo incrollabile sostegno amorevole. Soli: potreste scoprire che provate dei sentimenti per chi avete considerato sempre un/a amico. Siete attratti l’uno dall’altro. Per alcuni sarà l’inizio di una storia d’amore che finora non è riuscita a decollare.

Oroscopo 6 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Luna-Plutone oggi vi sentirete in pace con il mondo intero anche se per ottenere ciò, dovrete essere disposti a mollare situazioni o persone che negli ultimi tempi hanno prosciugato le vostre energie. Al contempo, è una giornata in cui nel lavoro dovete prendere l’iniziativa: il vostro impegno non passerà inosservato! Amore: in coppia, riponete grande fiducia nel partner e nel futuro della relazione. Il che delizierà la dolce metà che ha occhi solo per voi. Soli: in caso di incontro, sarete più estroversi il che vi permetterà di conquistare. Se una persona vi attrae fate il primo passo.

Oroscopo 6 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non trasformate piccole cose in un dramma! Nel lavoro oggi rischiate che le conversazioni prendano una piega pericolosa: potreste infatti travisare le parole e offendervi. Fate attenzione, rischiate di mandare all’aria un’opportunità, un accordo o entrare in rotta di collisione con il boss. Evitate, infine, di spendere troppo… Amore: in coppia, non rivangare più il passato è già un’ottima cosa. Ora dovete trovare il giusto ritmo ma ce la farete. Soli: potreste incontrare per caso una persona che non vedete da un po’ di tempo. E questa volta non perderete l’occasione di frequentarvi in modo più intimo.

Oroscopo 6 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avvertite la necessità di avere una conversazione cuore a cuore con una persona, oggi troverete le parole giuste anche se dovesse trattarsi di affrontare una questione complicata. Grazie al buon aspetto Luna-Plutone, potete inoltre concludere un buon affare o discutere i dettagli di un piano. E’ un martedì in cui realizzerete parecchie cose! Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della tenerezza, delle affettuosità reciproche, della sensualità. Vi amate e tanto basta. Soli: è una grande giornata per corteggiare o cementare una relazione nata da poco. È tempo di dichiararvi, di promettere, di osare e prendere l’iniziativa.

Oroscopo 6 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete voglia di cambiare, ampliare i vostri orizzonti professionali, potreste essere siete pieni di entusiasmo riguardo a un’idea o un progetto ma prima di impegnare le energie e il tempo, riflettete. Per oggi rimanete a bocce ferme. Da domani sarà molto più facile comunicare i vostri desideri, le esigenze e dunque realizzare qualche cambiamento. Amore: in coppia, se capite che il partner vuole più impegno da parte vostra, è arrivato il momento di ascoltarlo/a! Soli: potreste iscriverti a un sito di incontri ed essere particolarmente aperti a nuove conoscenze. Tuttavia, fate attenzione ai profili falsi.

Oroscopo 6 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali sono pesantucci. Nervi saldi poiché potreste trovarvi alle prese con situazioni stressanti e dovrete mantenere la calma. Fate attenzione sul fronte finanze: non fidatevi anche se dovessero proporvi un investimento poiché potrebbe trattarsi di un bidone. Non prendete, più in generale, decisioni rischiose. Amore: in coppia, se vi sentite giù di corda, confidatevi con il partner, sarà in grado di tirare su il morale. Nulla di grave, in ogni caso. Non potete essere sempre al top. Soli: anche se siete tristi, non dovete isolarvi. Cercate di pensare positivo e uscite con gli amici!

Oroscopo 6 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Qualunque cosa abbiate intenzione di intraprendere, cercate di pensare fuori dagli schemi e provare modi innovativi. Riflettete inoltre ai consigli che potrebbero avervi dato e che non avete preso in considerazione. Su un altro piano: è una giornata perfetta per distrarvi, uscire, imparare qualcosa di nuovo, rilassarvi. Amore: in coppia, volete che il partner si adatti alle vostre esigenze ma, al contrario, voi fate pochi sforzi per andare incontro alle sue… Soli: per oggi, l’amore non ha posto nella vostra giornata. Tiratevi su e godetevi il momento presente senza porvi domande.

Oroscopo 6 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una strana giornata, sembra che non sappiate più cosa volete. Avete voglia di partire, allontanarvi da tutto e tutti? Le persone non vi capiranno e voi penserete che sia inutile dare spiegazioni. La cosa migliore potrebbe essere quella di staccare la spina dalle consuete attività e fare una passeggiata. Concedetevi una pausa! Amore: in coppia. tutto è tranquillo. Nessuna discussione rischia di destabilizzare la relazione. C’è tenerezza e stabilità. Soli: è una giornata memorabile! Si profila un incontro romantico in un posto nuovo: in programma c’è la felicità.

Oroscopo 6 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Luna-Plutone rappresenta un invito a cercare delle opportunità per guadagnare di più. Al contempo è un ottimo momento per mettere ordine nel settore finanze, gestire al meglio il denaro. Fare una lista delle spese quotidiane può essere d’aiuto a eliminare quelle superflue e avere più denaro in vista delle festività natalizie. Amore: in coppia, c’è il ritorno della passione, dell’amore magico! Avrete voglia di fare un grande passo avanti, soprattutto se la relazione è recente. Soli: volete godervi la vita in ogni suo aspetto. Non ponetevi domande, fatelo e basta!

Oroscopo 6 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avere in mente nuove idee o progetti e avere una gran voglia di parlarne con altre persone. Fino a domani rifletteteci su senza aprire bocca. Prima di dare il via a una conversazione, dovete avete le idee chiare, studiare anche i dettagli. Sul fronte finanze, potete prendere invece delle decisioni: ad esempio rimandare un acquisto. Amore: in coppia, siete poco diplomatici e dire un no categorico a un progetto non crea certo armonia. Spiegate con calma la vostra posizione. Soli: se esitate ad accettare un appuntamento, avete ragione. Rimandate.

Oroscopo 6 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Luna-Plutone potreste riflettere su questioni che necessitano di una conclusione. una chiusura. Trovare la soluzione vi darà un senso di liberazione e sollievo. Al contempo, sul fronte finanze occhio a spendere e spandere o a sviluppare dei progetti che in seguito potrebbero rivelarsi irrealistici. Amore: in coppia, il partner farà di tutto per appagare qualche vostro desiderio ma voi non sarete comunque soddisfatti. E questo stato d’animo crea un’atmosfera poco serena. Soli: l’umore non è al top e l’amore non è al centro dei vostri pensieri, dunque meglio restare in casa e occuparvi di altro.

Oroscopo 6 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro oggi siete molto motivati e impegnerete parecchie energie. Diciamo che darete il meglio! Anche se siete timidi, oggi oserete e vi esprimerete, farete sentire la vostra voce! Il che vi doterà di grande sicurezza in voi stessi. Se siete alla ricerca di un impiego nel giro di qualche giorno potreste fare un colloquio promettente. Amore: in coppia, apprezzate più del solito la compagnia del partner, una bella energia vi permette di moltiplicare i progetti a due. Siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: i pianeti a voi parlano d’amore! Un’amicizia di lunga data potrebbe trasformarsi in una vera storia d’amore.