L’oroscopo del 6 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Concentrati sulle priorità e gli obiettivi pratici, è una giornata in cui volete dare il meglio. Provate il forte desiderio di rimettere in carreggiata le questioni finanziarie o gli affari ed è un modo soddisfacente anche per ridurre lo stress. E’ un’ottima giornata in cui potete fare passi avanti riguardo alla carriera o a un’idea che frutterà denaro. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee al partner, rischiate di scatenare degli scontri che seppure passeggeri saranno accesi. Soli: avete buone idee per impiegare al meglio il vostro potere di seduzione. Lanciatevi nella conquista (senza essere troppo esigenti).

Oroscopo 6 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Per qualche motivo, probabilmente banale, una persona potrebbe farvi saltare i nervi e scatenare agitazione. Fortunatamente un passaggio astrale positivo vi permetterà di vedere il lato più leggero della situazione. In ogni caso, se capite che la state prendendo troppo sul serio, chiedete ai vostri amici più cari cosa ne pensano. Amore: in coppia, meno testardi, più flessibili e più inclini a prendere in considerazione i desideri della dolce metà. E va bene, perché ne ha! Siete entrambi consapevoli di dover fare alcune concessioni. Soli: avete intenzione di dire addio alla solitudine e oggi andrete dritti verso la conquista. Ma occhio a lanciarvi in situazioni senza futuro, che non portano a nulla.

Oroscopo 6 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I transiti odierni rappresentano un invito a dire addio a qualcosa che non va a vostro vantaggio. Per quanto siate aggrappati, è il momento di mollare la presa. Potrebbe trattarsi di un’idea o un piano su cui vi siete impegnati parecchio ma senza alcun risultato. Ammettetelo e lasciate perdere, poiché stanno arrivando cose migliori. Amore: in coppia, senza rendervene conto, oggi avrete troppe aspettative o desideri irrealistici nei confronti del partner che vi chiederà con tatto ma con fermezza di tornare sulla terra. Soli: sul fronte incontri oggi avrete difficoltà ad aprire la porta della novità, Starete per conto vostro ma la cosa non vi dispiacerà.

Oroscopo 6 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La comunicazione e la solidarietà sono al centro della scena: è una giornata in cui le conversazioni saranno preziose e un amico in particolare potrebbe dare una mano o un buon consiglio oppure esortarvi a fare qualcosa che avrà un impatto positivo sul vostro lavoro o su un obiettivo che volete raggiungere in questo momento. Amore: in coppia, con il partner avete la possibilità di parlare di alcuni argomenti delicati così da mettere le carte in tavola. È necessario per andare avanti. Soli: quando parlate, mostrate il vostro lato sensibile anziché voler sembrare i/le duri/e che non siete,

Oroscopo 6 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una bella giornata in cui siete pieni di energie, avete entusiasmo e siete in grado di farvi carico di qualsiasi compito, anche il più complicato. La forma fisica è splendida e ciò vi consente di affrontare al meglio le sfide che si presenteranno. Avete una forza di volontà eccezionale e se deciderete qualcosa niente vi fermerà. Amore: in coppia, di fronte a eventuali discussioni deciderete con fermezza di stroncarle così da far tornare l’equilibrio. Il partner sarà sorpreso ma felice della vostra iniziativa. Soli: deciderete di credere nella sincerità dei sentimenti che una persona prova per voi e inizierete una dolce storia d’amore.

Oroscopo 6 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avvertite un po’ di stanchezza, forse dovuta al fatto che dormite poco e non vi concedete le giuste pause di relax. È il momento di rallentare il ritmo e ricaricare le batterie. Sul posto di lavoro potreste commettere degli errori o ascoltare distrattamente ciò che dicono i colleghi e il boss. Prima che lo notino, prendete qualche giorno di ferie… Amore: in coppia, nella relazione potrebbero circolare delle tensioni, gli astri consigliano di gestirle con intelligenza e diplomazia. Se dovessero venirvi in mente delle critiche, cucite la bocca. Soli: in caso di incontro o se avete in programma un appuntamento, un pizzico di nervosismo rischia di rendere complicato il dialogo. Prima di parlare, riflettete.

Oroscopo 6 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno potreste essere sotto pressione ma al contempo avete anche l’opportunità di definire meglio le vostre ambizioni. Non lasciatevi destabilizzare da eventuali critiche o peggio ribattere con aggressività rischiando di scatenare una lite, sfruttatele invece per migliorare ciò che fate e guadagnare consensi. Amore: in coppia, la relazione è importante proprio come tutto il resto. Ma la Luna vi obbliga a fare delle scelte e a rispettare le priorità. E ciò vi farà storcere il naso… Soli: prima di pensare al futuro fate tesoro delle lezioni del passato. In questo modo eviterete relazioni effimere e ulteriori delusioni.

Oroscopo 6 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se siete preoccupati per qualcosa che avete detto o fatto nei confronti di una persona, pensando alle conseguenze potreste sentirvi agitati. Ma la situazione potrebbe essere meno grave di quanto temete. E’ possibile che l’altro non l’abbia nemmeno notato ma voi ne avete fatto una tragedia. Smettete dunque di pensarci! Amore: in coppia, con il partner potreste avere difficoltà a trovare un terreno d’intesa riguardo a una questione di denaro. Calma ed evitate discussioni. Soli: la routine sembra prendere il sopravvento dunque prima che sia troppo tardi prendete l’iniziativa, cercate di dare una scossa al quotidiano!

Oroscopo 6 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

È tempo di vedere il lato più positivo, il migliore, delle situazioni. Ricordate che la vita è uno specchio ed è improbabile che riceviate più di quanto sperate. Pensate dunque in grande, sperate in grande e immaginate voi stessi al top! Non dovete, per alcun motivo, sottovalutarvi. È un uso totalmente sbagliato della modestia. Amore: in coppia, il bisogno di affascinare è sempre presente, vi piace attirare l’attenzione su di voi. Ma ciò non implica l’infedeltà ed è quello che cercherete di spiegare al partner che invece pensa il contrario. Soli: Venere in Leone vi spinge a esplorare e ampliare gli orizzonti con la mentalità da cacciatori pronti a trovare una preda. Non dimenticate la voce del cuore…

Oroscopo 6 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno vi rende ipersensibili, potreste sentirvi sotto pressione a causa degli impegni, delle responsabilità di lavoro o familiari. Armatevi di pazienza poiché porterete a termine quanto dovete. Oltretutto in questo momento avete tonnellate di energie ed essere impegnati alla fine non vi dispiacerà. Amore: in coppia, se l’umore non gira al meglio, confidatevi con il partner, sarà sicuramente in grado di tirarvi su di morale. In ogni caso, niente di grave, non potete essere sempre al top. Soli: se vi sentite un po’ tristi, evitate di isolarvi e soprattutto cercate di vedere il futuro in modo più ottimista.

Oroscopo 6 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui una persona potrebbe, con pignoleria, creare dei problemi peraltro inesistenti riguardo a una questione. Forse sta valutando la situazione in modo sbagliato e la cosa giusta sarebbe intervenire. Ma se capite che cerca la lite, state alla larga e non cadete nella trappola della provocazione. Avete ben altro da fare. Amore: in coppia, con il partner c’è reciproca dolcezza, vi regalate solo benessere. Oggi darete entrambi il meglio! Soli: con Venere in Leone è uno dei periodi migliori dell’anno per incontrare una persona con cui dare il via a una storia d’amore che andrà avanti nel tempo. L’importante è che siate sempre voi stessi.

Oroscopo 6 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, il boss si attende dei buoni risultati e aggiungere un po’ di pressione. Niente vi distrarrà dagli obiettivi, darete slancio a eventuali progetti e partite con il piede giusto! Su un altro piano: contattate gli amici che spesso tendete a trascurare o che non chiamate per timore di disturbare. Le relazioni vanno coltivate! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di un rinnovamento e il vostro atteggiamento potrebbe sorprendere il partner. Fate in modo che questo desiderio sia ben recepito e non crei malintesi. Soli: evitate di tenere sotto controllo le emozioni e accettate le attenzioni di una persona che tenta di conoscervi da un po’ di tempo.