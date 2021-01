Oroscopo 6 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 6 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): belle energie per raggiungere gli obbiettivi

Oroscopo Cancro 6 gennaio: umore

Marte, dopo sei mesi in Ariete e dissonanza con il vostro segno, entra in Toro e per voi è un ottimo aspetto. Fino al 4 marzo sosterà nel vostro settore delle amicizie e delle relazioni che potrete stringere nel lavoro. E una in particolare potrebbe esservi molto utile.

Per cui, all’occorrenza, chiedete una mano e l’otterrete. In questo periodo avrete belle energie e più coraggio per raggiungere gli obbiettivi, al contrario del 2020 non incontrerete ostacoli, nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote.

Oroscopo Cancro 6 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: avete belle idee per movimentare il quotidiano e il partner è entusiasta. Il punto è che dovrete fare tutto solo voi!

Soli: avete intenzione di passare da un flirt all’altro ma attenzione, non avete messo in conto che una persona potrebbe affascinarvi sul serio.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): le relazioni sono al centro della scena

Oroscopo Scorpione 6 gennaio: umore

Marte entra in Toro e fino al 4 marzo sosterà nel vostro settore delle relazioni. Se le avete percepite come noiose, tese, restrittive ora richiederanno la vostra attenzione. Non è escluso che una persona cara vi irriti – o sarà il contrario – e il vostro atteggiamento provocatorio non sistemerà le cose, potreste scatenare una serie di conflitti.

Se capite che sono inutili, cercate di controllare le emozioni e le reazioni. Il lato positivo, annuncia l’oroscopo, è che qualcuno potrebbe spingervi a identificare e perseguire i vostri desideri.

Oroscopo Scorpione 6 gennaio: amore

In coppia: non avere gli stessi sogni del partner non è una tragedia. Fate nuovi progetti insieme, create, inventate!

Soli: colpo di fulmine in programma! E ad ogni nuovo incontro con questa persona sarete sempre più innamorati.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nel lavoro avete ottime idee

Oroscopo Pesci 6 gennaio: umore

Marte sbarca in Toro e fino al 4 marzo sosterà nel vostro settore della comunicazione. Incontri, spostamenti, conversazioni saranno sotto i riflettori. Occhio tuttavia a quando vi esprimete: potreste farlo in modo diverso e sorprendere o addirittura ferire chi avete di fronte, seppure senza rendervene conto.

L’oroscopo annuncia che con questo transito avrete comunque la possibilità di affermarvi, potreste trovare ottime idee riguardanti il lavoro o gli affari. E se avete la sensazione di fare sempre le stesse cose, il passaggio astrale può spingervi a esplorare nuovi interessi e opportunità.

Oroscopo Pesci 6 gennaio: amore

In coppia: un po’ distaccati ma la ragione la sapete solo voi. Il partner avrà difficoltà a capire il vostro atteggiamento.

Soli: è amore o amicizia? Rimane il fatto che esitate. Chiedetevi cosa volete veramente dall’altro/a.

Per tutti gli altri segni clicca qui.