L’oroscopo del 6 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una gran giornata per raggiungere gli obiettivi su cui state lavorando per cui non alzate le braccia sconfitti prima ancora di vedere i risultati. Non è da voi! Il vostro è un segno dotato di grande motivazione, siete perseveranti dunque andate avanti senza mollare! Dite “no” alle distrazioni, cercate di non impantanarvi nei dettagli e impegnate le energie a tutto campo: una volta che capirete quanto siete vicini al traguardo sarà molto più facile procedere. Amore: in coppia, fusione totale: oggi penserete le stesse cose nello stesso momento. Bel rinnovamento d’amore. Soli: conversazioni promettenti, con chi vi corteggia farete un passo avanti. La magia scatterà immediatamente.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ il momento di affrontare una conversazione di lavoro o personale, che rimandate da tempo. Se avete intenzione di dire a una persona ciò che pensate di un suo atteggiamento nei vostri confronti, parlate sinceramente. Le critiche costruttive hanno lo stesso valore di quelle positive (se non di più). Ricordate soltanto di esprimervi con tatto, diplomazia, così da non offenderla. Mettere le carte in tavola sarà liberatorio e un modo per dimostrare che la rispettate. Amore: in coppia, la relazione è armoniosa e insieme prenderete decisioni importanti. Ciao ciao a esitazioni e paure. Soli: un incontro scombussolerà il vostro cuore, darete il via a una relazione importante. Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Che ne siate consapevoli o meno, le vostre azioni hanno un notevole impatto su chi vi circonda. Il vostro comportamento ha intorno a voi delle ripercussioni e condiziona gli atteggiamenti di alcune persone particolarmente influenzabili, soprattutto oggi. E’ una responsabilità che dovete prendere seriamente e non fare nulla che sia di cattivo esempio agli altri. Su un altro piano: evitate di spendere, gratificarvi acquistando cose inutili. Cercate un modi diverso. Amore: in coppia, per vari motivi, sarete entrambi testardi! Subentrerà un po’ di freddezza non esattamente rassicurante. Soli: una persona che vi piace potrebbe mostrare un po’ di indifferenza, Deciderete di cambiare obbiettivo.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Collaborare con una persona a un progetto o un’idea imprenditoriale può essere una buona cosa, farvi ottenere ottimi risultati ma a patto che nella relazione ci sia un equilibrio di potere. In caso contrario, l’altro potrebbe essere consapevole delle vostre capacità e, se lo permetterete, essere pronto a trarne vantaggio personale. I passaggi odierni rappresentano un invito ad andare a fondo, a capire com’è la persona. Non dovete ignorare questo consiglio. Amore: in coppia, ipersensibili più del solito alle parole e ai gesti del partner. Potreste essere spinti a vedere solo i lati negativi. Soli: un sms, forse atteso, vi emozionerà ma dovrete saper leggere tra le righe

Oroscopo 6 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Se oggi , lavoro o vita privata dovesse esserci una conversazione accesa, evitate di dare per scontato che avete in pugno la vittoria. I passaggi odierni indicano che l’altro potrebbe “stendervi” con poche parole e ben mirate. La cosa migliore non è trasformare la persona in una nemica ma al contrario ma farvela amico. Se vi schiererete dalla sua parte, ne trarrete beneficio in modi che non immaginate e potreste apprendere dall’altro anche alcune cose utili. Amore: in coppia, forse avete qualche preoccupazione che assorbe molta della vostra energia ma rischiate di far innervosire il partner. Meglio abbracci e baci che avranno il potere di calmarvi. Soli: pronti per innamorarvi ma non a ogni costo. In caso di incontro stabilirete le vostre condizioni.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete deciso di eliminare una cattiva abitudine? E’ la giornata ideale per dare il via e d’altra parte siete pronti a impegnarvi al massimo per migliorare la situazione. Al contempo, se vi ritrovate coinvolti in una discussione accesa tra due persone e la tensione diventa alta, è il segnale che dovete uscire dalla stanza, prendere le distanze! L’ultima cosa di cui avete bisogno è ritrovarvi implicati in una lite dunque lasciate che risolvano il problema per conto loro. Amore: in coppia, una bella con il partner sollecita il desiderio di un progetto importante a due: il matrimonio, un bambino, un fine settimana romantico? Soli: siete intenzionati a dare il via a una relazione. E’ il momento giusto per uscire o navigare su un sito di incontri.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le parole sono un’arma potente e oggi potrebbero avere un impatto maggiore di quanto pensiate. Una frase, seppure pronunciata per scherzo, potrebbe fare presa nella vostra mente o in quella di un amico, dunque cercate di andarci con i guanti di velluto! Al contempo, siete alla ricerca di contatti stimolanti e questo martedì è un’opportunità per dare il via a una conversazione con qualcuno che potrebbe offrirvi una saggia soluzione a un problema che vi sembra impossibile da risolvere. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti al partner e ciò porterà a un notevole miglioramento nella relazione, spingerà l’altra metà a fare altrettanto! Soli: puntate sulla simpatia e attirerete lo sguardo entusiasta e passionale di una persona.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avvertite il bisogno di risolvere una questione domestica? Oggi siete particolarmente convincenti, concentrati, dunque non rimandate poiché avete lo stato d’animo giusto per lasciarla definitivamente alle spalle. Parlatene con i familiari così da trovare una soluzione o un accordo e archiviare la “pratica”. Al contempo, nel lavoro potrebbero arrivare buone notizie: per alcuni si tratterà di firmare un contratto di lavoro mentre per altri di una promozione o di un bonus. Amore: in coppia, con il partner c’è un ritorno di fiamma, l’amore e la passione tornano a essere molto intensi. Soli: in programma c’è una bellissima storia d’amore, un mix di sentimenti e sensualità. Ma a una condizione: che abbiate il coraggio di esprimere le vostre emozioni.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non c’è niente di più entusiasmante che poter concretizzare un’idea e oggi finalmente quel momento è arrivato. Che abbiate intenzione di dare il via a un’attività su Internet, aprire un blog o migliorare la vostra presenza sui social media, otterrete un grande successo! Al contempo, è un’eccellente giornata in cui sono favoriti gli affari e il commercio e, inoltre, potreste trovare dei modi per aumentare le entrate. Siete sempre più sicuri del valore delle vostre capacità. Amore: in coppia, le attività comuni vi avvicineranno e permetteranno di ignorare i disaccordi, eventualmente di ripartire da zero. Soli: gli incontri sono al centro della scena e vi divertirete. il vostro sport preferito oggi sarà flirtare!

Oroscopo 6 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se state per raggiungere alcuni obiettivi non è dovuto alla fortuna, al caso, ma grazie al vostro costante e forte impegno. Avete rimboccato le maniche soprattutto da quando il 4 gennaio scorso, Marte è entrato nel vostro segno. Ora avete la possibilità di arrivare al traguardo finale. Che si tratti di un obbiettivo importante di lavoro o personale o di fare un ulteriore passo avanti per portare un progetto nella giusta direzione, tenete duro finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Amore: in coppia, il partner è felice di vedervi dinamici e divertenti. Sulla relazione soffia un vento di novità e farà bene a entrambi. Soli: è una giornata speciale: potrebbero finalmente arrivare le parole d’amore che state aspettando da tempo.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La presenza di Sole, Mercurio, Plutone nel vostro segno movimentano piacevolmente la vita sociale, le amicizie ma al contempo potrebbero mettere in evidenza un punto debole che vi ha impedito di compiere quei progressi che avete a cuore. Potrebbe ad esempio trattarsi di una relazione di lavoro o personale in fase di stallo o di un progetto che sembra sempre sul punto di decollare invece ancora stenta. Una volta individuato tutto diventerà più semplice. Amore: in coppia, i pianeti vi sostengono ma dovete metterci del vostro. Se volete migliorare la relazione, sta a voi fare il primo passo e aprire il dialogo. Soli: atmosfera molto romantica, darete il via a una vera storia d’amore, ricca di passione. In ogni caso, occhio ai miraggi.

Oroscopo 6 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Stabilire una comunicazione efficace, oggi per il vostro segno potrebbe essere un problema. Le persone con cui avrete a che fare non saranno abbastanza pazienti e concentrate da ascoltare oppure abbastanza intelligenti da nascondere la loro distrazione. Ciò potrebbe comportare delle incomprensioni che, lavoro o vita personale, creeranno dei ritardi e parecchia confusione ma grazie al vostro modo di fare, avrete la possibilità di rimettere tutti in carreggiata. Amore: in coppia, è una giornata sorprendente! Di sicuro non vi annoierete, è possibile che qualcosa di inaspettato migliori più che notevolmente la relazione. Soli: negli affari di cuore, con gli aspetti odierni, tutto è possibile. I pianeti favoriscono uno splendido incontro.