L’oroscopo del 6 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio è in buon aspetto con Nettuno: vi spinge a sognare ma potreste sfruttare il transito in modo più produttivo per dare vita a un’idea su cui state rimuginando. Ciò potrebbe comportare alcuni passaggi pratici e un po’ di pianificazione ma combinati con la vostra immaginazione piena di risorse potreste realizzare qualcosa di grande. Amore: in coppia, momenti molto piacevoli in compagnia del partner. Nella relazione c’è sensualità e complicità a tutto campo! Soli: il vostro fascino fa girare la testa, compresa quella di una persona attraente. Preparatevi a un un bellissimo incontro.

Oroscopo 6 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno lasciate spazio alla creatività, prendete l’iniziativa riguardo a progetti e idee che sollecitano l’entusiasmo e la voglia di lavorare sodo. L’intuito potrebbe spingervi a fare qualcosa di inedito ma che avete sempre desiderato. Fate il primo passo senza timore e raggiungerete l’obbiettivo. Amore: in coppia, risate e buon umore accompagneranno voi e il partner per tutta la giornata. Per la dolce metà siete un angelo custode, il che è lusinghiero… Soli: è il momento ideale per innamorarvi e costruire una storia d’amore solida come il granito. Con una persona darete il via velocemente a una relazione.

Oroscopo 6 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete realistici e avete intenzione di risolvere questioni in sospeso ed eliminare dalla vostra vita alcune cose che non funzionano più, siete sulla strada giusta. Sarete pronti inoltre a dare una mano a una persona per risolvere un problema e non vi tirerete indietro. Tuttavia è il momento di stabilire confini più solidi: impegnate al meglio le vostre energie! Amore: in coppia, per realizzare un importante progetto a due, con il partner vi impegnerete al massimo. Siete pronti a ravvivare la relazione con nuove idee. Soli: un incontro non presenterà problemi di alcun tipo! Siete pronti per vivere una storia d’amore e archivierete le vecchie relazioni.

Oroscopo 6 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro avete alcuni sogni che vorreste realizzare ma dovete essere più aperti e dire ciò che volete perseguire. Parlate con persone che vi supportano sempre o esaminate gli accordi professionali per capire se riuscite ad adattare i vostri piani agli attuali impegni. Su un altro piano: nei prossimi giorni la vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Amore: in coppia, detestate le discussioni eppure oggi rischiate di creare problemi dove non ce ne sono. Calma. Soli: è una giornata in cui siete un po’ delusi da ciò che vi offrono gli incontri. Forse è solo la vostra paura a impegnarvi seriamente?

Oroscopo 6 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno c’è molto di cui parlare e pianificare riguardo al lavoro, soprattutto se c’è qualcosa su cui vale la pena di investire tempo, energia ed eventualmente denaro. Dovete avere un piano d’azione stabile, concreto, essere aperti su ciò che volete fare e su come intendete realizzarlo. Amore: in coppia,con il partner tutto procede a meraviglia. Insieme prendete iniziative importanti. Nella relazione c’è una trasformazione puntate alla stabilità e su nuovi progetti. Soli: alla fine della giornata è probabile che cambierete status. Potreste trovarvi sotto l’incantesimo di una persona carismatica.

Oroscopo 6 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Parlate dei vostri progetti poiché dalle conversazioni emergeranno delle ottime idee che vi permetteranno di realizzarli. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno cercate inoltre di riflettere su quali iniziative prendere per far progredire un progetto che avete già in cottura. In serata, l’atmosfera sarà elettrica: cercate di mantenere la calma. Amore: in coppia, che si tratti di una battuta pesantuccia o di una promessa non mantenuta, potreste avercela con il partner. E la serata essere poco romantica. Soli: ponetevi alcune domande: cosa vi aspettate da un incontro? Che tipo di persona potrebbe conquistare il vostro cuore? Se volete una storia seria, dovete capire bene le vostre esigenze.

Oroscopo 6 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se desiderate che la vostra situazione sia diversa non è abbastanza per cambiarla davvero. Se volete trasformare la vostra vita dovete agire. I passaggi odierni indicano che rischiate di prendere decisioni impulsive. Tuttavia, con un’idea chiara di ciò che volete e un piano pratico avrete maggiori possibilità di riuscita. Amore: in coppia, aspettative non soddisfatte o comportamenti del partner difficili da accettare, cercate comunque di mantenere la calma. E’ un fatto temporaneo. Soli: in caso d’incontro oggi oscillerete tra insoddisfazione e dubbi. Non avete intenzione di innamorarvi…

Oroscopo 6 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riguardo ai progetti avete delle idee meravigliose che vale la pena di concretizzare. Ma non sarà possibile finché non studierete un piano d’azione. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno in Pesci avrete l’opportunità di parlare con una persona influente di ciò che volete realizzare e sarà pronta a dare una mano, a sostenervi! Amore: in coppia, sarete perplessi, penserete che il partner non vi offra l’amore che vi aspettate. Analizzate la situazione poiché potrebbe non essere solo colpa della dolce metà. Soli: è un errore avere delle idee precise su come dovrebbe essere la prossima relazione. L’amore è imprevedibile!

Oroscopo 6 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste fantasticare su progetti riguardanti la casa, l’arredamento che desiderate acquistare ma per attuare i vostri sogni dovete studiare un solido piano d’azione finanziario. Senza soldi sarà difficile… In ogni caso, fate attenzione: sarete così presi dal progetto che rischiate di stressarvi. Non ce n’è bisogno… Amore: in coppia, sulla vita a due splende il sole! Oggi vi trovate al settimo cielo, avete occhi solo per la dolce metà. Avete grandi slanci di passione! Soli: incontro con una persona nel giro delle amicizie: vi innamorerete perdutamente. Sarà un colpo di fulmine per entrambi!

Oroscopo 6 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, potreste avere intenzione di parlare con i colleghi o il boss di un preciso argomento. Con il carisma che avete tutti vi ascolteranno attentamente ma dovrete fare attenzione al tono, al posto e al tempismo. Pur mantenendo una certa fermezza, se volete ottenere qualcosa vi conviene ammorbidire le richieste. Amore: in coppia, momenti di grande intensità, passionali, proprio come piacciono a voi. e che vi regaleranno un’energia mozzafiato. Soli: su un sito d’incontri potreste incontrare persone interessanti, più di quanto pensiate. Provateci.

Oroscopo 6 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La stabilità nel lavoro e nelle finanze sarà al centro della vostra attenzione. Il modo in cui valuterete la vostra situazione attuale sarà realistico ma cercate di essere ottimisti e non pessimisti! Sfruttate il buon aspetto Mercurio-Nettuno per ritrovare sicurezza in voi stessi, soprattutto riguardo alle finanze, e le cose miglioreranno! Amore: in coppia, anche se siete un po’ nervosi, evitate di rimproverare o criticare il partner per piccole cose: rischiate di esagerare. Cambiate atteggiamento. Soli: gli incontri ci sono ma sarete poco ricettivi ai numerosi segnali di corteggiamento. Le vostre incertezze non favoriscono gli affari di cuore.

Oroscopo 6 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se ultimamente avete pensato di ampliare la cerchia dei contatti di lavoro o personali, ora avrete la possibilità di conoscere nuove persone e le conversazioni potrebbero cambiare le regole del gioco. Nei prossimi giorni potreste incontrare una persona influente che metterà una buona parola per voi, parlerà in vostro favore. Amore: in coppia, vi assumerete delle responsabilità e per il partner sarà rassicurante. Insieme siete più forti e consolidate la relazione. Soli: avete un atteggiamento più leggero, siete radiosi e ciò vi metterà in grado di attirare l’anima gemella!