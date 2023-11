L’oroscopo del 6 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 6 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Per oggi, rallentate il ritmo, ancora meglio evitate compiti e responsabilità pesanti. Lasciate che sia qualcun altro a prendere le decisioni e vedete come ci si sente. Potreste scoprire che vi piace parecchio! Non dovete permettere a nessuno di darvi ordini ma non c’è motivo di sentirsi minacciati se una persona ha idee migliori delle vostre. Il vostro ego può gestire la situazione e vi ricaricherete di belle energie. Amore: in coppia, il vostro desiderio odierno è quello di mantenere a tutti costi l’equilibrio e l’armonia. E i passaggi astrali vi facilitano il compito. Soli: non sapete bene nemmeno voi cosa volete, oggi circola un po’ di confusione, non avete le idee chiare. Oroscopo 6 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) La settimana prende il via con un’atmosfera agitata: lavoro o vita privata, con una persona potrebbe esserci un conflitto. Se non volete peggiorare la situazione dovrete necessariamente trovare un compromesso. E’ pur vero che il vostro è un segno Fisso, siete tutti d’un pezzo e avete difficoltà a scendere a un compromesso. E ora potreste persino rifiutare ogni tipo di conciliazione. Evitate di essere troppo rigidi. Amore: in coppia, l’intesa con la dolce metà è ottima ma ammetterete che la routine inizia a pesare. Allora, fate lavorare entrambi l’immaginazione. Soli: voglia di stare per conto vostro, al massimo vorrete fare una passeggiata rilassante con un/a amico/a. Oroscopo 6 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Con il buon aspetto Venere-Plutone potreste avvertire il desiderio di approfondire una conoscenza, trasformarla in una solida amicizia. E tanto più ci penserete tanto più proverete il bisogno di stringere una relazione. Tuttavia una volta riusciti nel vostro intento potreste perdere velocemente interesse e allontanarvi. Al contempo, cercate di trovare un equilibrio maggiore tra il lavoro e la vita personale. Amore: in coppia, sentite che con il partner siete in perfetta sintonia, c’è l’esigenza di comunicare, chiedere un consiglio, Soli: potrebbe tornare un/a ex ma sebbene la solitudine vi pesi evitate la tentazione di riprendere la relazione.

Oroscopo 6 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui vi sarà difficile, nel lavoro, avere a che fare con il boss o un superiore ma dovrete chiedervi se è solo perché non vi piace quello che dirà. Ciò che vi verrà detto di fare o tollerare potrebbe non essere di vostro gradimento, ma sarà necessario se volete mantenere una buona reputazione. A meno che non abbiate un’obiezione morale, dovete eseguire gli ordini. Fate un respiro profondo… Amore: in coppia, qualche contrasto e la vostra reazione sarà decisiva. Se non reagirete uscirete indenni dalla situazione. Per oggi evitate conversazioni su argomenti importanti. Soli: se sperate di rivedere una persona speciale, organizzate un’uscita con gli amici. Farete bei progressi, darete il via a una storia romantica Oroscopo 6 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Potreste cercare di convincere una persona ad accettare le vostre idee od opinioni ma a sorpresa durante la conversazione finirete per cambiarle voi! In questo momento siete molto malleabili e quando ascolti una buona argomentazione a favore di qualcosa, non fate alcuno sforzo per imporre il contrario. Il che è un errore. Mantenete le vostre e idee rispettando quelle di chi la pensa diversamente. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa. Per distendere la situazione, cercate di dar prova di dolcezza. Soli: poca sicurezza in voi stessi, avete dei dubbi. Paura del cambiamento? Ponetevi delle domande.

Oroscopo 6 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui stare un po’ per conto vostro, rallentare il ritmo così da prendere cura di voi stessi e rigenerare le energie. La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno e indica che un po’ in solitudine vi farà bene ma sia chiaro, non significa pensare ossessivamente a una questione che vi preoccupa e che sembra irrisolvibile. Non mettetevi sotto pressione e in seguito troverete una buona strategia. Amore: in coppia, è una giornata tranquilla, forse ci sarà da sistemare un piccolo problema familiare ma nulla che abbia un impatto negativo sulla vostra intesa. Soli: non siete così timidi e riservati come a volte fate credere. In caso d’incontro, dunque, aprite il cuore senza riserve.

Oroscopo 6 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ una giornata in cui se volete qualcosa, sarete molto determinati e finché non l’otterrete, insisterete. Il buon aspetto Venere-Plutone annuncia che qualunque cosa desiderate, nella vostra mente sarà un chiodo fisso fino a quanto non sarà vostra. Oggi potete esercitare un bel po’ di influenza su chi vi circonda ma fatene buon uso. Se volete acquistare un oggetto, prima di spendere riflettete se vi piacerà anche in seguito. Amore: in coppia, molto concentrati sulla carriera, tuttavia ricordate che il lavoro non è l’unica cosa che conta. Cercate di ritagliare un po’ di tempo per organizzare una serata romantica! Soli: avete una visione lucida delle situazioni il che vi permette di scegliere bene un potenziale partner. E la relazione sarà molto interessante, stimolante nonché passionale!

Oroscopo 6 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Al vostro segno piace risolvere un mistero o scovare informazioni nascoste, in questo siete davvero imbattibili. E con il buon aspetto Venere-Plutone, questo lato è accentuato. Sarete inclini a stringere nuove relazioni di amicizia e vi divertirete a scoprire cos’è che motiva o fa irritare determinate persone. Anche sul piano personale, risolvere i problemi più complicati sarà un gioco da ragazzi! Amore: in coppia, la relazione si rafforza sempre di più e oggi con il buon aspetto Venere-Plutone l’eros sarà al top, le emozioni saranno particolarmente intense. Soli: il vostro fascino fa colpo, vi corteggiano parecchie persone. Gli incontri regalano l’amore e la vita affettiva trova un equilibrio. Arriva la felicità!

Oroscopo 6 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni rappresentano un invito a trovare dei modi per aumentare le entrate o impegnare le energie a tutto campo in un progetto che avete in cottura. Nel lavoro o nella vostra attività, avete la possibilità di fare un’ottima impressione, ma evitate di voler far colpo a tutti i costi. Non pensate al risultato e la vostra prestazione sarà comunque eccellente, sarete notati. Potreste infine avere splendide intuizioni che vi permetteranno di trovare le soluzioni ai problemi. Amore: in coppia, nulla dovrebbe turbare l’atmosfera di questa giornata. E con la dolce metà non esiterete a sfoderare il fascino. Soli: voglia di conquistare e oggi farete di tutto per fare vostro il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 6 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi astrali attuali è probabile che alcune situazioni stiano facendo dei progressi e arrivare a una conclusione positiva ma una potrebbe essersi arenata. Se la questione è arrivata a un punto morto, non va né avanti né indietro, probabilmente desiderate una svolta. Ma ciò sarà possibile se non ci penserete eccessivamente. Il distacco vi permetterà di avere un’idea brillante che vi farà progredire. Amore: in coppia, potreste provare un po’ di frustrazione, forse desiderate gesti d’amore che non arrivano. Ma voi li avete nei confronti del partner o siete presi da altro? Soli: circola pessimismo, oggi non siete un esempio di allegria. Tiratevi su, cercate di trovare un’attività che vi permetta di fare nuovi incontri!

Oroscopo 6 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La buona notizia è che oggi o nei prossimi giorni sarete più che soddisfatti: un progetto farà dei progressi, con la prospettiva di un bel guadagno, grazie anche al sostegno di alcune persone. Su un altro piano: se l’atteggiamento di qualcuno, potrebbe trattarsi di un amico o di un familiare, è da un po’ di tempo che vi irrita, cercate di chiudere un occhio. Perdonate e la relazione tornerà a essere piacevole. Amore: in coppia, fate di tutto affinché la relazione funzioni ma non dovete accantonare i vostri bisogni, le esigenze e i desideri. Soli: se volete conquistare, dovete essere voi stessi. La vostra personalità è la carta vincente per affascinare.

Oroscopo 6 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In qualsiasi posto, oggi riceverete una mano: sul posto di lavoro, i colleghi saranno pronti ad aiutare a portare a termine qualsiasi compito che sia grande o piccolo. A casa, i familiari svolgeranno quelle attività che detestate, il che vi permetterà di concedervi una meritata pausa! Da parte vostra, in ogni caso, ricorderete queste gentilezze e quando sarà il vostro turno sarete pronti a ricambiare, Amore: in coppia, nella relazione c’è un ottimo equilibrio, siete sulla strada giusta per ottenere grandi soddisfazioni ovviamente da condividere con la persona amata in completa serenità. Soli: è la giornata ideale per lanciare un invito alla persona che vi attrae, pianificate un incontro romantico! Non arriverà un rifiuto.